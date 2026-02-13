Check Bounce: చెక్ లేదా ఈఎంఐ బౌన్స్ చేస్తే రెండేళ్ల జైలు శిక్ష.? చట్టం ఏం చెబుతోందంటే.!
Check Bounce: చెక్కులు తరచుగా వివిధ కారణాల వల్ల బౌన్స్ అవుతాయి. చాలా మంది దీనిని చిన్న తప్పుగా భావిస్తారు. కానీ దాని పరిణామాలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి. దీనికి సంబంధించి చట్టం ఏం చెబుతోంది అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా..
ఆర్థిక లావాదేవీలు
చెక్కుల ద్వారా ఆర్థిక లావాదేవీలు చేసేవారికి ఒక ముఖ్యమైన వార్త. తరచుగా, వివిధ కారణాల వల్ల చెక్కులు బౌన్స్ అవుతాయి. చాలా మంది దీనిని చిన్న తప్పుగా భావిస్తారు. కానీ దాని పరిణామాలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి. చట్టం ప్రకారం, చెక్కు బౌన్స్ అయినప్పుడు, ఎవరికైతే పంపాలో వాళ్లు లీగల్ నోటీసు పంపి 15 రోజుల్లోపు చెల్లించకపోతే, మీరు నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చట్టంలోని సెక్షన్ 138 కింద చర్యను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. దీని కింద, మీకు రెండు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష, చెక్కు మొత్తానికి రెట్టింపు జరిమానా లేదా రెండూ విధించవచ్చు.
తక్షణ జరిమానా
ఒక వ్యక్తి జారీ చేసిన చెక్కు బౌన్స్ అయితే, చట్టపరమైన చర్య తీసుకోకముందే బ్యాంక్ ఛార్జీలు ప్రారంభమవుతాయి. చెక్ లేదా NACH ఆదేశం విఫలమైతే, బ్యాంక్ బౌన్స్కు రూ. 250 నుంచి రూ. 750 వరకు జరిమానా విధించవచ్చు. EMI, రెంట్ లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ చెల్లింపు విఫలమైతే, అదనపు బౌన్స్ ఛార్జీలు, ఆలస్య ఛార్జీలు, వడ్డీని వేస్తారు. దీని అర్థం మీరు ఆదేశాన్ని 3 సార్లు చెల్లించడంలో విఫలమైతే, చట్టపరమైన చర్య తీసుకోకముందే మీకు రూ. 2 నుంచి 3 వేల నష్టం వాటిల్లవచ్చు.
క్రెడిట్ స్కోర్పై ప్రభావం
చెల్లించడంలో విఫలం అయితే జరిమానా మాత్రమే కాదు. మీరు మీ EMI లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లును సకాలంలో చెల్లించకపోతే, రుణదాత మిమ్మల్ని డిఫాల్ట్ లేదా డేస్ పాస్ట్ డ్యూ(DPD) గా గుర్తిస్తారు. ఇది మీ క్రెడిట్ స్కోర్ను 50 నుంచి 70 పాయింట్ల వరకు తగ్గించవచ్చు. ఒకే ఒక EMIని కోల్పోవడం మిమ్మల్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుంది. దీని వల్ల భవిష్యత్తులో రుణం లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ పొందడం కష్టమవుతుంది. మీరు అధిక వడ్డీ రేటుతో రుణం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది.
పదే పదే బౌన్స్ కావడం వల్ల..
మీ చెక్ లేదా EMI ఒకసారి బౌన్స్ అయితే, అది పెద్దగా పట్టింపు ఉండకపోవచ్చు. కానీ చెల్లింపులు చేయడంలో పదే పదే వైఫల్యం పెద్ద సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. ఇది మీ క్రెడిట్ స్కోర్ను దెబ్బతీస్తుంది. రుణాలు పొందడం కష్టతరం చేస్తుంది. భవిష్యత్తులో రుణాలు అధిక వడ్డీ రేట్లకు పొందవచ్చు. గృహ రుణాలు లాంటివి పొందడం కష్టం కావచ్చు.
చెక్ బౌన్స్ మాత్రమే నేరం
సెక్షన్ 138 ప్రకారం, చెక్ బౌన్స్ మాత్రమే నేరం, కానీ ఆటో-డెబిట్ అమలు చేయడంలో విఫలమైతే సాధారణంగా క్రిమినల్ నేరం కాదు. అయితే, ఇది మీకు ఆర్థికంగా నష్టం కలిగించవచ్చు. కాబట్టి, మీరు చెక్కులు లేదా ఆటో డెబిట్ల గురించి జాగ్రత్తగా ఉండాలి.