Today Gold Price: మళ్లీ దూసుకెళ్తున్న బంగారం..తులం బంగారం ఎంత పెరిగందంటే..!
Today Gold Price: బంగారం ధరలు అంతు చిక్కడం లేదు. రాత్రికి రాత్రే సీన్ మారిపోయింది. పసిడి తగ్గిందని హమ్మయ్య అనుకునేలోపే మధ్యతరగతి ప్రజల నెత్తిపై మారో బాంబ్ పడింది. అనూహ్యంగా పుత్తడి రేట్లు పెరిగాయి. బంగారం ధరలు ఎంత పెరిగాయో తెలుసా.
ఊహకందని విధంగా ఎగబాకిన పసిడి
బంగారం ధరలు ఎటుపోతున్నాయో ఎవరూ ఊహించలేకపోతున్నారు. ఉన్నట్లుండి ఆకాశానికి తాకుతున్నాయి. లేదంటే అమాంతం కూలిపోతున్నాయి. ట్రంప్ యుద్ధ సంకేతాలు ఇవ్వడంతో నిన్న పసిడి రేట్లు కుప్పకూలిపోయాయి. కానీ ఇవాళ మాత్రం మళ్లీ ఊహకందని విధంగా దూసుకెళ్లాయి. సో ధరల మార్పులపై కొనుగోలుదారులు, ఇన్వెస్టర్లు ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు.
డాలర్ వైపు ఇన్వెస్టర్లు
ఈ బంగారం హెచ్చుతగ్గులతో ఇన్వెస్టర్లు కాస్త ముందు చూపులోనే ఉన్నారు. ఆచితూచి అడుగులు వేస్తున్నారు. ఎందుకైనా మంచిదని డాలర్ వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు. అటు ధరల మార్పులతో పెట్టుబడిదారులు, కొనుగోలుదారులు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు.
మళ్లీ దూసుకెళ్తున్న బంగారం
నిన్న కుప్పకూలిపోయిన బంగారం ధరలు ఇవాళ మళ్లీ కాస్త పుంజుకున్నాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధర భారీగా పడిపోయింది. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1520 పెరిగి రూ.1,53,000కు చేరింది. అలాగే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల గోల్డ్ రేటు రూ.1400 ఎగబాకి రూ.1,40,250 పలుకుతోంది. అటు కేజీ వెండి రేటు రూ.5వేలు పెరిగి రూ.2,65,000కొనసాగుతోంది.
రూ.25,850 వ్యత్యాసం
ఆల్ టైం నుంచి చూస్తే జనవరిలో బంగారం ధరలు రూ.లక్షా 78 వేల 850 రూపాయలు ఉండగా..ఇప్పుడు రూ.1,53,000కు చేరింది. అంటే దాదాపు రూ.25,850 రూపాయల వ్యత్యాసం కనిపిస్తోంది. 22 క్యారెట్లపై రూ.23,700 తేడా ఉంది. వెండి ధరదీ అదే పరిస్థితి. అప్పుడు 4లక్షల 25 వేలు ఉండగా...ఇప్పుడు రూ.2లక్షల 60 వేల వద్ద ఉంది.
యుద్ధం ఎఫెక్ట్
యుద్ధం కారణంగా బంగారం, వెండి ధరలు అనిశ్చితంగా ఉంటున్నాయి. ఎప్పుటికప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి...ఎలాంటి సందేహమున్న నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.