Today Gold Price: ఇన్వెస్టర్లకు పంట పండింది..మళ్లీ పెరిగిన బంగారం..ఎంతో తెలుసా?
Today Gold Price: బంగారం ధరలు మళ్లీ పుంజుకుంటున్నాయి. కొన్ని రోజులుగా తగ్గుతూ వచ్చిన ధరలు మరోసారి ఎగసిపడుతున్నాయి. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ పరిస్థితుల ప్రభావంతో బంగారం, వెండి మార్కెట్లు అస్తవ్యస్తంగా తయారైంది. ఇవాళ హైదరాబాద్ మార్కెట్లో బంగారం ధర ఎంతంటే..
పసిడి ప్రియులకు మరో షాక్
పసిడి ప్రియులకు మరో షాక్ తగిలింది. రెండురోజులుగా బంగారం ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి. నెమ్మదిగా పెరుగుతోంది. నిన్న మేలిమి బంగారంపై రూ.1520 పెరగ్గా...ఇవాళ మరోసారి స్వల్పంగా పెరిగింది. మార్చి నెలలో భారీ పతనం చూసిన పుత్తడి...ఏప్రిల్ నెలలో కోలుకుంటున్నాయి. గత వారం నుంచి తగ్గుతూ వచ్చిన ధరలు....పెరగడం మొదలుపట్టింది. దీంతో కొనుగోలుదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అటు ఇన్వెస్టర్లకు పంట పండింది. బంగారంపై పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.
మరోవైపు అక్షయతృతీయ ఎఫెక్ట్
మరోవైపు అక్షయతృతీయ దగ్గర పడటంతో...ధరలు పెరుగుతున్నాయి. అందులోనూ పెళ్లిళ్ల సీజన్ కూడా కావడంతో పసిడి పరుగులు పెడుతోంది. ధరలు పెరుగుతున్న సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
బంగారం ధరల్లో ఊహించని మార్పు
కొద్దిరోజులుగా బంగారం ధరల్లో ఊహించని మార్పు కనిపిస్తోంది. అంతర్జాతీయ ప్రభావం, డాలర్ మార్పులు, యుద్ధ పరిస్థితులతో గోల్డ్, సిల్వర్ భారీ హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. దేశంలో బంగారం ధరలు చూసుకుంటే...24 క్యారెట్లపై గ్రాముకు రూ.49 పెరిగి రూ.15,284 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్లపై రూ.45 ఎగబాకి రూ.14,010 ఉంది.
స్వల్పంగా పెరిగిన పసిడి
నిన్న భారీగా పెరిగిన పసిడి ఇవాళ మళ్లీ కాస్త పెరిగాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ఎగబాకింది. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.490 పెరిగి రూ.1,52,840కు చేరింది. అలాగే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల గోల్డ్ రేటు రూ.450 ఎగబాకి రూ.1,40,100 పలుకుతోంది. అటు వెండి రేటుపై ఎలాంటి మార్పు లేకుండా స్థిరంగా ఉంది. ప్రస్తుతం రూ.2,65,000కొనసాగుతోంది.ం