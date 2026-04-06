Gold Price Today: పసిడి ప్రియులకు మండే గుడ్న్యూస్...భారీగా పతనమైన బంగారం
Gold Price Today: పసిడి ప్రియులకు మండే గుడ్ న్యూస్ వచ్చేసింది. ఒక్కసారిగా పతనమైపోయాయి. శుక్రవారం పెరిగిన ధరలు శనివారం, ఆదివారం అలానే కొనసాగాయి. మళ్లీ లాంగ్ వీకెండ్ తర్వాత ధరలు కుప్పకూలిపోయాయి. బంగారం ధరలు ఎంతుందంటే...
దగ్గరపడుతున్న అక్షయతృతీయ
దగ్గరపడుతున్న అక్షయతృతీయ, పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలు...వచ్చేవన్ని శుభఘడియలే. ఇప్పుడు బంగారం తగ్గడం అన్నది మామూలు విషయం కాదు. అక్షయతృతీయ రోజు బంగారం కొంటే మంచిదని పెద్దలు చెబుతారు. అలాంటి ఆ రోజు సాధారణంగా బంగారం ధరలు పెరగడం కామనే. కానీ ఈ అక్షయ తృతీయకు మాత్రం పసిడి రేట్లు తగ్గే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో పసిడి ప్రియులతో జ్యూవెలరీ షాపులు కిటకిటలాడనున్నాయి. అక్షయతృతీయకు ముందు బంగారం ధరలు భారీ స్థాయిలో పెరగకుండా, తగ్గకుండా ఊగిసలాడుతున్నాయి. అయితే ఇది కాస్త ఊరటనిచ్చే అంశమనే చెప్పుకోవాలి.
యుద్ధం ముగిసేదెప్పుడు?
అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధాన్ని ముగించే దిశగా ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ....ఇప్పుడే ముగిసే ఆనవాలు కనిపించడం లేదు. 2-3 వారాల్లో ముగిస్తామని ట్రంప్ చెబుతున్నారు గానీ.. డీల్ గడువు పెంచుకుంటూ పోతున్నారు. దీంతో యుద్ధం ముగిసేలా కనిపిస్తున్నాయి. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై ఇరాన్ కౌంటర్లతో విరుచుకుపడుతోంది. ట్రంప్ తీరు చూసి ప్రపంచ దేశాలు సైతం నవ్వుకుంటున్నాయి. ఎందుకంటే డీల్ కోసం డెడ్ లైన్ పెట్టడం, మళ్లీ పొడిగించడం మామూలైపోయింది. మార్చి నుంచి ఇప్పటివరకూ 5 సార్లు అలానే చేశారు. హర్మూజ్ తెరవకపోతే విధ్వంసం చేస్తామని ట్రంప్ హెచ్చరిస్తున్నారు. మళ్లీ ఆ తర్వాతే గడువు పొడిగించడం మామూలైపోయింది. ఇక ఉద్రిక్తతల కారణంగా చమురు ధరలు పెరగడం, డాలర్ బలపడటంతో...బంగారం రేట్లు అనిశ్చితంగా ఉంటున్నాయి. ఎప్పుడు పెరుగుతుందో, ఎప్పుడు తగ్గుతుందో తెలియక ఇన్వెస్టర్లు గగ్గోలు పెడుతున్నారు.
కుప్పకూలిన బంగారం ధరలు
ఇరాన్, అమెరికా ఉద్రిక్తతలతో మళ్లీ బంగారం ధరలు కుప్పకూలిపోయాయి. హైదరాబాద్ లో ఇవాళ బంగారం రేట్లు చూసుకుంటే 24 క్యారెట్లకు 10 గ్రాములపై రూ.1800 తగ్గి రూ.1,49,130కి చేరింది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాములపై 1650 రూపాయలు పతనమై రూ.1,36,700 వద్ద ఆగింది. అటు వెండి ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు లేకుండా కొనసాగుతోంది. కేజీ వెండి రేటు రూ.2.55 లక్షల వద్ద స్థిరపడింది. మార్కెట్లు ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి...గమనించుకుని కొనడం, పెట్టుబడులు పెట్టడం మంచిదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.