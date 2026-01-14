Gold : టీ తాగిన రేటుకే తులం బంగారం.. ఈ దేశం పేరు తెలిస్తే షాక్ అవుతారు !
Gold Price : భారత్ లో బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. కానీ, ఈ దేశంలో ఒక గ్రాము బంగారం ధర కేవలం రూ. 181 మాత్రమే. టీ, కాఫీ ధరకే బంగారం లభిస్తున్న ఈ దేశం గురించి, ఇండియాకు తెచ్చుకునే కస్టమ్స్ నిబంధనల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
Gold Price : దుబాయ్ మర్చిపోండి.. టీ కప్పు ధరకే బంగారం లభిస్తున్న దేశం ఇదే!
భారతదేశంలో బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ప్రస్తుతం మన దేశంలో పది గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ. 1.30 లక్షల మార్కును దాటినట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. సాధారణంగా భారతీయులు బంగారం అనగానే దుబాయ్ వైపు చూస్తుంటారు. దుబాయ్ అంటేనే సిటీ ఆఫ్ గోల్డ్ అని, అక్కడ బంగారం చాలా చౌకగా దొరుకుతుందని ఒక నమ్మకం ఉంది. కానీ, ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. దుబాయ్ కంటే చాలా రెట్లు చౌకగా, కనీసం మనం ఊహించని ధరకు బంగారం లభిస్తున్న దేశం ఒకటి ఉంది.
అక్కడ ఒక గ్రాము బంగారం కొనడానికి మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం ఒక టీ లేదా కాఫీ తాగడానికి ఎంత ఖర్చు చేస్తారో, అంతే మొత్తంతో ఒక గ్రాము బంగారాన్ని సొంతం చేసుకోవచ్చు. వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా ఇది నిజం.
దుబాయ్ కంటే చౌక.. నమ్మశక్యం కాని ధరలు
ప్రస్తుతం భారతదేశంలో బంగారం కొనాలంటే సామాన్యులకు గుండె దడ పుడుతోంది. చౌకగా బంగారం ఎక్కడ దొరుకుతుందా అని ప్రతి ఒక్కరూ ఆరా తీస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే అందరి చూపు దుబాయ్ మీద పడుతుంది. దుబాయ్లో పన్ను లేని బంగారం దొరుకుతుందని, అక్కడి బంగారం నాణ్యంగా ఉంటుందని పేరుంది.
అయితే, తక్కువ ధరకు బంగారం అందించే విషయంలో దుబాయ్ని కూడా వెనక్కి నెట్టింది వెనిజులా దేశం. అవును, మీరు విన్నది నిజమే. వెనిజులాలో బంగారం ధరలు ఎంత తక్కువంటే, అక్కడ ఒక గ్రాము బంగారం విలువ కేవలం ఒక కప్పు టీ లేదా కాఫీ ధరకు సమానంగా ఉంది. ఈ విషయం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది.
వెనిజులాలో బంగారం ఎందుకింత చౌక?
బంగారం ఇంత చౌకగా ఉండటానికి ప్రధాన కారణం అక్కడి ఆర్థిక పరిస్థితులే. వెనిజులా ప్రస్తుతం తీవ్రమైన ఆర్థిక సంక్షోభం, అత్యధిక ద్రవ్యోల్బణం కోరల్లో చిక్కుకుంది. దీనివల్ల ఆ దేశ కరెన్సీ అయిన బోలివర్ విలువ దాదాపు పూర్తిగా పతనం అయ్యింది.
కరెన్సీకి విలువ లేకపోవడంతో, అక్కడి ప్రజలు తమ రోజువారీ అవసరాల కోసం బంగారాన్ని కరెన్సీలా వాడుతున్నారు. అక్కడి స్థానిక గనుల నుంచి వెలికితీసే బంగారాన్ని ఇచ్చి, బదులుగా నిత్యావసర వస్తువులను కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి అక్కడ నెలకొంది. అందుకే అక్కడ బంగారం ఒక విలువైన లోహంలా కాకుండా, రోజువారీ లావాదేవీల సాధనంగా మారిపోయింది.
భారత్ vs వెనిజులా: ధరల వ్యత్యాసం ఇదే
ధరల విషయంలో భారత్, వెనిజులా మధ్య ఉన్న తేడా చూస్తే ఎవరైనా నోరెళ్లబెట్టాల్సిందే. భారత్లో ప్రస్తుతం ఇండియాలో 1 గ్రాము 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 13,800 పైగా ఉందని రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి. అదే 1 గ్రాము బంగారం వెనిజులాలో కేవలం రూ. 181.65 కు సమానం.
దీన్ని బట్టి చూస్తే, భారతదేశంతో పోలిస్తే వెనిజులాలో బంగారం దాదాపు 75 నుండి 80 రెట్లు చౌకగా లభిస్తోంది. ఇంత తక్కువ ధరకు బంగారం దొరుకుతుండటంతో, సహజంగానే భారతీయులకు ఆ బంగారం తెచ్చుకోవాలనే ఆశ కలుగుతుంది.
2026లో మారుతున్న ఆర్థిక ముఖచిత్రం
దుబాయ్లో బంగారం పన్ను రహితంగా, స్వచ్ఛంగా లభిస్తుంది. కానీ వెనిజులాలో ఆర్థిక మాంద్యం బంగారాన్ని చౌక కరెన్సీగా మార్చేసింది. ప్రజలు గత్యంతరం లేక బంగారాన్ని నగదు రూపంలో వాడుతున్నారు. సోర్స్ సమాచారం ప్రకారం, 2026 నాటికి గ్లోబల్ ఎకనామిక్ షిఫ్ట్ కారణంగా వెనిజులా ఒక కొత్త గోల్డ్ హబ్ గా అవతరించింది. ధరలు భారీగా పడిపోవడంతో ప్రపంచం దృష్టి ఇప్పుడు ఈ దేశంపై పడింది.
వెనిజులా నుండి బంగారం ఇండియాకు తేవచ్చా?
వెనిజులాలో బంగారం రూ. 200 లోపే దొరుకుతుందని తెలిసి, అక్కడికి వెళ్లి బంగారం కొని ఇండియాకు తీసుకురావాలని మీరు ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే, భారతీయ కస్టమ్స్ నిబంధనల గురించి కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. అక్కడ బంగారం చౌకైనప్పటికీ, ఇండియాకు తీసుకురావడం అంత సులభం కాదు.
విదేశాల్లో ఒక సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ కాలం నివసించిన పురుషులు రూ. 50,000 పరిమితికి లోబడి, గరిష్ఠంగా 20 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలను డ్యూటీ-ఫ్రీగా తీసుకురావచ్చు. అదే విధంగా, ఏడాదికి పైగా విదేశాల్లో ఉన్న మహిళలు రూ. 1,00,000 పరిమితికి లోబడి 40 గ్రాముల వరకు ఆభరణాలను సుంకం లేకుండా తెచ్చుకోవచ్చు.
ఈ మినహాయింపు కేవలం ఆభరణాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. బంగారు బిస్కెట్లు లేదా నాణేలపై ఎలాంటి పన్ను మినహాయింపు ఉండదు. విదేశాల్లో ఆరు నెలల కంటే ఎక్కువ కాలం ఉన్నవారు ఒక కిలోగ్రాము వరకు బంగారాన్ని తీసుకురావచ్చు. కానీ దీనిపై 6 నుండి 15 శాతం వరకు కస్టమ్స్ డ్యూటీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. వజ్రాలు, ముత్యాలు లేదా రత్నాలు పొదిగిన ఆభరణాలకు నిబంధనలు వేరేలా ఉంటాయి. కాబట్టి, వెనిజులాలో బంగారం చౌకగా దొరికినప్పటికీ, కస్టమ్స్ నిబంధనలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.