Today Gold Rate: పసిడి ప్రియులకు మళ్లీ శుభవార్త..ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు
Today Gold Rate: పసిడి ప్రియులకు మరో శుభవార్త. స్వల్పంగా పసిడి ధరలు తగ్గాయి. యుద్ధ సంకేతాలు రావడంతో బంగారం, వెండి రేట్లు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. మరి బంగారం పడిపోతుందా, లేక ధరలు ఆకాశాన్నంటుతాయా అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మళ్లీ క్షీణిస్తున్న పసిడి
పసిడి, సిల్వర్ రేట్లు మళ్లీ క్షీణిస్తున్నాయి. దీంతో కొనుగోలుదారులకు, పసిడిప్రియులకు ఊరట కాస్త ఊరట దొరికింది. అమెరికా, ఇరాన్ చర్చలు ఫెయిల్ అవ్వడంతో...ఉద్రిక్తతలు మొదలయ్యాయి. అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల కారణంగా బంగారం పతనమైంది.
మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధం సంకేతాలు
మాధ్య ప్రాచ్యంలో యుద్ధం సంకేతాలు మొదలుకావడంతో చమురు ధరలు పెరుగుతూపోతున్నాయి. బ్యారెల్ ధర 100 డాలర్ల మార్కును దాటేసింది. శాంతి చర్చలకు పిలుపు నివ్వడంతో చమురు రేట్లు తగ్గగా...మళ్లీ పెరుగుతున్నాయి. దీంతో హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతుండటంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇంధన సంక్షోభం ఉంటుందని మిగతా దేశాలు భయపడుతున్నాయి. ఈ పరిణామాలతో చమురు ధర పెరిగి...పసిడి రేట్లు తగ్గుతున్నాయి. వెండి కూడా భారీగానే తగ్గింది.
హైదరాబాద్లో బంగారం తులం రూ.1,52,460
ఇవాళ హైదరాబాద్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా కుప్పకూలిపోయాయి. 24క్యారెట్ల మేలిమి పసిడి 10 గ్రాములపై రూ.380 తగ్గి రూ.1,52,460 ఉంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాములపై రూ.350 తగ్గి రూ.1,39,750గా ఉంది. వెండి కిలోపై రూ.5వేలు తగ్గి రూ.2,60,000గా ఉంది. మార్కెట్ రేట్లు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి కాబట్టి నిపుణులను సంప్రదించండి.