- Home
- Business
- Gold Silver Price: అమెరికానే కారణమా? ఒక్కసారిగా మళ్లీ పెరిగిన బంగారం..ఇంకా కుదేలవుతున్న వెండి..
Gold Silver Price: అమెరికానే కారణమా? ఒక్కసారిగా మళ్లీ పెరిగిన బంగారం..ఇంకా కుదేలవుతున్న వెండి..
Gold Silver Price: గత వారం బంగారం భారీగా పడిపోవడంతో కొనుగోలుదారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇంకా తగ్గుతుందేమోనని ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఇప్పుడు షాక్ తగిలింది. ఈ వారం మొదలవుతూనే పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా రివర్స్ అయ్యాయి. 10 గ్రాములపై ఏకంగా రూ.1,480 పెరిగింది.
మళ్లీ పుంజుకున్న పసిడి
గత వారం వరుస పతనాలతో కొనుగోలుదారుల్లో ఆశలు రేపిన బంగారం ధరలు.. ఈ వారం మాత్రం అనూహ్యంగా మళ్లీ పుంజుకున్నాయి. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు ఒక్కసారిగా మారడంతో పసిడికి మళ్లీ డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా పెట్టుబడిదారులు రిస్క్ ఉన్న మార్కెట్ల నుంచి తమ పెట్టుబడులను సురక్షితమైన సాధనాల వైపు మళ్లిస్తున్నారు. ఈ పరిణామం బంగారం ధరలకు ఊతమిస్తోంది. ఫలితంగా దేశీయ మార్కెట్లో ఒక్కరోజే 10 గ్రాముల బంగారంపై దాదాపు రూ.1,480 పెరుగుదల నమోదైంది. దీంతో ఇటీవల తగ్గిన ధరలు మళ్లీ పెరుగుదల బాట పట్టాయా? అనే చర్చ మొదలైంది.
హైదరాబాద్లో నేటి బంగారం ధరలు
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో నేడు మూడు రకాల బంగారం ధరల్లోనూ భారీ పెరుగుదల కనిపించింది. 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఏకంగా రూ.1,480 పెరిగి రూ.1,26,560కు చేరింది. ఇక 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,350 పెరిగి రూ.1,16,000 పలుకుతోంది. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా రూ.1,100 పెరిగి రూ.94,910కు చేరుకుంది. మరోవైపు వెండి ధరలో మాత్రం ప్రస్తుతానికి పెద్దగా మార్పు లేదు. కిలో వెండి రూ.1,75,000 వద్ద కొనసాగుతోంది.
పసిడికి మళ్లీ ఎందుకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది?
ఇటీవల బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గడంతో మార్కెట్లో కొనుగోళ్లపై ఆసక్తి పెరిగింది. అయితే అంతర్జాతీయంగా నెలకొంటున్న పరిణామాలు ఇప్పుడు పసిడి ధరల దిశను మార్చుతున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితులు పెరిగినప్పుడు పెట్టుబడిదారులు సాధారణంగా బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతుంటారు. ఎందుకంటే అనిశ్చిత పరిస్థితుల్లో బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడి సాధనంగా పరిగణిస్తారు. ప్రస్తుతం కూడా ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.
మరోవైపు అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల విషయంలో తీసుకోబోయే నిర్ణయాలపై మార్కెట్ వర్గాల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. వడ్డీ రేట్లపై అంచనాల్లో మార్పులు కూడా బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. సాధారణంగా వడ్డీ రేట్లు తగ్గే అవకాశాలు పెరిగితే బంగారం వంటి వడ్డీ ఆదాయం ఇవ్వని ఆస్తులకు ఆకర్షణ పెరుగుతుంది.
పెళ్లిళ్ల సీజన్ కూడా కారణమేనా?
దేశీయంగా బంగారం ధరలకు వివాహాల సీజన్ కూడా కీలకంగా మారుతోంది. పెళ్లిళ్ల కోసం ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేవారు ధరలు తగ్గిన సమయంలో కొనుగోళ్లకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. దీంతో మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరుగుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలకు తోడు దేశీయంగా పెరుగుతున్న కొనుగోళ్లు కూడా బంగారం ధరలకు బలాన్నిస్తున్నాయి.
మొత్తంగా చూస్తే గత వారం భారీ నష్టాలను చవిచూసిన పసిడి ఇప్పుడు తిరిగి కోలుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది. అయితే ఈ పెరుగుదల ఎంతకాలం కొనసాగుతుందనేది అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, అమెరికా ఫెడ్ నిర్ణయాలు, డాలర్ కదలికలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు రోజువారీ ధరలను గమనించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.