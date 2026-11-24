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- Gold Silver Price: బంగారం మార్కెట్లో మళ్లీ బుల్లిష్ ట్రెండ్..పసిడి ప్రియులకు షాక్.. మళ్లీ పెరుగుతున్న బంగారం ధరలు
Gold Silver Price: బంగారం మార్కెట్లో మళ్లీ బుల్లిష్ ట్రెండ్..పసిడి ప్రియులకు షాక్.. మళ్లీ పెరుగుతున్న బంగారం ధరలు
Gold Silver Price: ఇటీవల భారీగా పతనమైన బంగారం ధరలు మళ్లీ పుంజుకుంటున్నాయి. దేశీయ మార్కెట్లో పసిడి రేట్లు రెండోరోజు భారీగా పెరిగాయి. హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల బంగారంపై రూ.1,240 పెరగ్గా.. 22 క్యారెట్ల ధర ఎగబాకింది. అసలు బంగారం ఎందుకు పెరుగుతోంది?
పసిడి ప్రియులకు షాక్ తప్పేలా లేదు
ఇంకా తగ్గుతుందని ఎదురుచూస్తున్న బంగారం కొనుగోలుదారులకు షాక్ తప్పేలా లేదు! ఇటీవల భారీగా పడిపోయిన పసిడి ధరలు ఇప్పుడు మళ్లీ పుంజుకుంటున్నాయి. ఒక్కరోజులోనే తులం బంగారంపై ఏకంగా రూ.1,240 పెరిగింది. 22 క్యారెట్ల ధర కూడా భారీగా ఎగబాకింది. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు పసిడికి అనుకూలంగా మారుతుండటంతో ధరలు మళ్లీ పెరుగుతున్నాయా? ఇప్పుడు బంగారం కొనడం మంచిదా? లేక మరికొంతకాలం వేచి చూడాలా? హైదరాబాద్లో నేటి బంగారం, వెండి ధరలతో పాటు ఈ పెరుగుదలకు అసలు కారణాలేంటో చూద్దాం.
హైదరాబాద్లో నేటి బంగారం ధరలు
బంగారం కొనాలనుకునేవారికి మరోసారి ధరల పెరుగుదల రూపంలో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. కొంతకాలంగా వరుసగా తగ్గుతూ వచ్చిన పసిడి రేట్లు ఇప్పుడు మళ్లీ పైకి కదులుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో మారుతున్న పరిస్థితులు, పెట్టుబడిదారుల వైఖరిలో వస్తున్న మార్పులు బంగారం ధరలకు ఊతమిస్తున్నాయి. దీంతో దేశీయ మార్కెట్లోనూ పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి.
నవంబర్ 24న హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. గుడ్ రిటర్న్స్ వెబ్సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ఉదయం 10.30 గంటల సమయానికి 24 క్యారెట్ల మేలిమి బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,240 పెరిగి రూ.1,27,800కు చేరింది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం ధర కూడా 10 గ్రాములకు రూ.1,150 పెరిగి రూ.1,17,150 వద్ద కొనసాగుతోంది. మరోవైపు వెండి ధరల్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు కనిపించలేదు. కిలో వెండి ధర రూ.1,75,000 వద్ద స్థిరంగా ఉంది. అంటే బంగారం ధరలు పెరిగినా వెండి మాత్రం ప్రస్తుతానికి అదే స్థాయిలో కొనసాగుతోంది.
మళ్లీ పసిడిపై ఎందుకు ఆసక్తి పెరుగుతోంది?
ఇటీవల బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పడిపోవడంతో మార్కెట్లో కొనుగోలుదారులు కొంతకాలం వేచి చూసే ధోరణి ప్రదర్శించారు. ధరలు మరింత తగ్గితే కొనుగోలు చేయవచ్చని చాలామంది భావించారు. అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితి మారుతోంది. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న పరిణామాలు బంగారంపై పెట్టుబడుల ఆసక్తిని మళ్లీ పెంచుతున్నాయి.
ముఖ్యంగా పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గుముఖం పట్టడం, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల విషయంలో వెలువడుతున్న అంచనాలు, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో మార్పులు బులియన్ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేసే అంశాలివే!
బంగారం ధరలు ఎప్పుడు పెరుగుతాయి? ఎప్పుడు తగ్గుతాయి? అనేది ఒక్క అంశంపై ఆధారపడి ఉండదు. ముఖ్యంగా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ తీసుకునే వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలు పసిడి ధరలపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతాయి.
అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుందనే ఆందోళనలు ఉంటే ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం ఉంటుంది. అలా జరిగితే వడ్డీ ఆదాయం అందించని బంగారం కంటే పెట్టుబడిదారులు బాండ్లు, ఇతర వడ్డీ ఆధారిత పెట్టుబడులపై ఆసక్తి చూపవచ్చు. ఫలితంగా బంగారం ధరలపై ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది. దీనికి విరుద్ధంగా వడ్డీ రేట్లు తగ్గే అవకాశాలు కనిపిస్తే బంగారానికి డిమాండ్ పెరగవచ్చు. డాలర్ విలువ కూడా మరో కీలక అంశం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలను డాలర్లలో నిర్ణయిస్తారు. డాలర్ బలపడితే ఇతర దేశాల కొనుగోలుదారులకు బంగారం ఖరీదుగా మారుతుంది. దీంతో డిమాండ్ తగ్గి ధరలు దిగివచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. డాలర్ బలహీనపడితే మాత్రం బంగారానికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి.
భారత్లో బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేసే మరో ముఖ్యమైన అంశం రూపాయి విలువ. మన దేశం బంగారం అవసరాల్లో అధిక భాగాన్ని దిగుమతుల ద్వారానే తీర్చుకుంటుంది. రూపాయి విలువ పడిపోతే బంగారం దిగుమతులకు ఎక్కువ ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. దీంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరలు స్థిరంగా ఉన్నా దేశీయంగా పసిడి రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాదు, అంతర్జాతీయంగా యుద్ధాలు, రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక అనిశ్చితి నెలకొన్నప్పుడు పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతారు. అప్పుడు డిమాండ్ పెరిగి ధరలు కూడా పైకి కదులుతాయి.
ఇప్పుడు బంగారం కొనాలా? ఇంకా వేచి చూడాలా?
ధరలు తగ్గినప్పుడు కొనాలా? ఇంకా తగ్గుతాయని ఎదురుచూడాలా? అనేది చాలామంది కొనుగోలుదారులను వేధించే ప్రశ్న. అయితే బంగారం మార్కెట్లో ధరల కదలికలను ముందుగానే కచ్చితంగా అంచనా వేయడం సాధ్యం కాదు. ఒకవైపు ధరలు తగ్గుతున్నాయని కొనుగోళ్లను వాయిదా వేస్తే, మరోవైపు మార్కెట్ పరిస్థితులు మారి రేట్లు మళ్లీ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలు లేదా ఇతర అవసరాల కోసం బంగారం కొనాలనుకునేవారు మార్కెట్ను గమనిస్తూ తమ బడ్జెట్కు అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. పెట్టుబడి కోణంలో కొనుగోలు చేసేవారు మాత్రం ఒక్కసారిగా మొత్తం పెట్టుబడి పెట్టకుండా విడతలవారీగా కొనుగోలు చేసే విధానాన్ని పరిశీలించవచ్చు.
అలాగే బంగారం అమ్మాలనుకునేవారు కూడా రోజువారీ ధరల హెచ్చుతగ్గులను గమనించాలి. ఆభరణాలను విక్రయించే సమయంలో తరుగు, మేకింగ్ ఛార్జీలు, ఇతర నిబంధనలు కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.