Business Idea: కోటీశ్వరులను చేసే ట్రెండీ బిజినెస్.. నెల తిరిగేసరికి రూ. లక్ష మీ జేబులోకి.. పూర్తి వివరాలు
Business Idea: ప్రస్తుత కాలంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు పెరుగుతున్న ఆదరణ దృష్ట్యా, EV ఛార్జింగ్ స్టేషన్ బిజినెస్ ఒక అద్భుతమైన లాభదాయకమైన స్టార్టప్ ఐడియా. నెలకు లక్ష రూపాయల పైనే సంపాదించే ఈ బిజినెస్ వివరాలు ఇలా.
నెలకు లక్షల్లో ఆదాయం..
ప్రస్తుత రోజుల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతుండటంతో, సామాన్యుల నుంచి ధనవంతుల వరకు అందరూ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, EV ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయడం అనేది బెస్ట్ బిజినెస్ ఆప్షన్. తక్కువ శ్రమతో ఎక్కువ ఆదాయం పొందే ఈ బిజినెస్ మోడల్ పూర్తి వివరాలు
నెల తిరిగేసరికి రూ. లక్ష జేబులోకి..
ఛార్జింగ్ ధర: ఒక్కో వాహనం ఛార్జింగ్కు రూ. 100 నుంచి రూ. 300 వరకు వసూలు చేయవచ్చు.
రోజువారీ వాహనాలు: ఒక స్టేషన్లో సగటున రోజుకు 40 నుంచి 50 వాహనాలు ఛార్జ్ చేస్తే, రోజువారీ ఆదాయం రూ. 5 వేల నుంచి రూ. 10 వేల వరకు ఉంటుంది.
నెలవారీ ఆదాయం: మొత్తం మీద నెలకు రూ. 1.5 లక్షల నుంచి రూ. 3 లక్షల వరకు ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంది.
ఖర్చులు పోనూ.. మిగిలేది..!
నిర్వహణ ఖర్చులు: కరెంట్ బిల్లు, అద్దె, సిబ్బంది జీతాలు, మెయింటెనెన్స్ కోసం నెలకు సుమారు రూ. 50 వేల నుంచి రూ. 1 లక్ష వరకు ఖర్చవుతుంది.
నికర లాభం: అన్ని ఖర్చులు పోనూ నెలకు రూ.1 లక్ష నుంచి రూ. 2 లక్షల వరకు సులభంగా సంపాదించవచ్చు.
ఛార్జింగ్ స్టేషన్ను ఎక్కడ ప్రారంభించాలి?
ఈ వ్యాపారంలో విజయం సాధించాలంటే సరైన స్థలం ఎంపిక కూడా ఓ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ కింద ప్రాంతాల్లో స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయడం లాభదాయకం
- జాతీయ రహదారులు, ప్రధాన రోడ్ల పక్కన.
- షాపింగ్ మాల్స్, సినిమా థియేటర్ల దగ్గర
- అపార్ట్మెంట్లు, పెద్ద రెసిడెన్షియల్ ఏరియాల సమీపంలో.
- బస్ స్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్ల దగ్గర.
భవిష్యత్తు అంతా ఈవీదే..
భవిష్యత్తు అంతా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలదే కాబట్టి, ఇప్పుడే ఈ బిజినెస్ ప్రారంభించడం ద్వారా దీర్ఘకాలంలో మంచి లాభాలను ఆర్జించవచ్చు. కష్టంతో పాటుగా కూసింత తెలివి, ఆపై మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ ఉంటే.. కచ్చితంగా ఈ వ్యాపారంలో రాణించవచ్చు.