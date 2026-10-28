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- రూ. 1000 ఉన్న ఈపీఎస్ పెన్షన్ రూ. 7500 కానుందా.? నవంబర్ 19న కీలక ప్రకటన రానుందా.?
రూ. 1000 ఉన్న ఈపీఎస్ పెన్షన్ రూ. 7500 కానుందా.? నవంబర్ 19న కీలక ప్రకటన రానుందా.?
EPS Pension Hike: ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) పరిధిలోని పెన్షనర్లకు త్వరలో శుభవార్త అందనుందా? ప్రస్తుతం నెలకు కనీసం రూ.1,000గా ఉన్న ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS) పెన్షన్ పెంపుపై వచ్చే నెలలో ఏదైనా ప్రకటనరానుందా.?
నవంబర్ 19న ఈపీఎఫ్ఓ కీలక సమావేశం
ఉద్యోగుల పెన్షన్ పెంపుపై ఎన్నో ఏళ్లుగా డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేసి పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులకు ప్రస్తుతం అందుతున్న కనీస పెన్షన్ సరిపోవడం లేదని పెన్షనర్ల సంఘాలు చెబుతున్నాయి. నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు, వైద్య ఖర్చులు పెరిగిన నేపథ్యంలో పెన్షన్ మొత్తాన్ని పెంచాలని కోరుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈపీఎఫ్ఓ 240వ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ సమావేశం నవంబర్ 19, 2026న గుజరాత్లోని గిర్ ప్రాంతంలో జరగనున్నట్లు మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి. ఈ సమావేశంలో కనీస పెన్షన్ పెంపు ప్రతిపాదన చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉందని సమాచారం. అయితే సమావేశంలో ఈ అంశాన్ని చర్చిస్తారా? పెన్షన్ ఎంత పెంచుతారు? ఎప్పటి నుంచి అమలు చేస్తారు? అనే విషయాలపై ఇప్పటివరకు అధికారిక స్పష్టత లేదు.
ప్రస్తుతం కనీస ఈపీఎస్ పెన్షన్ ఎంత?
ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS) కింద ప్రస్తుతం అర్హులైన పెన్షనర్లకు కనీస నెలవారీ పెన్షన్ రూ.1,000గా ఉంది. ఉద్యోగి పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత, పథకం నిబంధనల ప్రకారం లెక్కించిన పెన్షన్ ఈ కనీస మొత్తానికి తక్కువగా ఉంటే, అర్హత నిబంధనలకు లోబడి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ మొత్తాన్ని రూ.1,000కు చేరుస్తుంది. అయితే ప్రస్తుత ధరలతో పోలిస్తే ఈ మొత్తం చాలా తక్కువని పెన్షనర్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కుటుంబ అవసరాలు, మందులు, ఆసుపత్రి ఖర్చులు, ఇతర నిత్యావసరాల కోసం ఎక్కువ మొత్తం అవసరమవుతోందని పేర్కొంటున్నారు. కనీస పెన్షన్ను పెంచాలని ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల సంఘాలు చాలా కాలంగా కోరుతున్నాయి. ఈ డిమాండ్కు పరిష్కారం లభిస్తే తక్కువ పెన్షన్ పొందుతున్న లక్షలాది మంది రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు ఊరట కలిగే అవకాశం ఉంది. అయితే పెంపు జరిగితే ఎంతమందికి ప్రయోజనం కలుగుతుందనే దానిపై అధికారిక వివరాలు రావాల్సి ఉంది.
ఈపీఎస్ పెన్షన్ ఎలా లెక్కిస్తారు?
ఈపీఎస్ పెన్షన్ మొత్తం ఉద్యోగి పెన్షన్కు అర్హమైన జీతం, పెన్షన్ పథకం కింద చేసిన సేవా కాలంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సాధారణంగా పెన్షన్ లెక్కించడానికి ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తారు. నెలవారీ పెన్షన్ = (పెన్షన్కు అర్హమైన నెలవారీ జీతం × పెన్షన్ సేవా కాలం) ÷ 70. ఇక్కడ పెన్షన్కు అర్హమైన జీతాన్ని సాధారణంగా ఉద్యోగి పదవీ విరమణకు ముందు చివరి 60 నెలల సగటు జీతం ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు. వర్తించే వేతన పరిమితి, పథకం నిబంధనలు కూడా పెన్షన్ మొత్తాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. ఉదాహరణకు, పెన్షన్కు అర్హమైన నెలవారీ జీతం రూ.15,000గా, పెన్షన్ సేవా కాలం 30 ఏళ్లుగా ఉంటే లెక్క ఇలా ఉంటుంది. (రూ.15,000 × 30) ÷ 70 = సుమారు రూ.6,429 నెలవారీ పెన్షన్. వాస్తవ పెన్షన్ మొత్తం ఉద్యోగి అర్హత, సేవా వివరాలు, వర్తించే నిబంధనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అలాగే, జీతం ఎక్కువగా ఉన్నంత మాత్రాన పెన్షన్ కూడా అదే స్థాయిలో పెరుగుతుందని చెప్పలేం. ఈపీఎస్కు వర్తించే పెన్షన్ జీత పరిమితి, అధిక పెన్షన్కు సంబంధించిన అర్హతలు, ఇతర నిబంధనలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
ఈపీఎస్-2026 పథకంలో ఏ మార్పులు వచ్చాయి?
ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకానికి సంబంధించి 2026లో కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చాయి. ఈపీఎస్-2026 పథకం సామాజిక భద్రతా వ్యవస్థలో భాగంగా ఉద్యోగులకు పదవీ విరమణ తర్వాత పెన్షన్ అందించడమే లక్ష్యంగా రూపొందించారు. కొత్త పథకంలో ముఖ్యమైన మార్పులుగా కొన్ని అంశాలను ప్రస్తావిస్తున్నారు. వీటిల ప్రధానంగా.. పెన్షన్కు సంబంధించిన దరఖాస్తులను 20 రోజుల్లో పరిష్కరించే నిబంధనను పేర్కొన్నారు. పెన్షన్ క్లెయిమ్ల పరిష్కారంలో జాప్యం జరిగితే 12 శాతం వడ్డీ చెల్లించే నిబంధన ఉన్నట్లు సమాచారం పేర్కొంటోంది. ఇది ఏ సందర్భాల్లో వర్తిస్తుందో అధికారిక నిబంధనల ద్వారా నిర్ధారించుకోవాలి.
అధిక పెన్షన్కు సంబంధించిన అంశాలను కొత్త పథకంలో పొందుపరిచినట్లు సమాచారం. యజమానులు పెన్షన్కు సంబంధించిన రికార్డులు, ఇతర అనుసరణ ప్రక్రియలను డిజిటల్ విధానంలో నిర్వహించాల్సిన నిబంధనలను ప్రస్తావించారు. ఈ మార్పులన్నీ పెన్షన్ వ్యవస్థను మరింత సమర్థంగా నిర్వహించడానికి ఉద్దేశించినవిగా పేర్కొంటున్నారు. అయితే ఈపీఎస్-2026 అమలు తేదీ, కొత్త నిబంధనల పరిధి, వడ్డీ వర్తించే పరిస్థితులు వంటి వివరాలను సంబంధిత అధికారిక గెజిట్ ద్వారా ధ్రువీకరించుకోవడం అవసరం.
యజమాని వాటా ఎంత? పెన్షనర్లకు ఎలాంటి ప్రయోజనం?
ఈపీఎస్ పథకంలో ఉద్యోగి తరఫున యజమాని చెల్లించే వాటాలో నిర్దిష్ట భాగం పెన్షన్ నిధికి వెళ్తుంది. సాధారణంగా పెన్షన్కు అర్హమైన వేతనంలో 8.33 శాతం ఈపీఎస్కు కేటాయిస్తారు. అయితే ఇది వర్తించే వేతన పరిమితి, సంబంధిత నిబంధనలకు లోబడి ఉంటుంది. కనీస పెన్షన్ను పెంచాలనే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభిస్తే ప్రస్తుతం రూ.1,000 మాత్రమే పొందుతున్న అర్హులైన పెన్షనర్లకు ప్రయోజనం కలిగే అవకాశం ఉంది. అయితే పెన్షన్ మొత్తాన్ని కార్మికుల డిమాండ్కు తగ్గట్లు రూ. 7500కి పెంచుతారా.? ఎంత పెంచుతారు.? అన్న విషయాలు తెలియాలంటే మరో 20 రోజులు వేచి చూడాల్సిందే.