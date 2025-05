Oyo: ఓయో ఫస్ట్ పేరు ఏంటో తెలుసా? ఇంతకీ దీని అసలు అర్థం ఏంటంటే..

Read Full Gallery

ఓయో.. ఈ పేరును ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేయాల్సిన పనిలేదు. తక్కువ ధరలు, సులభమైన బుకింగ్‌, తక్కువ డాక్యుమెంటేషన్‌ వంటి లాభాల వల్ల ఇతర హోటళ్లతో పోల్చితే ఓయో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఓయో చరిత్ర గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..



OYO ప్రయాణం ఎలా మొదలైంది?

OYO అనే హాస్పిటాలిటీ సంస్థను రితేష్ అగర్వాల్ అనే యువ పారిశ్రామికవేత్త 2013లో స్థాపించారు. ఓయోను ప్రారంభించిన సమయంలో "Oravel Stays"గా పేరు పెట్టారు. 2013లో దాన్ని "OYO Rooms"గా మార్చారు. OYO అనే పేరు ఫుల్ ఫారం "On Your Own", అంటే "మీ స్వంత గది" అన్న భావనతో ఈ పేరు పెట్టారు. ప్రతి కస్టమర్‌కి స్వంతగదిలా అనిపించేలా సౌకర్యాలు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పేరును పెట్టారు.