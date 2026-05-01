Flower Reuse: రూపాయి ఖర్చు లేకుండా వాడిన పూలతో ఆదాయం తెచ్చే 5 ప్రొడక్ట్స్
Flower Reuse: పూజకు వాడిన పూలు వాడిపోయాయని పారేస్తున్నారా? ఆ పొరపాటు చేయకండి! ఆ పూలతో అగర్బత్తీల నుంచి సబ్బుల వరకు ఎన్నో ఉపయోగకరమైన వస్తువులను ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.
Dry Flower Reuse Ideas
ఇంట్లో పూజ అయ్యాక మిగిలిన పూలను చెత్తలో పడేస్తున్నారా? ఇకపై ఆ పని అస్సలు చేయకండి. ఎండిపోయిన ఆ పూలతోనే ఎన్నో అద్భుతమైన వస్తువులను తయారుచేయవచ్చు. అవేంటో, వాటిని ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అగర్బత్తీలు
పూజకు వాడిన పూలు ఎండిపోయాక పారేయకుండా, వాటితో చక్కటి అగర్బత్తీలు లేదా ధూప్ స్టిక్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ముందుగా ఎండిన పూలను మిక్సీ జార్లో వేసి, అందులో కొద్దిగా కర్పూరం, నెయ్యి కలిపి మెత్తటి పొడిలా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న కోన్లుగా లేదా అగర్బత్తీల్లా చేసి, మళ్లీ పూజకు ఉపయోగించుకోవచ్చు.
సబ్బు
ఎండిన పూల రెక్కలతో మీరే సొంతంగా ఆర్గానిక్, మంచి వాసన వచ్చే సబ్బులు తయారు చేసుకోవచ్చు. మీరు వాడే సబ్బును తురిమి, కాస్త వేడి చేసి కరిగించాలి. అందులో ఎండిన పూల రెక్కలను కలపాలి. ముఖ్యంగా గులాబీ, మందార రెక్కలు మంచి సువాసన ఇస్తాయి. ఇది చర్మానికి కూడా చాలా మంచిది.
రెసిన్ ఆర్ట్
ఎండిన పూలతో రెసిన్ ఆర్ట్ వంటి సృజనాత్మక వస్తువులు కూడా చేయొచ్చు. పిల్లల క్రాఫ్ట్ వర్క్, నగల తయారీ, కోస్టర్లు లేదా ఫొటో ఫ్రేమ్లు చేసేటప్పుడు ఈ పూలను వాడొచ్చు. వాటిపై రెసిన్ ద్రవాన్ని పోస్తే, అది గట్టిపడి అందమైన లుక్ ఇస్తుంది.
హెర్బల్ టీ
గులాబీ, మందారం వంటి కొన్ని పూలతో హెర్బల్ టీ కూడా చేసుకోవచ్చు. పూల రెక్కలను వేరు చేసి, ఎండలో బాగా ఆరబెట్టి పొడి చేసుకోవాలి. ఈ పొడిని నీటిలో వేసి బాగా మరిగించాలి. గోరువెచ్చగా అయ్యాక వడగట్టి, తేనె, నిమ్మరసం కలుపుకుని హెర్బల్ టీ లాగా తాగొచ్చు.
కొవ్వొత్తులు
ఇంటిని అలంకరించుకోవడానికి అందమైన కొవ్వొత్తుల కోసం ఈ ఎండిన పూలను వాడొచ్చు. మైనాన్ని కరిగించి, అందులో ఎండిన పూల రెక్కలను కలపొచ్చు. లేదా కొవ్వొత్తి బయట వైపు ఎండిన పూలను అంటించి అందంగా అలంకరించవచ్చు.
