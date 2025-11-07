బంగారం, వెండి కాదు ఇది కొని పెట్టుకోండి.. భవిష్యత్తులో ఊహకందని లాభాలు ఖాయం
Copper: బంగారం, వెండిపై పెట్టుబడి పెట్టిన వారు నష్టపోయినట్లు ఇప్పటి వరకు లేదు. అయితే కేవలం ఈ రెండు మాత్రమే కాకుండా మరో లోహంపై కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీ భవిష్యత్తుకు ఢోకా ఉండదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంతకీ ఆ లోహం ఏంటంటే.?
బంగారం, వెండి ధరల పెరుగుదలతో..
గత ఏడాది కాలంగా బంగారం, వెండి ధరలు ఎగబాకుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ధరల ర్యాలీ కొనసాగుతుండటంతో పెట్టుబడిదారులు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. అయితే ఈ పెరుగుదల ఎంతకాలం కొనసాగుతుందో అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. దీంతో పెట్టుబడిదారుల దృష్టి ఇప్పుడు మరో మెటల్ — రాగి (Copper) వైపు మళ్లుతోంది. కాపర్ ధరలు గత ఏడాదిలో సుమారు 25 శాతం పెరిగాయి. ప్రస్తుతం కిలో ధర రూ.750 వద్ద ఉండగా, 2026 నాటికి రూ.1500–రూ.1800 మధ్య చేరే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి.
బంగారం, వెండి ధరల పెరుగుదల వెనక కారణాలు
బంగారం, వెండి ధరలు పెరగడానికి పలు ఆర్థిక, రాజకీయ అంశాలు కారణమయ్యాయి.
ద్రవ్యోల్బణం: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణం పెరిగినప్పుడు, ప్రజలు తమ డబ్బును కాపాడుకునేందుకు బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడిగా చూస్తారు.
కేంద్ర బ్యాంకుల కొనుగోలు: అనేక దేశాలు ఆర్థిక అనిశ్చితి నేపథ్యంలో బంగారాన్ని నిల్వ చేసుకుంటున్నాయి.
డాలర్ విలువ తగ్గడం: యూఎస్ డాలర్ విలువ తగ్గినప్పుడు, ఇతర దేశాల కొనుగోలుదారులకు బంగారం చౌకగా దొరుకుతుంది.
రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు: రష్యా–ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, మిడిల్ ఈస్ట్ సంక్షోభాలు వంటి పరిణామాలు పెట్టుబడిదారులను బంగారం వైపు మళ్లించాయి.
వెండి పారిశ్రామిక డిమాండ్: ఎలక్ట్రానిక్స్, సోలార్, ఈవీ పరిశ్రమల పెరుగుదలతో వెండి వినియోగం పెరిగింది.
మరి రాగి ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి?
రాగి ఒకప్పుడు కేవలం పారిశ్రామిక లోహం మాత్రమే. కానీ ఇప్పుడు అది పెట్టుబడి రంగంలో కొత్త ఆకర్షణగా మారింది. రాగి ధర పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే..
సరఫరా తగ్గుదల: ప్రపంచవ్యాప్తంగా గనుల్లో ఉత్పత్తి తగ్గడంతో సరఫరా తగ్గింది.
గనుల సమస్యలు: స్థానిక ఆందోళనలు, కొత్త గనుల అభివృద్ధిలో ఆలస్యం కారణంగా ఉత్పత్తి ప్రభావితమైంది.
డిమాండ్ పెరుగుదల: పరిశ్రమలు, నిర్మాణ రంగం, మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులు భారీ స్థాయిలో రాగిని వినియోగిస్తున్నాయి.
ఈ అంశాల కలయికతో రాగి ధరలు గత 20 ఏళ్లలో సుమారు 700 శాతం పెరిగాయని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
భవిష్యత్తు డిమాండ్
రాగిని “భవిష్యత్తు బంగారం” అని పిలవడానికి కారణం దాని వినియోగ విస్తీర్ణం పెరగడమే.
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVs): ఒక్క ఈవీ కారుకు సంప్రదాయ వాహనంతో పోలిస్తే నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ రాగి అవసరం. ఈవీ మార్కెట్ పెరుగుతున్న కొద్దీ రాగి డిమాండ్ కూడా పెరుగుతుంది.
పునరుత్పాదక శక్తి: సోలార్, విండ్ ప్రాజెక్టుల్లో కాపర్ అనివార్యం. విద్యుత్ ప్రసరణ, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, కేబుల్స్ అన్నీ దీనిపైనే ఆధారపడుతున్నాయి.
డిజిటల్ రంగం: AI, 5G, డేటా సెంటర్లు, క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వృద్ధితో కాపర్ అవసరం వేగంగా పెరుగుతోంది.
రాగిని వినియోగించే ప్రధాన రంగాలు
పరిశ్రమ వినియోగం: విద్యుత్, ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగాల్లో అవసరమయ్యే.. వైర్లు, కేబుల్స్, మోటార్లు, జనరేటర్లు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డుల్లో రాగిని ఉపయోగిస్తుంటారు.
నిర్మాణ రంగం: ఇందులోపైపులు, రూఫింగ్, హీటింగ్, ఎయిర్ కండిషనింగ్ వ్యవస్థల్లోనూ రాగిని ఉపయోగిస్తుంటారు.
రవాణా రంగం: ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, రైల్వేలు, విమానయాన రంగంలో కూడా రాగి వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
పునరుత్పాదక శక్తి: సోలార్ ప్యానెల్స్, విండ్ టర్బైన్లు, బ్యాటరీల్లో.
పారిశ్రామిక యంత్రాలు: హీట్ ఎక్స్చేంజర్లు, పంపులు, కూలింగ్ సిస్టమ్స్లో రాగిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇవన్నీ కలిపి భవిష్యత్తులో రాగికి మరింత డిమాండ్ పెరగడానికి కారణమవుతాయని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.