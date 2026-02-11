Copper: రాగి ధరలు పెరుగుతున్నాయి సరే.. ఇంతకీ రాగిని ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా.?
Copper: బంగారం, వెండిలతో పాటు రాగి ధరలు కూడా భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులు వంటి రంగాల్లో కాపర్ వినియోగం వేగంగా పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో అసలు రాగిని ఎలా కొనుగోలు చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Copper ETF అంటే ఏంటి?
Copper ETF (Exchange Traded Fund) అనేది కాపర్ ధరల మార్పులను అనుసరించే పెట్టుబడి సాధనం. మీరు నేరుగా కాపర్ కొనలేరు, నిల్వ చేయలేరు. అందుకే ETF రూపంలో పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది.
Copper ETFలు సాధారణంగా మూడు విధాలుగా పనిచేస్తాయి:
* కాపర్ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్స్ ద్వారా ధరను ట్రాక్ చేయడం.
* కాపర్ మైనింగ్ కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం.
* విదేశీ కాపర్ ETFల్లో పెట్టుబడి పెట్టే Fund of Funds (FoF) రూపంలో ఉండడం.
ఇవి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లలో షేర్ల మాదిరిగా ట్రేడ్ అవుతాయి. మార్కెట్ టైమింగ్ ప్రకారం కొనుగోలు, విక్రయాలు చేయవచ్చు.
కాపర్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉన్న మార్గాలు
భారత్లో నేరుగా కాపర్ ETFలు చాలా పరిమితంగా ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని ఇవే.
కాపర్ స్టాక్స్లో పెట్టుబడి:
ఇది రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు సులభమైన మార్గంగా చెప్పొచ్చు. భారత్లో కాపర్కు సంబంధిత కంపెనీలు:
Hindustan Copper Ltd
Hindalco Industries Ltd
Vedanta Ltd
Precision Wires India Ltd
Cubex Tubings Ltd
Madhav Copper Ltd
ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?
* ముందుగా డీమాట్ ట్రేడింగ్ ఖాతా తెరవాలి
* NSE లేదా BSEలో కంపెనీ పేరును సెర్చ్ చేయాలి. చివరిగా షేర్లను కొనుగోలు చేయాలి. ఈ మార్గం దీర్ఘకాల పెట్టుబడికి అనుకూలం.
(B) MCXలో కాపర్ ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్
కాపర్ ధరలపై నేరుగా ట్రేడింగ్ చేయాలనుకుంటే:
MCX (Multi Commodity Exchange)లో కాపర్ ఫ్యూచర్స్ లభిస్తాయి. ఇందుకు కమోడిటీ ట్రేడింగ్ ఖాతా అవసరపడుతుంది. మార్జిన్ ఆధారంగా ట్రేడింగ్ చేయాలి. ఇది ఎక్కువ రిస్క్ కలిగిన విధానం. ధరలు వేగంగా మారుతాయి. అనుభవం ఉన్నవారికి మాత్రమే అనుకూలం.
(C) గ్లోబల్ Copper ETFs / మైనింగ్ స్టాక్స్
భారత్లో ప్యూర్ కాపర్ ETF లేకపోవడంతో విదేశీ మార్గాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
విదేశాల్లో అందుబాటులో ఉన్నవి: కాపర్ ధరను ట్రాక్ చేసే ETFలు Freeport-McMoRan, BHP, Rio Tinto వంటి మైనింగ్ దిగ్గజాలు
అవసరాలు:
ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడింగ్ ఖాతా
LRS (Liberalised Remittance Scheme) ప్రకారం విదేశీ పెట్టుబడి అనుమతి
Copper ETFలో పెట్టుబడి ఎలా ప్రారంభించాలి?
Step 1: మీ లక్ష్యం నిర్ణయించుకోండి
నేరుగా కాపర్ ధరలపై ఎక్స్పోజర్ కావాలా?
లేక మైనింగ్ కంపెనీల ద్వారా పరోక్ష ఎక్స్పోజర్ సరిపోతుందా?
Step 2: భారతీయ లేదా విదేశీ మార్గం ఎంచుకోండి
FoF లేదా గ్లోబల్ ETFల ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు
మ్యూచువల్ ఫండ్ ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా కూడా పరోక్ష పెట్టుబడి సాధ్యం
Step 3: అవసరమైన ఖాతాలు తెరవాలి
* డీమాట్ ఖాతా
* కమోడిటీ ట్రేడింగ్ ఖాతా (ఫ్యూచర్స్ కోసం)
* ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడింగ్ ఖాతా (విదేశీ ETFల కోసం)
Step 4: కొనుగోలు ఆర్డర్ పెట్టాలి
మార్కెట్ ఆర్డర్ లేదా లిమిట్ ఆర్డర్
ఒకేసారి మొత్తం పెట్టుబడి కాకుండా దశలవారీగా పెట్టడం మంచిది
కాపర్ ధరలను ప్రభావితం చేసే ప్రధాన అంశాలు
కాపర్ సైక్లికల్ కమోడిటీ. ఆర్థిక పరిస్థితులపై ఆధారపడి దీని ధరలు మారుతాయి. దీనికి ప్రధాన కారణాలు:
* ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధి
* భారీ మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులు
* ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ఉత్పత్తి
* సౌర, గాలి విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు
* చైనా పరిశ్రమల వినియోగం
* అమెరికన్ డాలర్ బలం
* ఆర్థిక మందగమనం వస్తే కాపర్ ధరలు పడిపోవచ్చు.
ఎంత శాతం పెట్టుబడి పెట్టాలి? రిస్కులు ఏమిటి?
Copper ETFలు ప్రధాన పెట్టుబడిగా కాకుండా “సాటిలైట్ అలొకేషన్”గా ఉపయోగించాలి.
పెట్టుబడి కేటాయింపు సూచన:
కన్జర్వేటివ్ ఇన్వెస్టర్లు: 5–7%
మోడరేట్ ఇన్వెస్టర్లు: 7–10%
అగ్రెసివ్ ఇన్వెస్టర్లు: మార్కెట్ సైకిల్ ఆధారంగా
ఎలాంటి రిస్క్లు ఉంటాయి.?
రాగి ధరల్లో తీవ్రమైన ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి. గ్లోబల్ రిసెషన్ ప్రభావం ఉంటుంది. కరెన్సీ రిస్క్ (విదేశీ ETFలలో), ఫ్యూచర్స్ రోల్ఓవర్ ఖర్చులు వంటివి ప్రభావం చూపుతాయి.