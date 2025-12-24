Business Idea : మీకు సొంత పొలం ఉంటే చాలు.. రూ.10 లక్షలు సంపాదించే సూపర్ వ్యాపారం
మేకల పెంపకం వ్యాపారాన్ని ప్రణాళికాబద్ధంగా చేస్తే సంవత్సరానికి 10 లక్షల రూపాయలకు పైగా లాభం పొందవచ్చు. ప్రభుత్వం అందించే సహకారం, నాబార్డ్ రుణ పథకాలు, సరైన నిర్వహణ పద్ధతుల ద్వారా యువత, మహిళలు ఈ వ్యాపారంలో సులభంగా విజయం సాధించగలరు.
సూపర్ బిజినెస్ ఐడియా
వ్యవసాయం అంటే నష్టమే అనుకునే కాలం పోయింది.. ఈ రోజుల్లో పశుపోషణ ఒక లాభదాయకమైన వ్యాపారంగా మారింది. ముఖ్యంగా మేకల పెంపకం వ్యాపారాన్ని సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకుని చేస్తే సంవత్సరానికి 10 లక్షల రూపాయలకు పైగా ఆదాయం పొందవచ్చు... బాగా సంపాదించవచ్చని చాలామంది రైతులు నిరూపిస్తున్నారు. సాధారణ రైతు కూడా తన శ్రమను, ఆధునిక సాంకేతికతను జోడిస్తే ఈ వ్యాపారంలో అద్భుతంగా రాణించగలడు.
జీవాల పెంపకం ప్రారంభించే ముందు పెంచబోయే మేకల జాతి స్థల సౌకర్యం చాలా ముఖ్యం. మేకలకు అవసరమైన పచ్చిగడ్డి, ఎండుగడ్డిని మన పొలంలోనే పండించుకుంటే మేత ఖర్చు సగానికి తగ్గుతుంది. నాణ్యమైన షెడ్ నిర్మించడం, మేకలకు అవసరమైన గాలి, వెలుతురు సౌకర్యాలు కల్పించడం వల్ల వ్యాధుల బారిన పడకుండా కాపాడవచ్చు.
ఇలా ప్లాన్ చేస్తే మేకల పెంపకంలో లాభాలే..
ఈ వ్యాపారంలో విజయం సాధించడానికి నిర్వహణ పద్ధతులపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాలి. ముఖ్యంగా సరైన సమయంలో టీకాలు వేయించాలి. మేకలకు వచ్చే వ్యాధులను ముందుగానే నివారించడానికి పశువైద్యుని సలహాతో టీకాలు వేయించడం అవసరం.
మేత యాజమాన్యం
దాణా, పచ్చిగడ్డిని సరైన నిష్పత్తిలో ఇవ్వడం ద్వారా మేకల బరువును వేగంగా పెంచవచ్చు.
అమ్మకం అవకాశాలు
పండుగ సమయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని మేకలను అమ్మకానికి సిద్ధం చేస్తే అదనపు లాభం చూడవచ్చు.
మేకల పెంపకంలో ప్రభుత్వ సాయం
సొంతంగా పెట్టుబడి పెట్టే స్తోమత లేనివారికి, వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలనుకునే వారికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేయూతనిస్తున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ 'జాతీయ పశు సంవర్ధక మిషన్' (NLM) ద్వారా మేకల ఫారం ఏర్పాటుకు 50 శాతం సబ్సిడీ అందిస్తున్నారు. అంటే మీరు 20 లక్షల రూపాయల అంచనాతో ఫారం ఏర్పాటు చేస్తే 10 లక్షల రూపాయలను ప్రభుత్వం సబ్సిడీగా ఇస్తుంది. ఇది కాకుండా నాబార్డ్ (NABARD) బ్యాంకు కింద పనిచేసే సబ్సిడీ పథకాల ద్వారా ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 33 శాతం, ఇతరులకు 25 శాతం సబ్సిడీ అందిస్తున్నారు. స్థానిక వాణిజ్య బ్యాంకులలో ఈ ఫారం ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ను సమర్పించి సులభంగా రుణం పొందవచ్చు.
ఏడాదికి రూ.10 లక్షల లాభం..
మేకల పెంపకంలో రోజువారీ నిర్వహణ చాలా సులభం. సరైన సమయంలో గాలికుంటు వ్యాధి, పీపీఆర్ (PPR) వంటి వ్యాధులకు టీకాలు వేయించడం ద్వారా మరణాల రేటును తగ్గించవచ్చు. అమ్మకం విషయంలో స్థానిక మార్కెట్లను దాటి నేరుగా మాంసం దుకాణాలు లేదా అపార్ట్మెంట్లలోని వినియోగదారులకు అమ్మడం ద్వారా మధ్యవర్తుల కమీషన్ను నివారించవచ్చు. ముఖ్యంగా రంజాన్, దీపావళి, బక్రీద్ వంటి పండుగ సమయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని మేకలను సిద్ధం చేస్తే, మార్కెట్ ధర కంటే ఎక్కువ లాభం పొందవచ్చు.
సమీకృత పద్ధతిలో 100 నుండి 150 మేకలను పెంచే ఫారంలో సంవత్సరానికి ఖర్చులు పోను సుమారు 10 లక్షల రూపాయల వరకు లాభం సంపాదించడం ఆచరణ సాధ్యమే. మేక మాంసమే కాకుండా దాని వ్యర్థాలైన రెట్టలను సేంద్రియ ఎరువుగా అమ్మి అదనపు ఆదాయం పొందవచ్చు. కాబట్టి పట్టుదల, సరైన శిక్షణ ఉంటే, మేకల పెంపకం మిమ్మల్ని ఒక విజయవంతమైన పారిశ్రామికవేత్తగా మారుస్తుందనడంలో సందేహం లేదు.
యువతకు మంచి స్టార్టప్ వ్యాపారం
మేకల పెంపకం ఈ రోజు ఒక సాంప్రదాయ వృత్తి స్థాయి నుండి చదువుకున్న యువత, గృహిణులకు ఒక మంచి 'స్టార్ట్-అప్' వ్యాపారంగా మారింది. ముఖ్యంగా నిరుద్యోగ పట్టభద్రులు, గ్రామీణ మహిళలు ఈ వృత్తిలో పాల్గొనడాన్ని ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది. మహిళలకు వారి ఇంటి దగ్గరే లేదా పొలంలోనే స్వయం ఉపాధి కల్పించడం వల్ల ఇది 'మహిళా సాధికారత'కు దోహదపడే వృత్తిగా చూడబడుతోంది. అదేవిధంగా, సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రంగంలోకి దిగుతున్న యువత, ఆధునిక ఫారం నిర్వహణ, సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రత్యక్ష అమ్మకాలలో పాల్గొనడం వల్ల చాలా తక్కువ కాలంలోనే పెద్ద లాభాలను ఆర్జించగలుగుతున్నారు.
ఆదాయం ఎంత?
సంవత్సరానికి సుమారు 100 మేకలను సరిగ్గా పెంచితే వాటి పిల్లలు, మాంసం అమ్మకం ద్వారా ఖర్చులు పోను నెలకు ఒక పెద్ద మొత్తాన్ని ఆదాయంగా పొందవచ్చు. మధ్యవర్తులు లేకుండా నేరుగా మార్కెట్లో లేదా మాంసం దుకాణాలలో అమ్మినప్పుడు లాభం రెట్టింపు అవుతుంది. సరైన మేత యాజమాన్యం ఉంటే ఒక సంవత్సరం చివరిలో సుమారు రూ.10,00,000 వరకు లాభం సంపాదించడం సాధ్యమేనని అనుభవజ్ఞులైన రైతులు అంటున్నారు.
తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభం ఇచ్చే ఈ మేకల పెంపకం వ్యాపారాన్ని సరైన శిక్షణతో ప్రారంభిస్తే, ప్రతి రైతు ఒక మంచి పారిశ్రామికవేత్తగా మారగలడనడంలో సందేహం లేదు.