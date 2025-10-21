ఇల్లు కదలకుండా లక్షలు సంపాదించే అవకాశం.. కర్పూరం తయారీతో లాభాల వర్షం
Business Idea: వ్యాపారం చేయాలనే కోరిక అందరికీ ఉంటుంది. కానీ పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవడం, పెట్టుబడికి భయపడి చాలా మంది వెనుకడుగు వేస్తుంటారు. అయితే ఇల్లు కదలకుండా భారీగా ఆదాయం పొందే ఒక మంచి బిజినెస్ ఐడియా గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అసలు కర్పూరం అంటే ఏంటీ..
కర్పూరం (Camphor) లేదా హిందీలో "కపూర్"గా పిలుస్తారు. భారతీయ సంస్కృతిలో చాలా ముఖ్యమైనది. ఇది ప్రతి పూజలో ఉపయోగించే ఒక సువాసన గల ఘన పదార్థం. కర్పూరం ప్రధానంగా “కంప్ఫర్ లారెల్” అనే మొక్క నుంచి తీసిన నూనె లేదా పదార్థం.
కర్పూరం మూడు రకాలుగా లభిస్తుంది:
కర్పూర నూనె (Camphor Oil): చర్మం, జుట్టు సమస్యలకు ఉపయోగించే ఔషధ గుణాలున్న నూనె.
కర్పూర పొడి (Camphor Powder): హవన్, పూజా కార్యక్రమాలలో ఉపయోగిస్తారు.
కర్పూర టాబ్లెట్లు (Camphor Tablets): ప్రధానంగా పూజల సమయంలో దేవుడికి సమర్పించే సుగంధ పదార్థం.
అవసరమైన లైసెన్సులు
కర్పూరం తయారీ వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి మీరు కొన్ని రిజిస్ట్రేషన్లు, అనుమతులు పొందాలి:
* కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ (Business Registration)
* స్థానిక మున్సిపల్ లైసెన్స్
* కంపెనీ పేరు మీద PAN కార్డు, బ్యాంక్ అకౌంట్
* MSME (Udyog Aadhaar) రిజిస్ట్రేషన్
* BIS సర్టిఫికేట్ (IS 1159:1957) – కర్పూర నాణ్యత ప్రమాణానికి అవసరం.
* పన్నులు (GST, Trade License Fees) సకాలంలో చెల్లించాలి.
పెట్టుబడి, యంత్రాలు, ముడి పదార్థాలు
పెట్టుబడి:
చిన్న స్థాయిలో కర్పూర తయారీ యూనిట్ ప్రారంభించాలంటే సుమారు రూ. 3 లక్షల వరకు సరిపోతుంది.
యంత్రాల ఖర్చు: రూ. 55,000 – రూ. 1 లక్ష వరకు.
ముడి పదార్థాలు, ప్యాకింగ్ సామగ్రి: రూ. 10,000 – రూ. 30,000.
యంత్రాలు:
పూర్తిగా ఆటోమేటిక్ కర్పూర తయారీ యంత్రాలు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ యంత్రాలు కర్పూర పొడి నుంచి టాబ్లెట్లు లేదా కప్పులు తయారు చేస్తాయి. ఒక్క ఫీడ్లో ఎన్ని టాబ్లెట్లు తయారవుతాయో దాని ఆధారంగా యంత్ర ధర మారుతుంది.
ముడి పదార్థం:
కర్పూర పొడి (Camphor Powder) ఒక్క కిలో రూ. 320 – 425 వరకు లభిస్తుంది.
తయారీ, ప్యాకింగ్ విధానం
తయారీ విధానం:
కర్పూర పొడిని యంత్రంలో ఉంచి టాబ్లెట్లు తయారు చేస్తారు. ఇందుకు యంత్రం సరిగా అమర్చడం, విద్యుత్ కనెక్షన్ జాగ్రత్తగా ఇవ్వడం అవసరం. మొదట చిన్న పరిమాణంలో ఉత్పత్తి ప్రారంభిస్తే ఖర్చు తక్కువగా ఉంటుంది.
రసాయన ఫార్ములా:
కర్పూర రసాయన సమ్మేళనం C10H16O (కార్బన్, ఆక్సిజన్, హైడ్రజన్) ఆధారంగా ఉంటుంది.
ప్యాకింగ్:
కర్పూరం ఆల్కహాల్లో కరిగిపోతుంది కాబట్టి ప్యాకింగ్ సురక్షితంగా ఉండాలిఒక ప్యాకెట్లో 50 కంటే ఎక్కువ టాబ్లెట్లు ఉండొచ్చు. ప్యాకెట్పై ధర, పరిమాణం ముద్రించాలి.
మార్కెట్, అమ్మకాలు, లాభం
ఎక్కడ అమ్మాలి:
* పూజా సామాగ్రి దుకాణాలు
* మందుల దుకాణాలు, ఆయుర్వేద సెంటర్లు
* గ్రాసరీ షాపులు, బ్యూటీ షాపులు
* టెంపుల్ స్టోర్లు, హెల్త్ స్పాస్
* అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, మీషో వంటి ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లలో కూడా విక్రయిస్తున్నారు. ఇక లాభాల విషయానికొస్తే మీరు చేసే మార్కెటింగ్పై మీ లాభాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. మీ సొంత బ్రాండింగ్తో విక్రయిస్తే కనీసం నెలకు రూ. 30 వేల ఆదాయం పొందొచ్చు.