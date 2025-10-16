Insurance: రూ. 755తో రూ. 15 లక్షలు.. ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకం గురించి మీకు తెలుసా.?
Insurance: ప్రజల్లో ఆరోగ్య బీమాపై అవగాహన పెరుగుతోంది. ప్రమాదం లేదా ఆకస్మిక పరిస్థితుల్లో ఆర్థిక భారం తగ్గించుకోవాలనే ఆలోచనతో చాలా మంది ఇన్సూరెన్స్ వైపు మొగ్గుతున్నారు.
తక్కువ ప్రీమియంతో భారీ కవరేజ్
భారత పోస్టల్ శాఖ ప్రవేశపెట్టిన ఈ స్కీమ్లో కేవలం రూ. 755 వార్షిక ప్రీమియం చెల్లిస్తే, రూ. 15 లక్షల వరకు బీమా రక్షణ లభిస్తుంది. బీమా పొందిన వ్యక్తి ప్రమాదవశాత్తు మరణిస్తే, నామినీకి మొత్తం రూ. 15 లక్షలు చెల్లిస్తారు. ప్రమాదం కారణంగా శాశ్వత అంగవైకల్యం లేదా పూర్తిగా పక్షవాతం వచ్చినా అదే మొత్తాన్ని ఇస్తారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందినప్పుడు ఖర్చుల కోసం రూ. 1 లక్ష వరకు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు.
ఆసుపత్రి ఖర్చులకు అదనపు సాయం
ఈ పథకం కింద పాలసీదారు సాధారణ వార్డులో ఉంటే రోజుకు రూ. 1,000, ఐసీయూలో ఉంటే రోజుకు రూ. 2,000 వరకు సాయం అందిస్తుంది. చేయి లేదా కాలు విరిగితే రూ. 25,000 పొందొచ్చు. అంతేకాకుండా, పాలసీదారు ప్రమాదంలో మరణిస్తే లేదా శాశ్వత వైకల్యానికి గురైతే, పిల్లల విద్య కోసం రూ. 1 లక్ష, వివాహ ఖర్చుల కోసం మరొక రూ. 1 లక్ష అదనంగా చెల్లిస్తారు.
రూ. 399 ప్రీమియంతో రూ. 10 లక్షలు
తక్కువ మొత్తంలో ప్రీమియం చెల్లించదలచినవారికి మరో ఎంపికగా రూ. 399 వార్షిక ప్రీమియంతో రూ. 10 లక్షల కవరేజ్ అందుబాటులో ఉంది. ప్రమాదవశాత్తు మరణం లేదా పక్షవాతం వచ్చినప్పుడు మొత్తం బీమా మొత్తం నామినీకి చెల్లిస్తారు. ఆసుపత్రిలో చేరితే చికిత్స ఖర్చుల కోసం రూ. 60 వేల వరకు, ఔట్పేషెంట్ చికిత్సకై రూ. 30 వేల వరకు సాయం లభిస్తుంది.
అదనపు ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి
ఈ స్కీమ్లో ఆసుపత్రిలో చేరిన ప్రతి రోజుకూ గరిష్టంగా 10 రోజుల పాటు రూ. 1,000 చొప్పున చెల్లిస్తారు. ప్రమాదంలో మరణించిన పక్షంలో అంత్యక్రియల ఖర్చుల కోసం రూ. 5,000 అందజేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రికి రవాణా ఖర్చులు భరించాల్సిన పరిస్థితిలో రూ. 25,000 వరకు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు.
ఎలా పొందాలి?
ఈ పోస్టల్ బీమా పథకాన్ని పొందాలంటే ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ (IPPB) ఖాతా తప్పనిసరిగా ఉండాలి. పాలసీని ప్రతి సంవత్సరం రెన్యూవల్ చేసుకోవచ్చు. అతి తక్కువ ఖర్చుతో కుటుంబానికి ఆర్థిక రక్షణ కలిగించే ఈ పథకం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
ముఖ్యాంశాలు:
* రూ. 755 ప్రీమియం – రూ. 15 లక్షల బీమా
* రూ. 399 ప్రీమియం – రూ. 10 లక్షల బీమా
* ఆసుపత్రి ఖర్చులు, రవాణా వ్యయం, విద్య, వివాహం కోసం ప్రత్యేక సాయం
* IPPB ఖాతా తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
* వార్షిక రిన్యూవల్ సదుపాయం ఉంటుంది.