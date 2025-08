BSNL ఫ్రీడమ్ డే ఆఫర్ క్రింద ‘ఆజాది కా ప్లాన్’ పేరిట వినూత్న ప్లాన్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. కేవలం రూ. 1 కే లభించే ఈ ప్లాన్‌లో డైలీ 2GB హైస్పీడ్ డేటా, అన్‌లిమిటెడ్ వాయిస్ కాల్స్, రోజుకు 100 SMSలు లాంటి అద్భుత ప్రయోజనాలు అందిస్తోంది. ఇది 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తోంది.

BSNL’s Freedom Offer - Only @ ₹1!

Enjoy a month of digital azadi with unlimited calls, 2GB/day data 100 SMS & Free SIM.



Free SIM for New Users.#BSNL #DigitalIndia #IndependenceDay #BSNLFreedomOffer #DigitalAzadi pic.twitter.com/aTv767ETur

— BSNL India (@BSNLCorporate) August 1, 2025