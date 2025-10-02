- Home
Train Ticket Booking: ఈ ఒక్క యాప్తో చిటికెలో ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు! చాలా ఈజీ ప్రాసెస్
సాధారణంగా పండుగలు, సెలవు దినాల్లో రైళ్లు, రైల్వే స్టేషన్లు చాలా రద్దీగా ఉంటాయి. టికెట్ కోసం గంటల తరబడి క్యూలో నిలబడాల్సి వస్తుంది. దానివల్ల మనం ఎక్కాల్సిన ట్రైన్ కూడా కొన్నిసార్లు మిస్ అవుతుంటుంది. అయితే ఈ సమస్యకు ఒక్క యాప్ తో చెక్ పెట్టవచ్చు.
ట్రైన్ టికెట్ బుకింగ్
మీరు నిత్యం రైల్లో ప్రయాణిస్తూ ఉంటారా? టికెట్ల కోసం గంటల తరబడి క్యూలో నిలబడుతూ ఉంటారా? అయితే మీకోసమే ఈ వార్త. ట్రైన్ టికెట్స్ కోసం గంటల తరబడి క్యూలో నిలబడకుండా ఇకపై ఈజీగా జనరల్ టికెట్లు కొనుగోలు చేయవచ్చు. అందుకోసం ఫోన్ లో ఒక్క యాప్ ఉంటే చాలు. అదే యూటీఎస్ యాప్. ఈజీగా జనరల్ టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవడానికి వీలుగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే యూటీఎస్ మొబైల్ యాప్ను బాగా ప్రమోట్ చేస్తోంది. నిజానికి ఈ యాప్ చాలాకాలం నుంచే అందుబాటులో ఉంది. కానీ చాలామందికి దీని గురించి అంతగా తెలియకపోవచ్చు.
యూటీఎస్ యాప్ ద్వారా సులభంగా జనరల్ టికెట్స్, ప్లాట్ ఫామ్ టికెట్స్ వంటివి బుక్ చేసుకోవచ్చు. అదనపు ఛార్జీలు ఏం ఉండవు. చిటికెలో టికెట్ బుక్ అవుతుంది. ఇటీవల ఈ యాప్కి ప్రయాణికుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది. రోజు రోజుకీ యాప్ వినియోగించే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది.
పండుగల సమయంలో..
సాధారణంగా పండుగల సీజన్ మొదలవ్వగానే రైల్వే స్టేషన్లలో రద్దీ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోతుంటుంది. జనరల్ టికెట్ కోసం ప్రయాణికులు గంటల తరబడి క్యూలో నిలబడాల్సి వస్తుంది. దానివల్ల ఎక్కాలనుకున్న ట్రైన్ కూడా మిస్ అవుతుంటుంది. అలాంటి టైంలో UTS మొబైల్ యాప్ చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది.
ఈ యాప్ లో ఒకప్పుడు రైల్వే స్టేషన్ లేదా ట్రాక్ కి 5 కిలోమీటర్ల పరిధిలో నుంచి మాత్రమే టికెట్ బుక్ చేసుకునే వీలుండేది. కానీ దాన్ని సిటీలో 10 కిలోమీటర్లు, ఇతర ప్రాంతాల్లో 20 కిలోమీటర్లకు పెంచారు. మీరు బయటి నుంచి కాకుండా స్టేషన్ పరిధిలోనే ఉంటే ఆ ప్రాంగాణంలో ఉండే ప్రత్యేక క్యూఆర్ కోడ్ ను స్కాన్ చేయడం ద్వారా కూడా ఈజీగా టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ క్యూఆర్ కోడ్ సదుపాయం ప్రస్తుతం సికింద్రాబాద్, విజయవాడ, తిరుపతి, గుంటూరు వంటి ప్రధాన స్టేషన్లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.
ఈజీ ప్రాసెస్..
ఫస్ట్ యూటీఎస్ యాప్ ను గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని లాగిన్ కావాలి. ఆ తర్వాత "బుక్ టికెట్" ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి.. బుక్ అండ్ ట్రావెల్ (పేపర్ లెస్) బుక్ అండ్ ప్రింట్ (పేపర్) ఈ రెండింట్లో ఏదో ఒక దాన్ని ఎంచుకోవాలి. తర్వాత మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ప్రయాణించాలి అనుకుంటున్నారో ఆ స్టేషన్ పేర్లను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అందుబాటులో ఉన్నట్రైన్స్.. వాటి టైమింగ్స్ కనిపిస్తాయి. గెట్ ఫేర్ పై క్లిక్ చేస్తే.. టికెట్ ధర కనిపిస్తుంది. పేమెంట్ టైప్ ను ఎంచుకొని పే చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ యాప్ ద్వారా బుక్ చేసిన టికెట్ నేరుగా బుక్ టికెట్ హిస్టరీలో కనిపిస్తుంది.
3 శాతం బోనస్
ఒకవేళ టికెట్ బుక్ చేసేముందు మీరు పేపర్ మోడ్ కనుక ఎంచుకుంటే.. యూటీఎస్ కియోస్క్ లేదా రైల్వే స్టేషన్ లోని బుకింగ్ కౌంటర్ కు వెళ్లి ప్రింట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. పేమెంట్ టైప్ లో ఆర్ వాలెట్, క్రెడిట్ కార్డు, డెబిట్ కార్డు, నెట్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ వంటివి ఉంటాయి. ఆర్ వాలెట్ ద్వారా పేమెంట్ చేస్తే 3 శాతం బోనస్ కూడా వస్తుంది.