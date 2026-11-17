భారత్లో రూ. 65 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనున్న అమెజాన్.. ఏ రాష్ట్రంలో ఏంతంటే?
Amazon: ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ అమెజాన్ భారత్లో భారీ పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సిద్ధమైంది. 2030 నాటికి దేశంలో పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో 7 బిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.65 వేల కోట్లకు పైగా) పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు ప్రకటించింది.
2030 నాటికి రూ.65 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు
భారత్లో పెరుగుతున్న విద్యుత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని అమెజాన్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. 2030 నాటికి పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టుల కోసం 7 బిలియన్ డాలర్లు పెట్టుబడి పెట్టాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇప్పటికే దేశంలో 4 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన పునరుత్పాదక ఇంధన పెట్టుబడులను ఖరారు చేసింది. వీటికి అదనంగా తాజా పెట్టుబడులు రానున్నాయి. ఈ నిర్ణయం ద్వారా భారతదేశంలో సౌర, పవన విద్యుత్ ఉత్పత్తికి ఊతం లభించనుంది. అలాగే పర్యావరణానికి హాని కలిగించే కార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించేందుకు కూడా ఈ ప్రాజెక్టులు ఉపయోగపడనున్నాయి. భారత్లో కార్బన్ రహిత విద్యుత్ కొనుగోలు చేస్తున్న ప్రముఖ అంతర్జాతీయ సంస్థల్లో అమెజాన్ ఒకటిగా నిలుస్తోంది.
కర్ణాటక, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్లో కొత్త ప్రాజెక్టులు
అమెజాన్ తాజాగా భారత్లో నాలుగు కొత్త సౌర, పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్టులను ప్రకటించింది. వీటి ద్వారా మొత్తం 934 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం అందుబాటులోకి రానుంది. ఇందులో కర్ణాటకలో రెండు ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. కర్ణాటకలో 234 మెగావాట్ల పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్టు. ఆసియాలో ఇప్పటివరకు అమెజాన్ ఒప్పందం చేసుకున్న అతిపెద్ద పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్టు ఇదే. మధ్యప్రదేశ్లో 300 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టు. రాజస్థాన్లో 200 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టు ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టుల కోసం విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందాలు (Power Purchase Agreements - PPAs) చేసుకుంది. ఇవి ఇప్పటికే అమెజాన్ ఖరారు చేసిన 4 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడుల పరిధిలోకి వస్తాయి. ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే అమెజాన్కు భారత్లో 2 గిగావాట్లకు పైగా పునరుత్పాదక విద్యుత్ సామర్థ్యం అందుబాటులోకి వస్తుంది.
35 లక్షల ఇళ్లకు సరిపడా విద్యుత్ ఉత్పత్తి
అమెజాన్ చేపట్టిన ప్రాజెక్టులు పూర్తయితే ఏడాదికి 35 లక్షలకు పైగా భారతీయ కుటుంబాల విద్యుత్ అవసరాలకు సరిపడా విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల దేశంలో స్వచ్ఛమైన విద్యుత్ సరఫరా పెరగడంతో పాటు సంప్రదాయ ఇంధన వనరులపై ఆధారపడటం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. భారత్లో విద్యుత్ వినియోగం వేగంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇలాంటి భారీ పెట్టుబడులు కీలకంగా మారనున్నాయి. విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచడంతో పాటు ఇంధన భద్రతకు కూడా ఇవి దోహదపడతాయి. అంతేకాకుండా కొత్త ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుతో ఉపాధి అవకాశాలు, స్థానిక ఆర్థిక కార్యకలాపాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
2030 నాటికి కార్బన్ ఉద్గారాలు 65 శాతం తగ్గింపు
అమెజాన్ తన ప్రపంచవ్యాప్త కార్యకలాపాలకు సంబంధించి మరో కీలక లక్ష్యాన్ని ప్రకటించింది. 2030 నాటికి విద్యుత్ వినియోగం ద్వారా ఏర్పడే కార్బన్ ఉద్గారాల తీవ్రతను 65 శాతం తగ్గించాలని నిర్ణయించింది. 2019లో నమోదైన ఉద్గారాల స్థాయిని ప్రామాణికంగా తీసుకుని ఈ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. అంటే సంస్థ వినియోగించే ప్రతి యూనిట్ విద్యుత్కు సంబంధించిన కార్బన్ ఉద్గారాలు 2019తో పోలిస్తే 65 శాతం తగ్గించాలన్నది లక్ష్యం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా విద్యుత్ అవసరాలు పెరుగుతున్నప్పటికీ పర్యావరణానికి హాని తగ్గించే దిశగా అమెజాన్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
2040 నాటికి తమ సంస్థను పూర్తిస్థాయిలో నెట్ జీరో కార్బన్ సంస్థగా మార్చాలనే లక్ష్యంలో భాగంగా ఈ చర్యలు చేపడుతోంది. అంటే కార్యకలాపాల ద్వారా వెలువడే కార్బన్ ఉద్గారాలను సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించి, మిగిలిన ఉద్గారాలను సమతుల్యం చేయడం ద్వారా నికర కార్బన్ ఉద్గారాలను సున్నాకు తీసుకురావాలన్నది సంస్థ ఉద్దేశం.
భారత్లో ఇప్పటికే 57 పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టులు
భారత్లో అమెజాన్ ఇప్పటికే పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో గణనీయమైన ప్రాజెక్టులను చేపట్టింది. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా 14 భారీ సౌర, పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. ఇవి విద్యుత్ గ్రిడ్కు కార్బన్ రహిత విద్యుత్ను అందిస్తున్నాయి. వీటితో పాటు అమెజాన్కు చెందిన కార్యాలయాలు, ఇతర సదుపాయాల వద్ద 43 సౌర విద్యుత్ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసింది. వీటి ద్వారా సంస్థ కార్యకలాపాలకు అవసరమైన విద్యుత్లో కొంత భాగాన్ని సౌరశక్తి నుంచి పొందుతోంది. మొత్తంగా భారత్లో 57 పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టులను నిర్వహిస్తోంది.
ఈ పెట్టుబడులపై కేంద్ర నూతన, పునరుత్పాదక ఇంధన శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అమెజాన్ వంటి అంతర్జాతీయ సంస్థల పెట్టుబడులు భారత్ స్వచ్ఛమైన ఇంధన లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయని పేర్కొన్నారు. దేశంలో ఇంధన భద్రత బలోపేతం కావడంతో పాటు ఆర్థిక వృద్ధికి, కొత్త అవకాశాల కల్పనకు ఇవి దోహదపడతాయని తెలిపారు.
అమెజాన్ చీఫ్ సస్టైనబిలిటీ ఆఫీసర్ కారా హర్స్ట్ మాట్లాడుతూ.. భారత్లో అదనంగా 7 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు పెట్టడం దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతకు నిదర్శనమని చెప్పారు. 2070 నాటికి నెట్ జీరో ఉద్గారాల లక్ష్యాన్ని సాధించాలనే భారత్ ప్రయత్నాలకు తమ పెట్టుబడులు తోడ్పడతాయని వెల్లడించారు. మొత్తంగా అమెజాన్ తాజా నిర్ణయం భారత్లో పునరుత్పాదక ఇంధన రంగానికి మరింత ఊతమివ్వనుంది.