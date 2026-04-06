పాకిస్థాన్లో 80 శాతం మంది గేలే ! రచ్చ లేపుతున్న ధురంధర్
Dhurandhar 2 : పాకిస్థాన్లో 80% మంది గేలేనని ట్రాన్స్జెండర్ యాక్టివిస్ట్ హీనా బలోచ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు దుమారం రేపుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రణ్వీర్ సింగ్ ధురంధర్ మూవీ సీన్ వైరల్ అవుతోంది.
పాకిస్థాన్లో ఎవరూ స్ట్రైయిట్ కారట.. సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తున్న హీనా బలోచ్ వైరల్ వీడియో
పాకిస్థాన్ సమాజంలోని అంతర్గత వైరుధ్యాలను, అక్కడ అణచివేయబడిన లైంగిక వాస్తవాలను ఎండగడుతూ ప్రముఖ ట్రాన్స్జెండర్ యాక్టివిస్ట్ హీనా బలోచ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. అదే సమయంలో బాలీవుడ్ స్టార్ రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన ధురంధర్ 2 చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 1500 కోట్ల వసూళ్లతో దూసుకుపోతుండగా, హీనా వ్యాఖ్యలు ఈ సినిమాలోని ఒక కీలక సన్నివేశాన్ని మళ్లీ తెరపైకి తెచ్చాయి. ఆ వీడియో వైరల్ కావడంతో పాటు సోషల్ మీడియాలో ఇది హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
ధురంధర్ లో ఆ సీన్ చూసి షాక్ అయ్యారా? పాకిస్థాన్ అసలు రంగు ఇదేనట!
పాకిస్థాన్కు చెందిన ట్రాన్స్జెండర్ హక్కుల పోరాట యోధురాలు హీనా బలోచ్ ఇటీవల క్వీర్ గ్లోబల్ యూట్యూబ్ ఛానెల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సంచలన విషయాలు వెల్లడించారు. "పాకిస్థాన్ జనాభాలో సుమారు 80 శాతం మంది గే లు అని, మిగిలిన 20 శాతం మంది బైసెక్సువల్స్ అని నేను నమ్ముతున్నాను. అక్కడ అసలు స్ట్రైయిట్ అనేవారే లేరని నా అభిప్రాయం" అని ఆమె పేర్కొన్నారు. మతం, సంస్కృతి, కుటుంబ గౌరవం అనే ముసుగులో ప్రజలు తమ అసలు లైంగిక గుర్తింపును దాచుకుంటున్నారని, ఇది పాకిస్థాన్ సమాజంలో ఒక ఓపెన్ సీక్రెట్ అని ఆమె కుండబద్దలు కొట్టారు.
Everyone knows it exists, nobody wants their name attached to it.
Pakistani activist Hina Baloch claims 80% of Pakistan is gay and the rest bisexual.. pic.twitter.com/OF6nL55ona
— Wellu (@Wellutwt) April 3, 2026
అణచివేత.. సామాజిక ఒత్తిడి ప్రభావం
హీనా బలోచ్ తన వ్యక్తిగత అనుభవాలను పంచుకుంటూ, పాక్ సమాజంలో లైంగికత కంటే లింగ గుర్తింపు పైనే ఎక్కువ దాడులు జరుగుతాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "చిన్నప్పుడు నేను లిప్స్టిక్ వేసుకోవాలన్నా, నగలు ధరించాలన్నా భయపడేదాన్ని. కుటుంబం నుండి వచ్చే దాడులు, వేధింపులు అంతా ఇంతా కాదు" అని ఆమె వివరించారు. అక్కడ ట్రాన్స్జెండర్లను కేవలం భిక్షాటన, డ్యాన్స్ లేదా ప్రాస్టిట్యూషన్ వంటి వృత్తులకే పరిమితం చేస్తున్నారని, హక్కుల కోసం పోరాడితే కిడ్నాపులు, దాడులు తప్పవని ఆమె వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఆమె లండన్లోని SOAS యూనివర్సిటీలో స్కాలర్షిప్ పొంది, యూకేలో ఆశ్రయం పొందుతున్నారు.
ధురంధర్ సీన్తో ముడిపడిన పాక్ నిజస్వరూపం
హీనా బలోచ్ వ్యాఖ్యలు వైరల్ కావడంతో, నెటిజన్లు ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ధురంధర్ మొదటి భాగంలోని రణ్వీర్ సింగ్ సీన్ను గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. ఈ చిత్రంలో భారతీయ గూఢచారి హమ్జా అలీ మజారీగా నటించిన రణ్వీర్, పాకిస్థాన్లోని లియారీ ప్రాంతానికి వెళ్తాడు. అక్కడ గ్యాంగ్స్టర్ రెహమాన్ డకైత్ (అక్షయ్ ఖన్నా) గ్యాంగ్లో చేరిన మొదటి రోజే, రణ్వీర్ పాత్ర లైంగిక వేధింపులకు గురవుతుంది. లుల్లీ డకైత్ అనే పాత్ర ద్వారా జరిగే ఆ అమానవీయ దాడిని దర్శకుడు చాలా సహజంగా చిత్రీకరించారు. ఆ సమయంలో రణ్వీర్ కళ్ళలో కనిపించే వేదన, అసహ్యం ఇప్పుడు హీనా బలోచ్ చెప్పిన సామాజిక పరిస్థితులకు అద్దం పడుతున్నాయనే చర్చ సాగుతోంది.
దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ డీటెయిలింగ్ పై ప్రశంసలు
దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ కేవలం ఒక స్పై థ్రిల్లర్ను మాత్రమే తీయలేదని, పాకిస్థాన్ గల్లీల్లో ఉండే చీకటి కోణాలను కూడా ఎంతో లోతుగా అధ్యయనం చేశారని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. రణ్వీర్ సింగ్ తన కెరీర్లోనే అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇచ్చిన ఈ చిత్రంలో, యుద్ధం కంటే మనుషుల మధ్య ఉండే వికృత చేష్టలు ఎంత భయంకరంగా ఉంటాయో చూపించారు. హీనా బలోచ్ ఇప్పుడు చెప్తున్న వాస్తవాలను ఆదిత్య ధర్ అప్పుడే తన సినిమాలో చూపించారని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
బాక్సాఫీస్ వద్ద ధురంధర్ 2 సునామీ
ఒకవైపు ఈ వివాదం నడుస్తుండగానే, ధురంధర్ 2 కలెక్షన్ల పరంగా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తోంది. విడుదలైన 17 రోజుల్లోనే 1500 కోట్ల రూపాయల మార్కును దాటడం భారతీయ సినిమా చరిత్రలో అరుదైన ఘనత. రణ్వీర్ సింగ్ నటన, ఆదిత్య ధర్ మేకింగ్ వాల్యూస్ సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. హీనా బలోచ్ వ్యాఖ్యల కారణంగా ఈ సినిమాలోని పాత సీన్లు మళ్లీ ట్రెండింగ్లోకి రావడం చిత్ర యూనిట్కు మరింత పబ్లిసిటీని తెచ్చిపెట్టింది. మొత్తానికి పాకిస్థాన్ సమాజంలోని అంతర్లీన సమస్యలపై హీనా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్గా మారాయి.