EV Scooter: 15 రూపాయలతో 100 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం.. నెలకు రూ. 1800 కడితే చాలు
EV Scooter: పెట్రోల్ ధరలు పెరగడం, కాలుష్యం ఎక్కువవడం వల్ల ఇప్పుడు చాలా మంది ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వైపు మళ్లుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు తక్కువ ఖర్చుతో డైలీ ఉపయోగానికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి. అలాంటి ఓ బెస్ట్ స్కూటర్ వివరాలు మీకోసం.
2028 నుంచి పెట్రోల్ టూ-వీలర్లపై ఆంక్షలు
డ్రాఫ్ట్ EV పాలసీ 2026 ప్రకారం, 2028 ఏప్రిల్ 1 నుంచి కొత్త పెట్రోల్ టూ-వీలర్ల రిజిస్ట్రేషన్ను నిలిపివేయాలనే ప్రణాళిక ఉంది. దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం, కార్బన్ ఉద్గారాలను నియంత్రించడం. ఈ కారణంగా భవిష్యత్తులో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల డిమాండ్ మరింత పెరగనుంది.
ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 100 కిమీ వరకు రేంజ్
ఈరోజుల్లో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు మంచి రేంజ్ ఇస్తున్నాయి. Ola S1 X, TVS iQube వంటి స్కూటర్లు ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 100 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించవచ్చు. అంతేకాకుండా 100 కిలోమీటర్ల ప్రయాణానికి సుమారు రూ.15 మాత్రమే ఖర్చవుతుంది.
తక్కువ EMIతో కొనుగోలు అవకాశం
ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కొనడం ఇప్పుడు మరింత సులభం అయ్యింది.
* ఓలా ఎస్1 ఎక్స్ ధర రూ. 79,999 కాగా నెలకు రూ. 2100 ఈఎమ్ఐ చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
* టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ధర సుమారు రూ. 94,999కాగా నెలకు రూ. 2450 ఈఎమ్ఐ చెల్లించాలి.
* హోరో ఆప్టిమా ధర సుమారు రూ. 67,000గా ఉండగా నెలకు రూ. 1800 ఈఎమ్ఐ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ధరల వల్ల సాధారణ ప్రజలు కూడా సులభంగా కొనుగోలు చేయగలుగుతున్నారు.
అడ్వాన్స్ ఫీచర్లతో ఆకట్టుకుంటున్న స్కూటర్లు
ఈ స్కూటర్లలో ఆధునిక ఫీచర్లు కూడా అందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా డిజిటల్ డిస్ప్లే, మొబైల్ కనెక్టివిటీ, రైడింగ్ మోడ్లు, నావిగేషన్, రివర్స్ మోడ్, యాప్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లతోత డ్రైవింగ్ మరింత సులభంగా, సౌకర్యంగా మారుతోంది.
ప్రభుత్వ సబ్సిడీలతో మరింత లాభం
ప్రభుత్వ EV పాలసీల ద్వారా సబ్సిడీలు, ఇతర ప్రయోజనాలు అందిస్తున్నారు. దీంతో ఈ స్కూటర్ల ధరలు ఇంకా తగ్గి, కొనుగోలు చేయడం మరింత సులభమవుతోంది. భవిష్యత్తులో పెట్రోల్ వాహనాల కంటే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలే ఎక్కువగా కనిపించే అవకాశముంది.