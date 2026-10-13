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- Tata Tiago Facelift: మైలేజ్ లో కింగ్, ఫీచర్స్ చూస్తే అదుర్స్..రూ.5లక్షల్లోపే టాటా టియాగో కొత్త వెర్సన్
Tata Tiago Facelift: మైలేజ్ లో కింగ్, ఫీచర్స్ చూస్తే అదుర్స్..రూ.5లక్షల్లోపే టాటా టియాగో కొత్త వెర్సన్
Tata Tiago Facelift: బడ్జెట్ లో కొత్త కారు కొనాలనుకునేవారికి టాటా టియాగో కొత్త మోడల్ ను మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేసింది. మరి ఫేస్ లిఫ్ట్ లో ఎలాంటి మార్పు చేశారు. ఇంజిన్ పనితీరు, రైడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
టాటా టియాగో ఫేస్లిఫ్ట్ కారు లాంచ్
బడ్జెట్ లో కొత్త కారు కొనాలనుకునేవారికి టాటా టియాగో కొత్త మోడల్ ను మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేసింది. టాటా మోటార్స్ కొత్త టియాగో ఫేస్లిఫ్ట్ కారును రీసెంట్గా లాంచ్ చేసింది. ప్రతి నెలా భారీగా అమ్ముడయ్యే ఈ కారు కొత్త వెర్షన్, మనం ఊహించిన దానికంటే అదిరిపోయే ఫీచర్లతో వచ్చింది. ఈ కొత్త అప్గ్రేడ్స్తో కారు ఎంతలా మారిందో తెలుసుకోవడానికి చేసిన టెస్ట్ డ్రైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ను ఇక్కడ వివరంగా చూద్దాం.
టియాగో బయటి డిజైన్ను మునుపటి కంటే చాలా షార్ప్గా మార్చారు. కారు ముందు భాగం డిజైన్, హెడ్లైట్స్ లుక్ పూర్తిగా మారిపోయాయి. ముందున్న గ్రిల్ను సన్నగా చేసి కాస్త పైకి అమర్చారు. అలాగే పెద్ద ఎయిర్ డ్యామ్తో కొత్త బంపర్ డిజైన్ను ఇచ్చారు.
ఈ కారు గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ 170 మి.మీ. ఉంది. సైడ్ ప్రొఫైల్లో కొత్త డిజైన్తో కూడిన 15-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, బ్లాక్ కలర్ వీల్ ఆర్చ్ క్లాడింగ్ ఇచ్చారు. వెనుక వైపు రెండు టెయిల్లైట్స్ను కలుపుతూ ఒక డిజైన్, రూఫ్కి వెనుక భాగంలో స్పాయిలర్, క్లియర్ బంపర్ డిజైన్ ఉన్నాయి. డేటోనా గ్రే, హాంగ్కాంగ్ పల్స్, వారణాసి వైబ్రెన్స్ సహా మొత్తం 6 కొత్త కలర్ ఆప్షన్లలో ఈ కారు దొరుకుతుంది.
ఇంటీరియర్ ఫీచర్లు, టెక్నాలజీ
కారు లోపల మునుపటి కంటే ఫ్లాట్ డ్యాష్బోర్డ్, స్లిమ్ లేఅవుట్ ఇచ్చారు. పాత ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ తీసేసి, డ్రైవర్ కోసం కొత్త డిజిటల్ డిస్ప్లేను అమర్చారు. ఏఎమ్టీ (AMT) వేరియంట్లలో రెగ్యులర్ గేర్ లివర్ బదులు కొత్త రోటరీ గేర్ సెలెక్టర్ను ఇచ్చారు.
ఇందులో 10.25-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, వైర్లెస్ ఆపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, వైర్లెస్ మొబైల్ ఛార్జింగ్, వెనుక సీటు ప్రయాణికుల కోసం ఏసీ వెంట్స్, కూల్డ్ గ్లోవ్బాక్స్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్ లాంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు 4-స్పీకర్ల ఆడియో సిస్టమ్, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీని కూడా అందించారు.
సేఫ్టీ ఫీచర్లు
ప్రయాణికుల భద్రత కోసం టాటా ఇందులో అదిరిపోయే ఫీచర్లు చేర్చింది. 6 ఎయిర్బ్యాగ్స్, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, ఈబీడీతో కూడిన ఏబీఎస్, 360-డిగ్రీల కెమెరా, పార్కింగ్ సెన్సార్లు, పిల్లల సీటు కోసం ISOFIX యాంకర్లు ఇచ్చారు. కారు బాడీ స్ట్రక్చర్ను మరింత బలంగా మార్చారు. అలాగే ముందు సీటులో కూర్చునే వారికి అదనపు థై సపోర్ట్ కూడా అందించారు.
ఇంజిన్, పెర్ఫార్మెన్స్
కొత్త టియాగో ఫేస్లిఫ్ట్లో 1.2 లీటర్ల 3-సిలిండర్ న్యాచురల్లీ-ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఈ ఇంజిన్ గరిష్థంగా 86 హెచ్పీ పవర్ను, 113 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అదే సీఎన్జీ వెర్షన్లో అయితే 75.5 హెచ్పీ పవర్, 96 ఎన్ఎమ్ టార్క్ వస్తుంది.
పెట్రోల్ ఇంజిన్ను 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 5-స్పీడ్ ఏఎమ్టీ గేర్బాక్స్తో కొనుక్కోవచ్చు. ఇండియాలోనే తొలిసారిగా సీఎన్జీ ఏఎమ్టీ కారులో ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లను అందించారు. దీనివల్ల డ్రైవర్ గేర్లను మాన్యువల్గా కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు.
డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందంటే?
సీఎన్జీ పవర్ట్రెయిన్ చాలా స్మూత్గా, ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా పనిచేస్తుంది. పవర్ డెలివరీ కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది. అయితే మిడ్-రేంజ్లో పవర్ కాస్త తగ్గినట్లు అనిపిస్తుంది, సడెన్గా ఎక్కువ పవర్ కావాల్సినప్పుడు చిన్న తడబాటు కనిపిస్తుంది. ఏఎమ్టీ గేర్బాక్స్ గేర్లను మార్చడంలో కాస్త నెమ్మదిగా పనిచేస్తుంది, కానీ గేర్లను తగ్గించడం, ఆపడం మాత్రం వేగంగానే చేస్తుంది. ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లు మాన్యువల్ డ్రైవింగ్కు హెల్ప్ చేసినా, ఓవరాల్ రెస్పాన్స్ కాస్త స్లోగానే ఉంది.
సస్పెన్షన్ సెటప్లో పెద్దగా మార్పులు లేకపోయినా, కంఫర్టబుల్ జర్నీ కోసం కాస్త ట్యూన్ చేశారు. సస్పెన్షన్ సాఫ్ట్గా ఉండటం వల్ల మలుపుల్లో కాస్త బాడీ రోల్ (కుదుపులు) ఉంటుంది. స్టీరింగ్ రెస్పాన్స్ స్మూత్గా, తేలికగా ఉంది. ముందువైపు డిస్క్, వెనుకవైపు డ్రమ్ బ్రేకులు మంచి బ్రేకింగ్ పవర్ను ఇస్తాయి.
కొత్త అప్గ్రేడ్స్తో మోడ్రన్ లుక్లో వచ్చిన 2026 టాటా టియాగో ఫేస్లిఫ్ట్, మొదటిసారి కారు కొనేవారికి బెస్ట్ ఆప్షన్. ఏఎమ్టీ గేర్బాక్స్లో చిన్న చిన్న లోపాలు ఉన్నా, తక్కువ ఖర్చుతో కారు నడపాలనుకునే వారికి సీఎన్జీ ఏఎమ్టీ మోడల్ మంచి ఛాయిస్. ఇందులోని ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లు డ్రైవింగ్లో మంచి కిక్ ఇస్తాయి.