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- Festival Scooter Offers : 60 కి.మీ మైలేజ్.. రూ.లక్షలోపే ధర.. ఫ్యామిలీకి సరిపోయే బెస్ట్ 6 స్కూటర్లు
Festival Scooter Offers : 60 కి.మీ మైలేజ్.. రూ.లక్షలోపే ధర.. ఫ్యామిలీకి సరిపోయే బెస్ట్ 6 స్కూటర్లు
Diwali Scooter Offers : బడ్జెట్ లో ఫ్యామిలీకి సరిపోయే స్కూటర్ కొనాలనుకుంటున్నారా? అయితే అలాంటివాళ్ల కోసమే ఈ పెట్రోల్ స్కూటర్లు..టీవీఎస్ జూపిటర్, హోండా యాక్టివా, సుజుకి యాక్సెస్ సహా 6 బెస్ట్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. మరి ఫీచర్, ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
ఫ్యామిలీకి సరిపోయే స్కూటర్లు
మన దేశంలో ఫ్యామిలీ స్కూటర్ అంటే ఇంట్లో అందరికీ అనుకూలంగా ఉండాలి. పొడవైన సీటు, సరుకులు పెట్టుకోవడానికి విశాలమైన ఫ్లోర్బోర్డ్, ఎలాంటి రోడ్లపైనా కుదుపులు తెలియకుండా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. అలాగే మంచి మైలేజ్ ఇచ్చే ఇంజిన్, ఎవరైనా సులభంగా నడిపేలా తక్కువ బరువు ఉండాలి. ఈ ఫీచర్లతో రూ. లక్ష (ఎక్స్-షోరూమ్) బడ్జెట్లో దొరికే 6 బెస్ట్ స్కూటర్ల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
హోండా యాక్టివా 110 (Honda Activa 110)
స్టార్టింగ్ ప్రైస్ రూ.76,358 (ఎక్స్-షోరూమ్) | బేస్ మోడల్: Activa STD
ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువగా ఇష్టపడే స్కూటర్ యాక్టివా. మెటల్ బాడీతో వచ్చే ఈ స్కూటర్ చాలా కాలం మన్నిక ఇస్తుంది. ఇందులోని 109.51 cc ఫ్యూయల్-ఇంజెక్టెడ్ ఇంజిన్ 7.88 bhp పవర్, 9.05 Nm టార్క్ ఇస్తుంది. సైలెంట్ స్టార్ట్ టెక్నాలజీతో వచ్చే ఈ స్కూటర్ సిటీ రైడింగ్కు చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది.
ముందువైపు టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్స్, 12 అంగుళాల ఫ్రంట్ వీల్, సీటు తీయకుండానే పెట్రోల్ కొట్టించే ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యూయల్ లిడ్ ఇందులో ఉన్నాయి. గ్యాస్ సిలిండర్ కూడా పెట్టుకునేంత విశాలమైన ఫ్లోర్బోర్డ్ దీని సొంతం. గట్టి మెటల్ బాడీ, మంచి రీసేల్ వాల్యూ కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
టీవీఎస్ జూపిటర్ 110 (TVS Jupiter 110)
స్టార్టింగ్ ప్రైస్ రూ.79,725 (ఎక్స్-షోరూమ్) | బేస్ మోడల్: Drum Alloy
కొత్త ప్లాట్ఫామ్పై తయారైన జూపిటర్ మోడ్రన్ ఫ్యామిలీస్ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఉంటుంది. దీని 113.3 cc ఇంజిన్ 7.9 bhp పవర్, 9.2 Nm టార్క్ ఇస్తుంది. ఇందులోని 'iGO Assist' మైక్రో-హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ ఓవర్టేక్ చేసేటప్పుడు టార్క్ను 9.8 Nm వరకు పెంచుతుంది.
పెట్రోల్ ట్యాంక్ ఫ్లోర్బోర్డ్ కింద ఇచ్చి, పెట్రోల్ మూతను ముందువైపు (ఫ్రంట్ ఆప్రాన్) ఇచ్చారు. దీంతో బండి దిగకుండానే పెట్రోల్ కొట్టించుకోవచ్చు. సీటు కింద రెండు హెల్మెట్లు పట్టేంత 33 లీటర్ల పెద్ద బూట్ స్పేస్ ఉంది. ఎక్కువ స్టోరేజ్, తక్కువ మెయింటెనెన్స్ కోరుకునే ఫ్యామిలీస్కు ఇది పర్ఫెక్ట్.
హీరో డెస్టినీ 125 (Hero Destini 125)
స్టార్టింగ్ ప్రైస్ రూ.80,138 (ఎక్స్-షోరూమ్) | బేస్ మోడల్: Destini 125 VX
హీరో మోటోకార్ప్ ఈ స్కూటర్ను నియో-రెట్రో లుక్, కాపర్ ఫినిషింగ్, ప్రొజెక్టర్ ఎల్ఈడీ లైట్లతో పూర్తిగా మార్చేసింది. దీని 124.6 cc ఇంజిన్ 9 bhp పవర్, 10.4 Nm టార్క్ ఇస్తుంది. ట్రాఫిక్లో పెట్రోల్ ఆదా చేయడానికి 'i3S' ఐడిల్ స్టార్ట్-స్టాప్ టెక్నాలజీ ఇందులో ఉంది.
ఈ సెగ్మెంట్లోనే అత్యంత పొడవైన 785 మి.మీ సీటు, బ్యాలెన్స్ కోసం రెండు వైపులా 12 అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, మొబైల్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఇచ్చారు. ఫ్యామిలీతో కలిసి వెళ్లడానికి విశాలమైన సీటు, మోడ్రన్ డిజైన్, బెస్ట్ 125cc పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే వారికి ఇది బాగా సెట్ అవుతుంది.
టీవీఎస్ జూపిటర్ 125 (TVS Jupiter 125)
స్టార్టింగ్ ప్రైస్ రూ.82,100 (ఎక్స్-షోరూమ్) | బేస్ మోడల్: Drum Alloy
జూపిటర్ 110 కంటే బలమైన, ఎక్కువ బరువు మోసే పెద్ద ఫ్రేమ్తో ఇది వస్తుంది. దీని 124.8 cc ఇంజిన్ 8.04 bhp పవర్, 10.5 Nm టార్క్ ఇస్తుంది. ఫ్లైఓవర్లపై ఎక్కువ బరువుతో వెళ్తున్నప్పుడు కూడా ఇంజిన్ చాలా స్మూత్గా లాగుతుంది.
ముందువైపు పెట్రోల్ మూత, 33 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ ఇందులో ఉన్నాయి. పెట్రోల్ ట్యాంక్ కింద ఉండటం వల్ల సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ తగ్గి, మలుపుల్లో, బ్రేక్ వేసినప్పుడు బండి అదుపు తప్పకుండా ఉంటుంది. 3 లెవెల్స్ అడ్జస్టబుల్ రియర్ సస్పెన్షన్ ఇచ్చారు. ఎక్కువ లగేజ్ తీసుకెళ్లే వారికి, బండి స్టెబిలిటీ కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.
సుజుకి యాక్సెస్ 125 (Suzuki Access 125)
స్టార్టింగ్ ప్రైస్ రూ.82,486 (ఎక్స్-షోరూమ్) | బేస్ మోడల్: Standard Drum Brake
ఇండియాలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న 125cc స్కూటర్లలో యాక్సెస్ ఒకటి. దీని 124 cc SEP ఇంజిన్ 8.31 bhp పవర్, 10.2 Nm టార్క్ ఇస్తుంది. కేవలం 107 కిలోల బరువు ఉండటం వల్ల ట్రాఫిక్లో ఈజీగా దూసుకెళ్లొచ్చు. 70-80 కి.మీ వేగంతో కూడా స్మూత్గా వెళ్లొచ్చు.
24.4 లీటర్ల స్టోరేజ్, ఎక్స్టర్నల్ పెట్రోల్ లిడ్, వాటర్ బాటిల్స్ పెట్టుకోవడానికి ఫ్రంట్ పాకెట్ ఉన్నాయి. తక్కువ బరువు ఉండటం వల్ల వృద్ధులు, మహిళలు దీన్ని చాలా సులభంగా నడపొచ్చు. మంచి పికప్, నమ్మకమైన ఇంజిన్ కావాలనుకునే వారికి ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్.
హోండా యాక్టివా 125 (Honda Activa 125)
స్టార్టింగ్ ప్రైస్ రూ.91,679 (ఎక్స్-షోరూమ్) | బేస్ మోడల్: Activa 125 DLX
యాక్టివా 110 ఇచ్చే నమ్మకంతో పాటు, ప్రీమియం లుక్, హైవే స్పీడ్ ఇందులో దొరుకుతాయి. దీని 123.92 cc ఇంజిన్ 8.31 bhp పవర్, 10.5 Nm టార్క్ ఇస్తుంది. వైబ్రేషన్స్ లేకుండా సైలెంట్గా పనిచేయడం దీని స్పెషాలిటీ. ఇందులో ఐడిలింగ్ స్టాప్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది.
ప్రీమియం క్రోమ్ డిజైన్తో కూడిన గట్టి మెటల్ బాడీ, హోండా కాంబీ-బ్రేక్ సిస్టమ్ (CBS), డిజిటల్ మీటర్ ఇందులో ఉన్నాయి. సీటు కింద 18 లీటర్ల స్పేస్ ఉంది. యాక్టివా మన్నికతో పాటు, రాయల్ లుక్, ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే ఫ్యామిలీస్కు ఇది పర్ఫెక్ట్.
110 cc లేదా 125 cc: ఏది కొంటే బెటర్?
110 cc ఎప్పుడు కొనాలి?:
మీరు రోజూ సిటీ ట్రాఫిక్లో 50 కి.మీ వేగంతో ప్రయాణిస్తుంటే 110 cc స్కూటర్లు బెస్ట్. ఇవి 55-60 kmpl మైలేజ్ ఇస్తాయి. తక్కువ ధరలో కావాలనుకుంటే యాక్టివా 110 లేదా జూపిటర్ 110 ఎంచుకోవచ్చు.
125 cc ఎప్పుడు కొనాలి?:
మీరు తరచుగా మరొకరితో కలిసి ప్రయాణిస్తున్నా, ఎక్కువ బరువు తీసుకెళ్తున్నా 125 cc స్కూటర్లు కరెక్ట్. బైపాస్ లేదా రింగ్ రోడ్లపై 70-80 కి.మీ వేగంతో వెళ్లడానికి యాక్సెస్, డెస్టినీ, జూపిటర్ 125, యాక్టివా 125 లాంటి ఎక్కువ టార్క్ ఉండే స్కూటర్లు బాగా పనికొస్తాయి.