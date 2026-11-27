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- Automatic Cars : కుదుపులు లేకుండా స్మూత్ డ్రైవింగ్ కోసం.. బెస్ట్ టార్క్-కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ కార్లు ఇవే
Automatic Cars : కుదుపులు లేకుండా స్మూత్ డ్రైవింగ్ కోసం.. బెస్ట్ టార్క్-కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ కార్లు ఇవే
రూ.12 లక్షల లోపు మంచి ఆటోమేటిక్ కారు కొందామనుకుంటున్నారా? జెర్క్స్ ఇచ్చే AMT బదులు స్మూత్గా నడిచే టార్క్-కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో వస్తున్న బెస్ట్ 5 కార్ల వివరాలు, ధర, మైలేజీ ఇక్కడ చూడండి.
తక్కువ ధరలో బెస్ట్ ఆటోమేటిక్ కార్లు
రోజువారీ ప్రయాణాలకు ఆటోమేటిక్ కార్లు ఎంతో సౌకర్యంగా ఉంటాయి. అయితే బడ్జెట్ కార్లలో ఉండే ఆటోమేటెడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ (AMT) గేర్బాక్స్లు ట్రాఫిక్లో గేర్ మారినప్పుడు చిన్న కుదుపులకు, వేసవిలో వేడెక్కడానికి దారితీస్తాయి. దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా హైడ్రాలిక్ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్తో పనిచేసే 'టార్క్ కన్వర్టర్' (Torque-Converter) ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ భారీ ట్రాఫిక్లో కూడా స్మూత్ డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. భారత మార్కెట్లో రూ.12 లోపు (ఎక్స్-షోరూమ్) లభించే 5 అత్యుత్తమ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ కార్ల గురించి తెలుసుకుందాం.
స్కొడా కైలాక్ (Skoda Kylaq)
ధర - రూ. 9.29 లక్షలు.
తక్కువ ధరలో టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ సదుపాయం ఉన్న కారు స్కొడా కైలాక్. ఇందులోని 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ 114 bhp పవర్, 178 Nm టార్క్ని అందిస్తుంది. 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, 446 లీటర్ల బూట్ స్పేస్తో డ్రైవింగ్ ఇష్టపడేవారికి ఇది అనువైనది.
మహీంద్రా XUV 3XO
ధర - రూ. 9.99 లక్షలు.
6-స్పీడ్ టార్క్-కన్వర్టర్ గేర్బాక్స్, ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, 10.25-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. 200 Nm టార్క్ ఇచ్చే 1.2-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్, 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్తో, పెద్ద ఎస్యూవీ కావాలనుకునే కుటుంబాలకు ఇది మంచి ఎంపిక.
కియా సోనెట్ (Kia Sonet)
ధర - రూ. 10.00 లక్షలు.
డీజిల్ ఆటోమేటిక్ కారు కోరుకునేవారికి సోనెట్ బెస్ట్ ఆప్షన్. దీని 1.5-లీటర్ టర్బో-డీజిల్ ఇంజిన్ 250 Nm అద్భుతమైన టార్క్ను, లీటరుకు 19 కి.మీల వరకు మైలేజీని అందిస్తుంది. సన్రూఫ్, 6 ఎయిర్బ్యాగ్లతో, ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించేవారికి ఇది చాలా అనుకూలం.
మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా (Maruti Suzuki Brezza)
ధర - రూ. 10.61 లక్షలు.
నమ్మకమైన 1.5-లీటర్ 4-సిలిండర్ స్మార్ట్ హైబ్రిడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ (102 bhp), ప్యాడిల్ షిఫ్టర్స్తో కూడిన 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ గేర్బాక్స్ ఇందులో ఉంది. 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, 198 మిమీ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, విస్తృత సర్వీస్ నెట్వర్క్తో ఫ్యామిలీ కస్టమర్లకు ఇది ప్రశాంతతను ఇస్తుంది.
మారుతి సుజుకి ఫ్రాంక్స్ (Maruti Suzuki Fronx)
ధర - రూ. 11.09 లక్షలు.
స్టైలిష్ కూపే-ఎస్యూవీ డిజైన్ ఉన్న ఈ కారులో, 1.0-లీటర్ బూస్టర్జెట్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్, ప్యాడిల్ షిఫ్టర్స్తో కూడిన ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఉన్నాయి. 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, వైర్లెస్ ఛార్జర్, 4.9-మీటర్ల తక్కువ టర్నింగ్ రేడియస్తో, సిటీ డ్రైవింగ్కు ఇది చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.