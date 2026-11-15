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- Best 125cc Bikes 2026: లీటర్ పెట్రోల్తో 66 కి.మీ మైలేజ్..రూ. లక్షలోపు బెస్ట్ 125cc బైక్స్ ఇవే
Best 125cc Bikes 2026: లీటర్ పెట్రోల్తో 66 కి.మీ మైలేజ్..రూ. లక్షలోపు బెస్ట్ 125cc బైక్స్ ఇవే
Best 125cc Bikes 2026: కొత్త 125సీసీ బైక్ కొనాలనుకుంటున్నారా? మంచి మైలేజ్తో పాటు రైడింగ్ కంఫర్ట్, ఆకట్టుకునే ఫీచర్లు కూడా కావాలా? అయితే హోండా, హీరో, టీవీఎస్, బజాజ్ కంపెనీల నుంచి అందుబాటులో ఉన్న టాప్ 5 బైక్స్, వాటి ధరలు, ప్రత్యేకతలు తెలుసుకోండి.
రూ. 1 లక్షలోపు దొరికే బెస్ట్ 125cc బైక్స్
ఇండియన్ 125cc టూ-వీలర్ మార్కెట్ ఇప్పుడు పెర్ఫార్మెన్స్ తగ్గకుండా బెస్ట్ మైలేజ్ ఇచ్చే ఎన్నో ఆప్షన్లను కస్టమర్లకు అందిస్తోంది. నవంబర్ 2026 నాటికి హోండా (Honda), హీరో (Hero), టీవీఎస్ (TVS), బజాజ్ (Bajaj) బ్రాండ్ల నుంచి టాప్ 5 బైక్స్ ఈ సెగ్మెంట్లో చాలా పాపులర్ అయ్యాయి. ఈ బైక్స్ ఒక్కోటి ఒక్కో రకమైన కస్టమర్లను టార్గెట్ చేశాయి. కొన్ని రోజూవారీ మైలేజ్పై ఫోకస్ చేస్తే, మరికొన్ని స్పోర్టీ లుక్, హై-టెక్ ఫీచర్లను ఇస్తున్నాయి.
రూ. లక్షలోపు బడ్జెట్లో బెస్ట్ బైక్ వెతికేవారికి ఇవి పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ఈ 5 బైక్స్ ఇంజిన్ డీటెయిల్స్, కంపెనీ క్లెయిమ్ చేసే మైలేజ్, ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు, ఫీచర్ల కంపారిజన్ ఇక్కడ చూద్దాం. ఫస్ట్ టైమ్ బైక్ కొనేవారు తమ ఆఫీస్ జర్నీలకు, అప్పుడప్పుడు వెళ్లే లాంగ్ డ్రైవ్లకు ఏది సెట్ అవుతుందో డిసైడ్ చేసుకోవడానికి ఈ వివరాలు బాగా హెల్ప్ అవుతాయి.
హోండా SP 125 - డైలీ కమ్యూటింగ్కు బెస్ట్ ఛాయిస్
మంచి మైలేజ్, కంఫర్టబుల్ రైడింగ్ పొజిషన్ కోరుకునేవారికి హోండా SP 125 బెస్ట్ ఆప్షన్. కంపెనీ ఇందులో 123.94cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఫ్యూయల్-ఇంజెక్టెడ్ ఇంజిన్ ఇచ్చింది. ఈ ఇంజిన్ 7,500 rpm వద్ద 8 kW (10.87 bhp) పవర్, 6,000 rpm వద్ద 10.9 Nm టార్క్ జనరేట్ చేస్తుంది. దీనికి 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది. 11 లీటర్ల పెట్రోల్ ట్యాంక్ ఉన్న ఈ బైక్, లీటర్కు 63 కి.మీ మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. సిటీ ట్రాఫిక్లో దీని ఐడ్లింగ్ స్టాప్ సిస్టమ్ బాగా యూజ్ అవుతుంది.
హోండా డిసెంబర్ 2024లో OBD2B నిబంధనలకు తగ్గట్టుగా ఈ బైక్ను అప్డేట్ చేసింది. బ్లూటూత్, 'హోండా రోడ్సింక్' ఫీచర్తో కూడిన 4.2-అంగుళాల TFT కన్సోల్ ఇచ్చింది. ఎల్ఈడీ లైట్స్, USB టైప్-సీ ఛార్జింగ్, సైడ్ స్టాండ్ ఇంజిన్ కట్-ఆఫ్ లాంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. దీని ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 90,498 (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి హై-వేరియంట్ రూ. 98,086 వరకు ఉంది. ఆఫీస్కు వెళ్లేవారికి ఇది సూపర్ ఛాయిస్. కానీ కాస్త స్పోర్టీ ఫీల్ కావాలనుకునేవారు హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125R చూడొచ్చు.
హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125R - స్పోర్టీ పెర్ఫార్మెన్స్ లవర్స్ కోసం
ఈ లిస్ట్లో ఉన్న మోస్ట్ స్పోర్టీ బైక్ హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125R. దీని డిజైన్, వెడల్పాటి వెనుక టైర్, మోనోషాక్ సస్పెన్షన్ దీన్ని రెగ్యులర్ బైక్స్కి భిన్నంగా చూపిస్తాయి. ఇందులో ఉన్న 124.7cc, ఎయిర్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ 8,250 rpm వద్ద 11.4 bhp పవర్, 6,500 rpm వద్ద 10.5 Nm టార్క్ ఇస్తుంది. ఈ బైక్ 66 kmpl వరకు మైలేజ్ ఇస్తుందని హీరో చెబుతోంది. 10 లీటర్ల పెట్రోల్ ట్యాంక్ ఉన్న దీని డిస్క్ వేరియంట్ బరువు 136 కిలోలు.
ఈ బైక్లో ఎల్ఈడీ లైట్స్, అడ్జస్టబుల్ రేర్ మోనోషాక్, 120-సెక్షన్ రేర్ టైర్, 3 రైడ్ మోడ్స్, లేటెస్ట్ మోడల్లో క్రూయిజ్ కంట్రోల్, 4.2-అంగుళాల మల్టీకలర్ LCD కన్సోల్ ఉన్నాయి. టాప్ ఎండ్ వేరియంట్లో డ్యూయల్-ఛానల్ ABS కూడా వస్తుంది. దీని ధర రూ. 91,500 నుంచి రూ. 1.16 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉంటుంది. సడెన్ బ్రేక్ వేసినప్పుడు టైర్లు లాక్ అవ్వకుండా డ్యూయల్-ఛానల్ ABS కాపాడుతుంది. యంగ్ రైడర్లకు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
టీవీఎస్ రైడర్ 125 - కంఫర్ట్ & టెక్నాలజీ కలయిక
టీవీఎస్ రైడర్ 125 కంఫర్టబుల్ రైడింగ్, స్పోర్టీ లుక్, కనెక్టెడ్ టెక్నాలజీని కలిపి అందిస్తుంది. ఈ సెగ్మెంట్లో ఎక్కువ టెక్ ఫీచర్లు ఉన్న బైక్స్ ఇవే. ఇందులో 124.8cc, 3-వాల్వ్, ఎయిర్ ఆయిల్-కూల్డ్ ఇంజిన్ ఇచ్చారు. నార్మల్ వేరియంట్లు 11.2 bhp పవర్, 11.2 Nm టార్క్ ఇస్తాయి. అదే iGO టెక్నాలజీ ఉన్న మోడల్స్ 11.75 Nm టార్క్ ఇస్తాయి. ఇందులో ఎకో, పవర్ మోడ్స్ ఉన్నాయి.
ఈ బైక్ 56.7 kmpl వరకు మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. మొత్తం 7 వేరియంట్లలో లభించే ఈ బైక్ టాప్ మోడల్స్లో TFT కన్సోల్, SmartXonnect, వాయిస్ అసిస్టెన్స్, సింగిల్ ఛానల్ ABSతో డ్యూయల్ డిస్క్ బ్రేక్స్, ట్రాఫిక్లో ఈజీగా వెళ్లేందుకు 'గ్లైడ్ థ్రూ టెక్నాలజీ' ఇచ్చారు. బేస్ వేరియంట్ ధర సుమారు రూ. 84,460 (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి మొదలై టాప్ మోడల్ రూ. 1,03,170 వరకు ఉంది. సింగిల్ సీట్ వేరియంట్ డైలీ ఆఫీస్ జర్నీలకు బాగా సెట్ అవుతుంది.
బజాజ్ పల్సర్ 125 - పవర్, స్పోర్టీ లుక్ ఫ్యాన్స్ కోసం
చిన్న ఇంజిన్లోనే ఐకానిక్ 'పల్సర్' లుక్ కోరుకునేవారికి బజాజ్ పల్సర్ 125 మంచి ఛాయిస్. పల్సర్ బ్రాండ్ 25వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఆగస్టు 2026లో బజాజ్ దీన్ని అప్డేట్ చేసింది. కొత్త మోడల్లో 124.4cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఫ్యూయల్-ఇంజెక్టెడ్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 8,500 rpm వద్ద 11.93 bhp పవర్, 6,500 rpm వద్ద 11.4 Nm టార్క్ ఇస్తుంది. ఈ ఐదు బైక్స్లో అత్యధిక పవర్ ఇదే. ఇందులో 'ఇంటెలిజెంట్ స్టార్టర్ జనరేటర్' ఇచ్చారు.
టాప్ వేరియంట్లలో 5-అంగుళాల TFT కన్సోల్, గూగుల్ మ్యాప్స్ నేవిగేషన్, బ్లూటూత్, కాల్/మెసేజ్ అలర్ట్స్, 3 రైడింగ్ మోడ్స్ ఉన్నాయి. అప్డేటెడ్ పల్సర్ 125 ప్రారంభ ధర రూ. 94,093 (ఎక్స్-షోరూమ్). పవర్ఫుల్ లుక్ ఇష్టపడేవారికి ఇది కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. అయితే ఎక్కువ ఫీచర్లు ఉన్న మోడల్ ధర కాస్త ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి, షోరూమ్లో ఫైనల్ ప్రైస్ చెక్ చేసుకొని బుక్ చేసుకోవడం మంచిది.
హీరో గ్లామర్ X 125 - కంఫర్ట్ & మోడ్రన్ ఫీచర్లకు కేరాఫ్
అగ్రెసివ్ స్పోర్టీ డిజైన్ కంటే కంఫర్ట్, మైలేజ్, లేటెస్ట్ ఫీచర్లకు ప్రయారిటీ ఇచ్చేవారి కోసం హీరో గ్లామర్ X 125 డిజైన్ చేశారు. ఇందులో 124.7cc, ఎయిర్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ ఇచ్చారు. ఇది 8,250 rpm వద్ద 8.5 kW (11.4 bhp) పవర్, 6,500 rpm వద్ద 10.5 Nm టార్క్ ఇస్తుంది. థర్డ్-పార్టీ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం ఇది E20 ఫ్యూయల్తో 65 kmpl వరకు మైలేజ్ ఇస్తుంది. 10 లీటర్ల ట్యాంక్, పొడవాటి సీటు దీని స్పెషాలిటీ.
ఇందులో ఎకో, రోడ్, పవర్ అనే 3 రైడింగ్ మోడ్స్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, 60కి పైగా ఫీచర్లు ఉన్న డిజిటల్ డిస్ప్లే, పానిక్ బ్రేక్ అలర్ట్ లాంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. దీని ధర సుమారు రూ. 89,767 నుంచి రూ. 1.01 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉంటుంది. ఈ బడ్జెట్లో 'క్రూయిజ్ కంట్రోల్' రావడం గ్రేట్. డ్రమ్, డిస్క్, ABS వేరియంట్లలో దొరికే ఈ బైక్ను కొనేముందు బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ చెక్ చేసుకోవడం బెటర్.
2026లో ఏ 125cc బైక్ కొంటే బెటర్?
మీరు రోజూ ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తారు, బడ్జెట్ ఎంత, ఎలాంటి రైడింగ్ స్టైల్ ఇష్టపడతారనే దాన్నిబట్టి సరైన బైక్ ఎంచుకోవాలి.
ఎక్కువ మైలేజ్ కావాలంటే: హోండా SP 125 లేదా హీరో గ్లామర్ X 125 బెస్ట్.
స్పోర్టీ లుక్ కోసం: హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125R, బజాజ్ పల్సర్ 125.
లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ కావాలంటే: టీవీఎస్ రైడర్ 125, పల్సర్ 125 టాప్ వేరియంట్లు.
డైలీ కంఫర్ట్ కోసం: హోండా SP 125, టీవీఎస్ రైడర్ (సింగిల్ సీట్), హీరో గ్లామర్ X.
తక్కువ బడ్జెట్లో: రైడర్, SP 125, గ్లామర్ X బేస్ వేరియంట్లు.
కేవలం ఎక్స్-షోరూమ్ ధర మాత్రమే కాకుండా రిజిస్ట్రేషన్, ఇన్సూరెన్స్ కలిపి 'ఆన్-రోడ్' ప్రైస్ ఎంతో చూసుకొని కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమం.