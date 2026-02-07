Tesla : కేవలం రూ.6 లక్షలుంటే చాలు.. టెస్లా కారును మీ ఇంటికి పట్టుకెళ్లండి
భారత్లో టెస్లా తన మోడల్ Y కారు కోసం కొత్త ఫైనాన్స్ స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చింది. రూ.3 లక్షల వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్, నెలకు రూ.49,000 నుంచి మొదలయ్యే EMIతో కస్టమర్లు సులభంగా ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారుకు మారొచ్చు.
టెస్లా కారు కొనేందుకు ఇదే సరైన సమయం..
Tesla Model Y : భారత మార్కెట్లో తమ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల అమ్మకాలు పెంచడానికి టెస్లా కొత్త ఆఫర్లు, ఫైనాన్స్ స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చింది. పెట్రోల్-డీజిల్ కార్ల నుంచి ఎలక్ట్రిక్ కార్లకు మారాలనుకునే కస్టమర్ల కోసం రూ.3 లక్షల వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు ఇస్తోంది టెస్లా. ఇలా తక్కువ డౌన్ పేమెంట్, సులభమైన EMI ఆప్షన్లతో ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ కారు కొనడం ఇప్పుడు తేలికైంది.
ఇండియాలో టెస్లా కార్ల అమ్మకాలు ఎలా ఉన్నాయి..?
భారతదేశంలో టెస్లా కార్ల విక్రయాలు ఆశించిన స్థాయిలో లేవు... గతేడాది (2025లో) దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 1,76,817 ఎలక్ట్రిక్ కార్ల విక్రయం జరిగింది. కానీ ఇదే ఏడాది చివర్లో ఇండియన్ మార్కెట్ లో ప్రవేశించిన టెస్లా కేవలం 225 ఎలక్ట్రిక్ కార్లను మాత్రమే అమ్మినట్లు లెక్కలు చెబుతున్నాయి. ఇలా చాలా డల్ గా ఉన్న తమ EV కార్ల విక్రయాలను ఈ ఏడాదైనా పెంచుకోవాలని టెస్లా ప్రయత్నిస్తోంది... ఇందులో భాగమే ఫైనాన్స్ సదుపాయం.
నెలకు కేవలం రూ.49,000 EMI
టెస్లా ప్రకటన ప్రకారం… కస్టమర్లు మోడల్ Yని నెలకు రూ.49,000 నుంచి మొదలయ్యే EMIతో కొనొచ్చు. కేవలం రూ.6 లక్షల డౌన్ పేమెంట్తో అంటే పెద్దగా పెట్టుబడి లేకుండానే టెస్లా కారు సొంతం చేసుకోవచ్చు. గత ఏడాది సెప్టెంబర్లో మోడల్ Y డెలివరీలు మొదలవగా, ఈ ఫైనాన్స్ ఆఫర్లు అమ్మకాలకు మరింత ఊతం ఇస్తాయని అంచనా.
ఈ టెస్లా మెయింటెనెన్స్ ఎలా ఉంటుంది..?
ఇంధనం, నిర్వహణ ఖర్చులు తక్కువ కాబట్టి టెస్లా మోడల్ Yకి మారడం వల్ల నెలకు రూ.20,000 వరకు ఆదా చేయొచ్చని కంపెనీ తెలిపింది. దీర్ఘకాలంలో ఓనర్షిప్ ఖర్చు తక్కువ కాబట్టి, మిడ్-సైజ్ SUV, సెడాన్ కార్లు వాడేవాళ్లు కూడా నెలకు రూ.29,000 ఖర్చుతో టెస్లా కారును వాడొచ్చు. ఇది ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు మారడంలో ఉన్న సంకోచాన్ని తగ్గించడంలో సాయపడుతుంది.
టెస్లా మోడల్ Y అసలు ధర ఎంత..?
ధర వివరాలు చూస్తే మోడల్ Y రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. 500 కి.మీ రేంజ్ ఇచ్చే రియర్-వీల్-డ్రైవ్ వేరియంట్ ధర రూ.59.89 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). 661 కి.మీ రేంజ్ ఉన్న లాంగ్-రేంజ్ వేరియంట్ ధర రూ.67.89 లక్షలు. 'స్విచ్ అండ్ సేవ్' ప్రోగ్రామ్తో భారత్లో పెరుగుతున్న EV మార్కెట్లో తన స్థానాన్ని పదిలం చేసుకోవాలని, సంప్రదాయ ICE కార్లకు చవకైన ప్రత్యామ్నాయంగా EVలను నిలబెట్టాలని టెస్లా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.