Cars : కేవలం రూ.10 లక్షల బడ్జెట్ లో 360-డిగ్రీ కెమెరా కార్లు.. టాప్ 3 మోడల్స్ ఇవే
రూ.10 లక్షల లోపు బడ్జెట్లో 360-డిగ్రీ కెమెరా ఫీచర్తో మంచి టాటా కారు కొనాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకోసమే టాటా టియాగో, పంచ్, ఆల్ట్రోజ్ మోడల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీ బడ్జెట్కు సరిపోయే ఈ కార్ల వేరియంట్లు, వాటి ఆన్-రోడ్ ధరల వివరాలు ఇక్కడ అందిస్తున్నాం.
టాటా టియాగో... అతి తక్కువ ధరలో 360-డిగ్రీ కెమెరా
కొన్నేళ్ల క్రితం 360-డిగ్రీ కెమెరా అంటే ఆడి, మెర్సిడెస్ బెంజ్, BMW వంటి లగ్జరీ కార్లలో మాత్రమే ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది. సామాన్యుల బడ్జెట్ కార్లలోనూ ఈ ఫీచర్ వస్తోంది. రూ.10 లక్షల లోపు 360-డిగ్రీ కెమెరా ఉన్న టాటా కారు కోసం చూస్తుంటే టియాగో, పంచ్, ఆల్ట్రోజ్ బెస్ట్ ఆప్షన్లు.
360-డిగ్రీ కెమెరా టాటా కార్ల జాబితాలో టాటా టియాగో (2026 మోడల్) అత్యంత చవకైన కారు. దీని క్రియేటివ్ వేరియంట్లో ఈ ఫీచర్ లభిస్తుంది. పెట్రోల్ మాన్యువల్ వేరియంట్ ధర రూ.8.24 లక్షలు, పెట్రోల్ ఆటోమేటిక్ (AMT) ధర రూ.8.87 లక్షలు, CNG మాన్యువల్ ధర రూ.9.14 లక్షలు, CNG ఆటోమేటిక్ (AMT) ధర రూ.9.79 లక్షలు (ఆన్-రోడ్). తక్కువ బడ్జెట్లో ఈ ఫీచర్ కోరుకునేవారికి టియాగో మంచి ఎంపిక.
టాటా పంచ్... SUV లుక్తో పాటు మరిన్ని ఫీచర్లు
టాటా పాపులర్ కాంపాక్ట్ SUV అయిన పంచ్లో కూడా 360-డిగ్రీ కెమెరా సదుపాయం ఉంది. దీని అడ్వెంచర్ వేరియంట్ నుంచి ఈ ఫీచర్ మొదలవుతుంది. పెట్రోల్ మాన్యువల్ వేరియంట్ ధర రూ.9.04 లక్షలు, పెట్రోల్ ఆటోమేటిక్ (AMT) ధర రూ.9.72 లక్షలు, CNG మాన్యువల్ ధర రూ.9.97 లక్షలు, టర్బో పెట్రోల్ 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ ధర రూ.9.88 లక్షలు (ఆన్-రోడ్). అయితే CNG ఆటోమేటిక్ (AMT) వేరియంట్ ధర రూ.10.59 లక్షలు కావడంతో, అది రూ.10 లక్షల బడ్జెట్ను దాటుతుంది.
టాటా ఆల్ట్రోజ్.. పెట్రోల్ మాన్యువల్ మాత్రమే 10 లక్షల లోపు
360-డిగ్రీ కెమెరా ఫీచర్తో వచ్చే మరో టాటా మోడల్ ఆల్ట్రోజ్. దీని క్రియేటివ్ వేరియంట్లో ఈ ఫీచర్ అందుబాటులో ఉంది. పెట్రోల్ మాన్యువల్ వేరియంట్ ఆన్-రోడ్ ధర రూ.9.48 లక్షలు. కాబట్టి ఇది రూ.10 లక్షల బడ్జెట్లో ఉంది. కానీ పెట్రోల్ ఆటోమేటిక్ (AMT) ధర రూ.10.11 లక్షలు, CNG మాన్యువల్ ధర రూ.10.35 లక్షలు, CNG ఆటోమేటిక్ (AMT) ధర రూ.10.96 లక్షలు. ఇవన్నీ బడ్జెట్ను మించిపోతాయి. ఒకవేళ మీకు డీజిల్ ఇంజిన్తో 360-డిగ్రీ కెమెరా కావాలంటే, క్రియేటివ్ ఎస్ డీజిల్ మాన్యువల్ వేరియంట్ను ఎంచుకోవాలి. దాని ఆన్-రోడ్ ధర సుమారు రూ.11.34 లక్షలు ఉంటుంది. ఇక్కడ పేర్కొన్న ధరలన్నీ ముంబై ఆన్-రోడ్ ధరలు.
సఫారీ EV కూడా వస్తోంది.. ఇందులో 540-డిగ్రీ కెమెరా ఉండొచ్చా?
టాటా మోటార్స్ త్వరలోనే సఫారీ EVని విడుదల చేయనుంది. ఇందులో మరింత అడ్వాన్స్డ్ కెమెరా సిస్టమ్స్ ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. దీపావళికి ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కంపెనీకి చెందిన Acti.ev ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్పై దీనిని నిర్మిస్తున్నారు.
దీంతో పాటు టాటా కొత్త టైడల్ (Tidal) ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్ ఆర్కిటెక్చర్ కూడా ఇందులో ఉండనుంది. ఈ సిస్టమ్ 540-డిగ్రీ కెమెరా, ఓవర్-ది-ఎయిర్ (OTA) అప్డేట్స్, అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ (ADAS), అనేక కనెక్టెడ్ కార్ ఫీచర్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. హారియర్ EVలో ఉన్నటువంటి పవర్ట్రైన్నే సఫారీ EVలోనూ ఉండవచ్చు. హారియర్ EVలో 65 kWh, 75 kWh బ్యాటరీ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి సఫారీ EVలో కూడా పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్, మెరుగైన డ్రైవింగ్ రేంజ్ లభించే అవకాశం ఉంది.