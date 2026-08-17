రోజువారీ అవసరాల కోసం ఎలక్ట్రిక్ కారు కొనాలనుకుంటున్నారా? ప్రస్తుతం ఈవీ కార్లలో చాలా ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో తక్కువ బడ్జెట్లో MG Comet EV మంచి ఆప్షన్గా ఉంది. సిటీలో రోజూ తిరగడానికి ఈ కారు చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అత్యంత చవకైన ఎలక్ట్రిక్ కారు ఎంజీ కంపెనీకి చెందిన కామెట్ ఈవీ. వేరియంట్ను బట్టి ఈ కారు ధర రూ. 4.99 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
ఈ కారును ప్రత్యేకంగా నగరాల్లోని రద్దీ రోడ్లను దృష్టిలో పెట్టుకుని తయారు చేశారు. దీని కాంపాక్ట్ సైజ్, బాక్సీ డిజైన్, స్మార్ట్ ఫీచర్ల వల్ల యువతలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది.
రోజువారీ ప్రయాణాలకు ఈ కారు ఉత్తమమైన ఎంపిక. ఇందులో 17.3 kWh సామర్థ్యం గల బ్యాటరీని అమర్చారు. ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 230 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది.
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