- Home
- Automobile
Petrol Saving Tips : పెట్రోల్ ఆదాచేసే టాప్ 10 దేశీ ట్రిక్స్.. నెలకి రూ.3000 వరకు సేవ్..!
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎక్సైజ్ డ్యూటీ తగ్గించి కాస్త ఊరట ఇచ్చినా, ఆయిల్ కంపెనీల భారీ నష్టాల వల్ల మనపై దీని ప్రభావం లేదు.. పెట్రోల్ ధరలు ఏమాత్రం తగ్గలేవు. ఇలాంటి టైంలో ఈ 10 సింపుల్ టిప్స్తో మీరు నెలకి రూ.2000 నుంచి రూ.3000 వరకు పెట్రోల్ ఆదా చేయొచ్చు.
ఉదయాన్ని పెట్రోల్ కొట్టి స్తే ఎంత లాభమో..
1. ఉదయాన్నే పెట్రోల్ కొట్టించే మ్యాజిక్
మండుటెండలో పెట్రోల్ కొట్టిస్తే నష్టమని మీకు తెలుసా? సైన్స్ ప్రకారం, ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే పెట్రోల్ వ్యాకోచిస్తుంది, దాని సాంద్రత (డెన్సిటీ) తగ్గుతుంది. ఉదయం పూట పెట్రోల్ చల్లగా, చిక్కగా ఉంటుంది. కాబట్టి, అదే ధరకు మీకు ఎక్కువ పెట్రోల్ వస్తుంది.
2. టైర్ ప్రెజర్: మైలేజీకి 20% కనెక్షన్
మీ బండి టైర్లలో గాలి తక్కువగా ఉంటే, ఇంజిన్పై ఒత్తిడి పెరిగి ఎక్కువ పెట్రోల్ తాగుతుంది. వారానికి ఒకసారి టైర్ ప్రెజర్ చెక్ చేయించండి. సరైన గాలి ఉంటే మైలేజ్ 15-20% వరకు పెరుగుతుంది.
ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వద్ద, రోడ్లపై కారు ఎలా నడపాలి..?
3. స్పీడ్ లిమిట్ రూల్
హైవే అయినా, సిటీ అయినా బండిని గంటకు 45 నుంచి 55 కి.మీ వేగంతో నడపడమే మంచిది. సడన్గా బ్రేకులు వేయడం, మళ్లీ వేగంగా యాక్సిలరేట్ చేయడం పెట్రోల్ను తాగేయడమే. స్మూత్గా డ్రైవ్ చేస్తే నెలకి ₹500-700 ఆదా చేయొచ్చు.
4. రెడ్ లైట్ దగ్గర ఇంజిన్ ఆఫ్
ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ 30 సెకన్ల కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఇంజిన్ ఆఫ్ చేయండి. ఆన్లో ఉన్న బండి ఒక నిమిషంలో, అర కిలోమీటర్ వెళ్లడానికి అయ్యేంత పెట్రోల్ను కాల్చేస్తుంది.
ఏసి, క్లచ్ ఆండ్ బ్రేక్ ఎలా వాడాలి...?
5. ఏసీ వాడకంలో టైమింగ్ ముఖ్యం
సిటీ ట్రాఫిక్లో ఏసీ వాడితే మైలేజ్ 20% వరకు పడిపోతుంది. ఉదయం ఆఫీస్కు వెళ్లేటప్పుడు కిటికీలు తెరుచుకుని స్వచ్ఛమైన గాలిని ఆస్వాదించండి. కానీ, హైవేపై గంటకు 80 కి.మీ వేగం దాటినప్పుడు కిటికీలు మూసి ఏసీ ఆన్ చేయండి. ఎందుకంటే తెరిచిన కిటికీల వల్ల గాలి ఒత్తిడి (డ్రాగ్) పెరిగి ఎక్కువ పెట్రోల్ ఖర్చవుతుంది.
6. క్లచ్-బ్రేక్ వాడకంలో జాగ్రత్త
చాలామందికి బండి నడుపుతున్నప్పుడు క్లచ్పై కాలు పెట్టి ఉంచే అలవాటు ఉంటుంది. దీన్ని 'క్లచ్ రైడింగ్' అంటారు. దీనివల్ల క్లచ్ ప్లేట్ అరిగిపోవడమే కాకుండా, ఇంజిన్ శక్తి వృథా అయి పెట్రోల్ ఎక్కువ కాలుతుంది. అలాగే, మీరు పదేపదే బ్రేకులు వేసినప్పుడు, బండి వేగం తగ్గి, మళ్లీ పెంచడానికి ఎక్కువ పెట్రోల్ అవసరమవుతుంది. కాస్త దూరం పాటిస్తూ జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేస్తే, బ్రేకుల వాడకం తగ్గి పెట్రోల్ ఆదా అవుతుంది.
బరువు తగ్గించి, రెగ్యులర్ సర్వీసింగ్ చేయించండి
7. అనవసరమైన బరువును తొలగించండి
మీ కారు డిక్కీలో పనికిరాని సామాన్లు ఉన్నాయా? బండి ఎంత బరువుగా ఉంటే, దాన్ని లాగడానికి ఇంజిన్కు అంత ఎక్కువ శక్తి కావాలి. ఈరోజే మీ బండిలోంచి అనవసరమైన బరువును తీసేయండి.
8. టైమ్కి సర్వీసింగ్ (ఇంజిన్ హెల్త్)
మురికిగా ఉన్న 'ఎయిర్ ఫిల్టర్' మీ మైలేజ్ను 10% వరకు తగ్గించగలదు. టైమ్కి ఆయిల్ మార్చడం, సర్వీసింగ్ చేయించడం వల్ల ఇంజిన్ స్మూత్గా నడుస్తుంది. తక్కువ పెట్రోల్తో ఎక్కువ దూరం వెళ్తుంది.
గూగుల్ మ్యాప్, బండికి రెస్ట్
9. గూగుల్ మ్యాప్స్ను స్మార్ట్గా వాడండి
ఎక్కడికైనా వెళ్లేటప్పుడు, బయలుదేరే ముందు గూగుల్ మ్యాప్స్ చెక్ చేయండి. ట్రాఫిక్లో ఇరుక్కుంటే పెట్రోల్ కాల్చినట్టే. షార్ట్కట్ అని చెప్పి చెత్త రోడ్ల వైపు వెళ్లొద్దు. ఎందుకంటే, గతుకుల రోడ్లపై బండి ఎక్కువ పెట్రోల్ తాగుతుంది.
10. వారానికి ఒకరోజు బండికి రెస్ట్
వారంలో ఒకరోజు బండి వాడకాన్ని తగ్గిస్తే లేదా పూర్తిగా ఆపేస్తే, అది మీకు పెద్ద ఆదా అవుతుంది. ఆ రోజు మీరు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్, కార్పూల్ లేదా బైక్ వాడొచ్చు. దీనివల్ల పెట్రోల్ ఆదా అవ్వడమే కాకుండా మీ ఖర్చు కూడా అదుపులో ఉంటుంది.
మొత్తం ఆదా ఎంత?
మీరు ఈ పద్ధతులన్నీ పాటిస్తే, ప్రతి నెలా ₹2000 నుంచి ₹3000 వరకు సులభంగా ఆదా చేయవచ్చు. దీర్ఘకాలంలో ఈ ఆదా పెద్ద మొత్తంగా మారి, మీ బడ్జెట్కు చాలా రిలీఫ్ ఇస్తుంది.
గమనిక : ఈ ఆర్టికల్ సాధారణ సమాచారం, అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఇక్కడ చెప్పిన పెట్రోల్ ఆదా చిట్కాలు సాధారణ డ్రైవింగ్ అలవాట్లు, అనుభవాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. అసలు ఆదా అనేది మీ బండి కండిషన్, డ్రైవింగ్ స్టైల్, ట్రాఫిక్, రోడ్డు పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏదైనా టెక్నికల్ సమస్య లేదా వాహనానికి సంబంధించిన సలహా కోసం మీ దగ్గరలోని అధీకృత సర్వీస్ సెంటర్ లేదా నిపుణులను సంప్రదించండి.