Maruti Suzuki : బాలెనో నుంచి జిమ్నీ వరకు.. ఈ నెలలో మారుతి కార్లపై రూ.95000 డిస్కౌంట్
మారుతి సుజుకి ఈ నెలలో (ఏప్రిల్) జిమ్నీ, ఫ్రాంక్స్, బాలెనో, ఇగ్నిస్, XL6 మోడళ్లపై రూ.95,000 వరకు డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మారుతి కార్లపై బంపర్ డిస్కౌంట్లు
మారుతి సుజుకి 2026 ఏప్రిల్ నెలలో ఎంపిక చేసిన కొన్ని కార్లపై బంపర్ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. నెక్సా డీలర్షిప్ల ద్వారా విక్రయించే ఈ కార్లపై క్యాష్ డిస్కౌంట్, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, కార్పొరేట్ ఆఫర్ల వంటి అనేక ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ నెలలో జిమ్నీ, ఫ్రాంక్స్, బాలెనో, ఇగ్నిస్, XL6 వంటి మారుతి ప్రీమియం కార్లపై కస్టమర్లు రూ.95,000 వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. డిస్కౌంట్లపై మరింత సమాచారం కోసం, కస్టమర్లు తమ సమీప డీలర్షిప్ను సంప్రదించవచ్చు.
మారుతి జిమ్నీ, XL6-పై సూపర్ ఆఫర్లు
ఆఫ్-రోడ్ ఎస్యూవీ ప్రియుల కోసం మారుతి సుజుకి ఈ నెలలో జిమ్నీ కారుపై రూ.50,000 కస్టమర్ డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది. దీనితో పాటు రూ.5,000 వరకు కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీంతో మొత్తం ఆదా రూ.55,000 అవుతుంది.
మీరు కుటుంబ ప్రయాణాల కోసం XL6 కారును కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే ఇదే మంచి సమయం. 2025 లేదా అంతకు ముందు స్టాక్ కార్లపై డిస్కౌంట్లతో సహా రూ.95,000 వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. అదే సమయంలో 2026 మోడల్పై మొత్తం రూ.45,000 డిస్కౌంట్ అందిస్తున్నారు.
బాలెనో, ఇగ్నిస్ కార్లపైనా డిస్కౌంట్లు
మారుతిలో అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ కారు బాలెనోపై కూడా ఏప్రిల్లో మంచి ఆఫర్లు ఉన్నాయి. మారుతి సుజుకి బాలెనో కారుపై క్యాష్ డిస్కౌంట్, ఇతర ఆఫర్లతో కలిపి రూ.30,000 వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు.
మారుతి సుజుకి ఇగ్నిస్ కారుపై క్యాష్ డిస్కౌంట్, ఇతర ఆఫర్లతో కలిపి రూ.32,000 వరకు డిస్కౌంట్లు అందిస్తున్నారు. మారుతి సుజుకి స్టైలిష్ క్రాసోవర్ కారు ఫ్రాంక్స్ కూడా ఈ డిస్కౌంట్ జాబితాలో ఉంది. ఫ్రాంక్స్ కారుపై కంపెనీ రూ.25,000 వరకు డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. ఇందులో క్యాష్ డిస్కౌంట్, ఇతర ఆఫర్లు కూడా ఉన్నాయి. దేశంలో వేగంగా అమ్ముడవుతున్న ఎస్యూవీలలో ఫ్రాంక్స్ ఒకటి.
వివిధ కార్ల ధరల వివరాలు...
భారత మార్కెట్లో మారుతి సుజుకి ఫ్రాంక్స్ కారు ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.6.85 లక్షల నుంచి రూ.11.98 లక్షల వరకు ఉంది. బాలెనో ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.5.99 లక్షల నుంచి రూ.9.10 లక్షల వరకు ఉంది. నెక్సా ఎంట్రీ-లెవల్ కారు ఇగ్నిస్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.5.35 లక్షల నుంచి రూ.7.42 లక్షల వరకు ఉంది. ప్రీమియం 6-సీటర్ ఎంపీవీ కారు XL6 ధర రూ.11.52 లక్షల నుంచి రూ.14.47 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంది. ఆఫ్-రోడింగ్ ఎస్యూవీ జిమ్నీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.12.31 లక్షల నుంచి రూ.14.45 లక్షల వరకు ఉంది.
ముఖ్య గమనిక
ఇక్కడ ఇచ్చిన డిస్కౌంట్ వివరాలు, వివిధ ప్లాట్ఫారమ్ల నుంచి సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా మేము అందిస్తున్నాము. ఈ డిస్కౌంట్లు రాష్ట్రం, నగరం, డీలర్షిప్, స్టాక్, కారు రంగు, వేరియంట్ను బట్టి మారవచ్చు. అంటే మీ నగరంలో లేదా డీలర్ వద్ద ఈ డిస్కౌంట్ ఎక్కువ లేదా తక్కువగా ఉండవచ్చు. కాబట్టి కారు కొనుగోలు చేసే ముందు, సరైన డిస్కౌంట్ వివరాలు, ఇతర సమాచారం కోసం మీ సమీప డీలర్ను సంప్రదించి నిర్ధారించుకోండి.