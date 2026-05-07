Baleno 2026 : సరికొత్త లుక్లో మారుతి బాలెనో.. 2026లోనే ఫేస్లిఫ్ట్ వచ్చేస్తోంది..!
మారుతి సుజుకి తన పాపులర్ హ్యాచ్బ్యాక్ బాలెనోకు ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను తీసుకురాబోతోంది. 2026లో ఇండియాలో లాంచ్ అయ్యే ఈ కొత్త మోడల్లో ఎలాంటి మార్పులు ఉండనున్నాయో తెలుసా..?
బాలెనో ఫేస్లిఫ్ట్..
మారుతి సుజుకి తన పాపులర్ ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ బాలెనోను సరికొత్త రూపంలో మార్కెట్లోకి తీసుకువస్తోంది. ఈ ఏడాదే ఇండియాలో లాంచ్ అయ్యే ఈ కారు మరోసారి ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని షేక్ చేసేలా కనిపిస్తోంది. ఈ కొత్త మోడల్ కారు టెస్టింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది… ఇది హ్యుందాయ్ i20కి గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
ఇండియన్స్ మెచ్చిన మారుతి బాలెనో..
సరిగ్గా పదేళ్ల క్రితం అంటే 2015 లో మారుతి బాలెనో ఇండియన్ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం లుక్ కలిగిన ఈ కారు భారతీయులతో ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది… అందుకే అప్పటినుండి ఇప్పటివరకు మారుతి పోర్ట్ఫోలియోలో కీలకమైన కారుగా ఉంది. అయితే ఇప్పుడు దీని ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ 2026 ద్వితీయార్థంలో మార్కెట్లోకి వస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
మారుతి బాలెనో ఫేస్లిఫ్ట్ ఔట్ లుక్ అదుర్స్..
కొత్త బాలెనో ఫేస్లిఫ్ట్లో ముందువైపు గ్రిల్ను మార్చారు. ఇది కారుకు మరింత వెడల్పైన, పవర్ఫుల్ లుక్ ఇస్తోంది. దీంతో పాటు కొత్త హెడ్లైట్లు, కొత్త బంపర్ కూడా ఉన్నాయి. సైడ్ ప్రొఫైల్ పాత మోడల్ లాగే ఉన్నా, కొత్తగా డిజైన్ చేసిన అల్లాయ్ వీల్స్ దీనికి మరింత స్ట్రాంగ్ లుక్ ఇస్తున్నాయి. వెనుక డిజైన్ దాదాపు ప్రస్తుత మోడల్నే పోలి ఉంది.
టెయిల్గేట్ డిజైన్లో పెద్దగా మార్పులు కనిపించడం లేదు. కానీ వెనుక బంపర్లో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసే అవకాశం ఉంది. ఎల్ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్ లోపల కొన్ని అప్డేట్స్ ఉండొచ్చు. లాంచ్ సమయంలో మరిన్ని వివరాలు తెలుస్తాయి. ఈ మార్పులతో బాలెనోకు మరింత షార్ప్ లుక్ వస్తుందని భావిస్తున్నారు.
మారుతి బాలెనో ఫేస్లిఫ్ట్ ఇంటీరియర్..
మారుతి బాలెనో ఫేస్లిఫ్ట్ ఇంటీరియర్ గురించి ప్రస్తుతానికి ఎక్కువ సమాచారం లేదు. మీడియా రిపోర్ట్స్ ప్రకారం… లోపల లేఅవుట్ పాత మోడల్ లాగే ఉండొచ్చు. కానీ ఉపయోగించే మెటీరియల్స్, సీట్లు, ఇతర ఫీచర్లలో మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది. మరిన్ని ప్రీమియం ఫీచర్లు జోడించి, బాలెనో పాపులారిటీని మారుతి మరింత పెంచే అవకాశం ఉంది.
మారుతి బాలెనో ఫేస్లిఫ్ట్ ఫీచర్లు
ఈ కొత్త మోడల్లో మెరుగైన కనెక్టివిటీ, అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం మరిన్ని ఫీచర్లు ఉండొచ్చు. 360-డిగ్రీ కెమెరా, వైర్లెస్ స్మార్ట్ఫోన్ ఛార్జింగ్ వంటివి కూడా జోడించే అవకాశం ఉంది.
ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న 1.2-లీటర్ డ్యూయల్జెట్ ఇంజిన్ను మారుతి కొనసాగించనుంది. ఇది సుమారు 88 హార్స్పవర్, 113 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనితో పాటు, ఫ్రాంక్స్ కారులో ఉన్న 1.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ను కూడా ఈ కొత్త బాలెనోలో అందించే అవకాశం ఉంది.