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- Cheapest Bike in India : కేవలం రూ.59999కే కొత్త బైక్.. మైలేజ్ ఎంతిస్తుందో తెలిస్తే షాకే..!
Cheapest Bike in India : కేవలం రూ.59999కే కొత్త బైక్.. మైలేజ్ ఎంతిస్తుందో తెలిస్తే షాకే..!
అతి తక్కువ ధరలో మంచి మైలైజ్, తక్కువ మెయింటెనెన్స్ కలిగిన బైక్ కావాలా? అయితే హీరో హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ పర్పెక్ట్ ఛాయిస్. దీని ధర ఎంత? మైలేజ్ ఎంత ఇస్తుంది? తదితర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
హీరో హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ ధర తగ్గిందోచ్..!
భారత్లో తక్కువ ధరలో లభించే కమ్యూటర్ బైకుల మార్కెట్లో హీరో హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్కు మంచి పేరుంది. రోజూ ఆఫీసుకు, ఇతర పనులకు తక్కువ ఖర్చుతో ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే సామాన్య, మధ్యతరగతి కస్టమర్స్ కోసమే హీరో ఈ బైక్ తీసుకువచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ బైక్ ధర మరింత తగ్గింది… కొన్ని చోట్ల కేవలం రూ.59,999 ప్రత్యేక ధరకు అమ్ముతున్నట్లు సమాచారం. దీని ప్రారంభ ధర రూ.66,782గా ఉండేది… వివిధ ఆఫర్ల కింద ధర తగ్గించి అమ్ముతున్నారు.
హీరో హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ ధరల తగ్గింపు బడ్జెట్ బైక్ కొనాలనుకునేవారి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. అయితే ఈ రూ.59,999 ధర దేశవ్యాప్తంగా అన్నిచోట్లా ఉండకపోవచ్చు. ఇది కేవలం పరిమిత కాల ఆఫర్ లేదా స్టాక్ ఉన్నంతవరకే కావచ్చు. కాబట్టి కొనేముందు మీ దగ్గర్లోని హీరో డీలర్ను సంప్రదించి అసలు ధర, ఆఫర్ వివరాలు, ఇన్సూరెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ వంటి అదనపు ఖర్చుల గురించి స్పష్టంగా అడిగి తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎక్స్-షోరూమ్ ధర వేరు, ఆన్-రోడ్ ధర వేరుగా ఉంటుంది.
హీరో హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ ఫీచర్లు
హీరో హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ బైక్లో 97.2cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఈ ఇంజిన్ 8.02 PS గరిష్ట శక్తిని, 8.05 Nm గరిష్ట టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి 4-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ జతచేశారు. సిటీ ట్రాఫిక్, రోజువారీ ప్రయాణాలకు ఈ బైక్ చక్కగా సరిపోతుంది. కొన్ని వేరియంట్లలో హీరో i3S టెక్నాలజీ కూడా ఉంది. ట్రాఫిక్లో ఆగినప్పుడు ఇంజిన్ ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయి, పెట్రోల్ ఆదా చేస్తుంది.
సస్పెన్షన్ విషయానికొస్తే ఈ హీరో హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ ముందువైపు టెలిస్కోపిక్ ఫోర్కులు, వెనుకవైపు హైడ్రాలిక్ షాక్ అబ్జార్బర్లు ఉన్నాయి. బ్రేకింగ్ కోసం ముందు, వెనుక డ్రమ్ బ్రేకులు ఇచ్చారు. మెరుగైన భద్రత కోసం ఇంటిగ్రేటెడ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ను కూడా అందించారు. ఇలా అన్నిరకాలుగా ఇది బెస్ట్ ఫీచర్లను కలిగివుంది.
హీరో బైక్ ధర, మైలేజ్ వివరాలు
మొత్తం మీద తక్కువ బడ్జెట్లో రోజువారీ ప్రయాణానికి ఒక మంచి బైక్ కొనాలనుకునే వారికి హీరో హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ మంచి ఆప్షన్. రూ.59,999 ఆఫర్ ధర నిజంగా ఆకర్షణీయంగా ఉంది.
అయితే ఈ బైక్ మైలేజ్ అనేది రోడ్ల పరిస్థితి, ట్రాఫిక్, నడిపే విధానం, బండి మెయింటెనెన్స్ వంటి విషయాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సాధారణంగా అయితే 70-72 KMPL మైలేజ్ ఇస్తుందని హీరో కంపెనీ చెబుతోంది.
హీరో హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ ధర తగ్గింపు ఆఫర్ అన్ని డీలర్ల దగ్గర ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి కొనుగోలు చేసే ముందు అధికారిక ధర, డీలర్ ఇస్తున్న ఆఫర్లు, మొత్తం ఆన్-రోడ్ ధర ఎంత అవుతుందో పోల్చి చూసుకుని నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉత్తమం.