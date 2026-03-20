Budget Bikes : రూ.57,000కే హీరో బైక్..! మైలేజ్ తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే
రోజూ ఆఫీసులకు, ఇతర పనులకు వెళ్లేవారు తక్కువ బడ్జెట్లో మంచి బైక్ కావాలంటే హీరో హెచ్ఎఫ్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఈ 100cc బైక్ తక్కువ ధరలో మంచి మైలేజ్, సులభమైన మెయింటెనెన్స్తో వస్తుంది.
రూ.60,000 లోపు బెస్ట్ బైక్
Hero HF Deluxe : ఈ బైక్ అన్ని వేరియంట్లలో ఒకే ఇంజిన్, ఒకేరకమైన ఫీచర్లు ఉంటాయి. ధర విషయానికొస్తే, దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ.56,000 నుంచి రూ.60,000 మధ్య ఉంటుంది.
రూ.57 వేలకు కూడా హీరో బైక్..
తక్కువ ధరలో లభించే హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ ఆల్-బ్లాక్ వేరియంట్ ధర రూ.57,657. ఇందులో కిక్ స్టార్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ ట్యూబ్లెస్ టైర్లు, పెద్ద ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ వంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.
రోజువారీ ప్రయాణాలకు సరైనది...
ఇక హెచ్ఎఫ్ 100 వేరియంట్ ధర రూ.59,839. ఇందులో ట్యూబ్ టైర్లు, కొంచెం చిన్న ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ ఉంటాయి. హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ కిక్ వేరియంట్ ధర రూ.61,457. ఇది చాలా రంగుల్లో లభిస్తుంది. అదనపు సౌకర్యాలు కోరుకునేవారికి హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ సెల్ఫ్ వేరియంట్ ఉంది. దీని ధర రూ.66,664. ఇందులో కిక్, సెల్ఫ్ స్టార్ట్ రెండూ ఉంటాయి. టాప్ మోడల్లో ఉండే i3S టెక్నాలజీ ట్రాఫిక్లో ఇంధనాన్ని ఆదా చేస్తుంది. మొత్తంగా, తక్కువ ఖర్చుతో నమ్మకమైన బైక్ కోసం చూసేవారికి హీరో హెచ్ఎఫ్ మంచి ఆప్షన్.
