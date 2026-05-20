- Home
- Automobile
- Budget EV Cars : కేవలం రూ.8 లక్షల్లోనే ఎలక్ట్రిక్ కార్లు.. తక్కువ బడ్జెట్లో బెస్ట్ EV లు ఇవే..!
Budget EV Cars : కేవలం రూ.8 లక్షల్లోనే ఎలక్ట్రిక్ కార్లు.. తక్కువ బడ్జెట్లో బెస్ట్ EV లు ఇవే..!
పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు మెళ్లిగా పెరుగుతుండటంతో జనాలు ఎలక్ట్రిక్ కార్ల వైపు చూస్తున్నారు. సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలు కూడా బడ్జెట్ లో వస్తే EV కి షిప్ట్ అయ్యేందుకు సిద్దమవుతున్నారు.ఈ క్రమంలో రూ.10 లక్షల లోపు లభించే బెస్ట్ ఈవి కార్ల గురించి తెలుసుకుందాం.
బడ్జెట్ ఈవీలకు పెరిగిన డిమాండ్
ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ యుద్దం ఎఫెక్ట్ యావత్ ప్రపంచంపై పడింది. అమెరికా ఆంక్షలు, రూపాయి క్షీణత వంటి పరిణామాలు ఇండియాలో పరిస్థితిని మరింత దారుణంగా మార్చాయి. అందుకే కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెంచక తప్పలేదు... దీంతో సామాన్య ప్రజల నెలవారీ బడ్జెట్ను తలకిందులు అయ్యింది. ముఖ్యంగా నగరాల్లో రోజూ 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించే వారికి ఇంధన ఖర్చులు భారంగా మారాయి. అందుకే ఖర్చు తగ్గించుకునేందుకు చాలామంది ఎలక్ట్రిక్ కార్ల వైపు మళ్లుతున్నారు... ఆటోమెటిగ్గా వాటికి డిమాండ్ పెరుగుతోంది.
అయితే సాధారణ పెట్రోల్, డీజిల్ కార్ల మాదిరిగానే ఎలక్ట్రిక్ కార్లు కూడా బడ్జెట్ ధరల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. రూ.10 లక్షల లోపు ధరలో కూడా లభిస్తున్నాయి. టాటా పంచ్, టియాగో, ఎంజీ కామెట్ వంటి కార్లు ఈ బడ్జెట్ లో లభిస్తాయి. మరికొంత బడ్జెట్ పెంచితే అంటే రూ.15 లక్షల్లోపు ఎంజీ విండ్సర్, టాటా నెక్సాన్ వంటి కాస్త లగ్జరీ ఈవి కార్లు వస్తాయి. ఇలా పెట్రోల్, డీజిల్ కార్ల ధరల్లో వచ్చే ఈవిలు ఇంధనం ఖర్చులను తగ్గిస్తాయి, డబ్బులు ఆదా చేస్తాయి.
టాటా పంచ్ ఈవీ (TATA Punch EV)
టాటా పంచ్ ఈవీ ఎక్స్ షోరూమ్ ధర సుమారు రూ.9.69 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది. ఇది ఇండియాలో ప్రస్తుతం బాగా పాపులర్ మోడల్... పలు బ్యాటరీ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది. దీని టాప్ వేరియంట్ ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 400 కిలోమీటర్లకు పైగా రేంజ్ ఇస్తుంది. ఎస్యూవీ లాంటి హై గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, సౌకర్యవంతమైన సీటింగ్ దీని ప్రత్యేకత.
టాటా టియాగో ఈవీ (Tata Tiago EV)
టాటా టియాగో ఈవీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.7.99 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత చవకైన ఎలక్ట్రిక్ కార్లలో ఇది ఒకటి. బ్యాటరీ ప్యాక్ను బట్టి ఈ కారు 315 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ ఇస్తుందని టాటా మోటార్స్ పేర్కొంది.
ఎంజీ కామెట్ ఈవీ (MG Comet EV)
ఎంజీ కామెట్ ఈవీ ఎక్స్ షోరూమ్ ధర రూ.7.63 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. దీన్ని ప్రత్యేకంగా నగర ప్రయాణాల కోసం డిజైన్ చేశారు. ఇది 230 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ ఇస్తుందని ఎంజీ చెబుతోంది. దీని కాంపాక్ట్ డిజైన్ రద్దీగా ఉండే నగరాల్లో చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
టాటా నెక్సాన్ ఈవీ (Tata Nexon EV)
టాటా నెక్సాన్ ఈవీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ.12.49 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది. హైవే ప్రయాణాలు, రోజువారీ ప్రయాణాలకు అనువుగా దీన్ని రూపొందించింది. దీని టాప్-స్పెక్ వేరియంట్ 450 కిలోమీటర్లకు పైగా రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
ఎంజీ విండ్సర్ ఈవీ (MG Windsor EV)
ఎంజీ విండ్సర్ ఈవీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.14.09 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. స్పోర్టీ స్టైలింగ్తో పాటు విశాలమైన క్యాబిన్ స్పేస్, సౌకర్యవంతమైన ఫ్యామిలీ ప్రయాణానికి ఈ కారు ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. వేరియంట్ను బట్టి ఇది 300 కిలోమీటర్లకు పైగా రేంజ్ ఇస్తుందని ఎంజీ చెబుతోంది.