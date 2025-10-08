- Home
Zodiac sign: జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం ఒక వ్యక్తి తండ్రిగా ఎలా ప్రవర్తిస్తారో వారి రాశి చెప్పగలదు. కొందరు తండ్రులు తమ కూతుళ్లను కేవలం పిల్లలుగా కాకుండా యువరాణులుగా చూసుకుంటారు. అలాంటి కొన్ని రాశుల తండ్రుల ప్రత్యేకతల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కర్కాటక రాశి
చంద్రుని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండే కర్కాటక రాశి తండ్రులు ఎమోషనల్గా ఉంటారు. తమ కుమార్తెల మనసు ఎలా ఉందో చెప్పకుండానే అర్థం చేసుకుంటారు. కూతురికి రక్షణ కలిగించే వాతావరణాన్ని సృష్టించడమే వారి ముఖ్య ధ్యేయం. కూతురి చిరునవ్వు కోసం ఏదైనా త్యాగం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. వారు కూతురిని సుఖసంతోషాల రాజ్యంలో ఉంచినట్లుగా భావిస్తారు.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి తండ్రులు కూతురి జీవితంలో స్థిరత్వం, భద్రతకు చిహ్నం. ఒకసారి ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే దానిని చివరి వరకు నిలబెట్టే స్వభావం వీరిది. కూతురి విద్య, భవిష్యత్తు, ఆత్మవిశ్వాసం కోసం ఎలాంటి కష్టమైనా పడతారు. ప్రేమతో పాటు ప్రాక్టికల్ ఆలోచన కలిగిన వీరు కూతురిని జీవనంలో దృఢంగా నిలబడేలా తయారు చేస్తారు.
తుల రాశి
శుక్రుడు పాలించే తుల రాశి తండ్రులు సున్నిత మనసు కలవారు. వారు కూతురితో సమానత్వం, న్యాయం పాటిస్తూ సంబంధాన్ని పటిష్టంగా ఉంచుతారు. ఎప్పుడూ ఆమె అభిప్రాయాలను గౌరవిస్తారు. కూతురి ఆనందం, సౌకర్యం వీరి దృష్టిలో అత్యంత ముఖ్యమైనవి. వారు కూతురి మనసులో విశ్వాసం నింపుతారు, జీవితంలో సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ప్రోత్సహిస్తారు.
మీన రాశి
మీన రాశి తండ్రులు కలలతో నిండిన మనసు కలవారు. కూతురి ఊహాశక్తిని పెంచేలా ప్రోత్సహిస్తారు. వారు సృజనాత్మకతను ప్రోత్సహిస్తూ, ఆమె కలలను నిజం చేసేందుకు వెన్నుదన్నుగా ఉంటారు. కూతురి చిరునవ్వు కోసం తమ సమయం, శక్తి అన్నీ వినియోగిస్తారు. ఈ రాశి తండ్రులు కూతురి జీవితాన్ని రంగులతో నింపే కళాకారుల్లా ఉంటారు.
ప్రేమ, రక్షణ, ప్రేరణ
కర్కాటక, వృషభ, తుల, మీన రాశి తండ్రులందరికీ ఒకే లక్షణం ఉంటుంది. తమ కుమార్తెలకు ప్రేమ, రక్షణ, ప్రేరణ ఇవ్వడం. వారు కూతురిని యువరాణిలా చూసుకుంటూ, జీవితం సంతోషంగా ఉండేలా మార్గం చూపుతారు. ఇలాంటి తండ్రుల పెంపకం ప్రతీ కూతురికి వరమని చెప్పవచ్చు.