Zodiac sign: గ్రహాల్లో మార్పుల కారణంగా మనుషుల జ్యోతిష్యంపై ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు చెబుతుంటారు. అక్టోబర్ నెలలో ఇలాంటి కీలక మార్పులు జరగనున్నాయి. దీంతో మకర రాశి వారిపై ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యం చెబుతోంది.
కుటుంబం, ప్రేమ
* ఈ నెల కుటుంబంలో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది.
* అక్టోబర్ ప్రారంభంలో తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, ఇంట్లో శాంతి నెలకొంటుంది.
* దాంపత్య జీవితంలో భాగస్వామి నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది.
* అక్టోబర్ 9 నుంచి 18 వరకు సంబంధాలలో కొన్ని బాధ్యతలు పెరిగినా, ఆ తర్వాత పరిస్థితులు సాఫీగా మారతాయి.
* ప్రేమజీవితంలో కొత్త ఉత్సాహం వస్తుంది. అక్టోబర్ 2 నుంచి 23 వరకు సంబంధం బలపడుతుంది.
* అక్టోబర్ 18 తర్వాత పరస్పర నమ్మకం మరింత పెరుగుతుంది.
వ్యాపారంలో లాభాలు
* మకర రాశి వ్యాపారులకు ఈ నెల విజయాలు దక్కే అవకాశం ఉంటుంది.
* వ్యవసాయం, ఆటోమొబైల్, విద్యుత్ రంగాలలో పెద్ద ఆర్డర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
* అక్టోబర్ 16 నుంచి 27 వరకు ఆదాయం పెరుగుతుంది.
* అక్టోబర్ 18 తర్వాత బృహస్పతి ప్రభావంతో కొత్త ఒప్పందాలు కుదురుతాయి.
* భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో విభేదాలు రావచ్చు, కాబట్టి జాగ్రత్త అవసరం.
* అక్టోబర్ 24 తర్వాత కొత్త కార్యాలయం ప్రారంభించడం లేదా కొత్త పరికరాలను కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఉద్యోగం, కెరీర్
ఉద్యోగస్తులకు ఈ నెలలో కష్టపడి సాధించే విజయాలు ఉంటాయి.
* అక్టోబర్ 2 నుంచి 23 వరకు అనుభవం, ప్రతిభ ఆధారంగా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.
* సహోద్యోగుల మద్దతు ఉంటుంది, కానీ వారి అహంకార వైఖరి చికాకు కలిగించవచ్చు.
* అక్టోబర్ 17 నుంచి 26 వరకు ఐటీ, మార్కెటింగ్ రంగాల్లో విజయాలు సాధ్యమవుతాయి.
* అక్టోబర్ 23 తర్వాత కెరీర్లో స్థిరత్వం కనిపిస్తుంది.
విద్యార్థులకు మంచి ఫలితాలు
* విదేశీ చదువుల కోసం ప్రయత్నించే వారికి అక్టోబర్ 9 తర్వాత శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది.
* ఉన్నత విద్యార్థులు అక్టోబర్ 18 తర్వాత గురువుల ఆశీస్సులు పొందుతారు.
* పోటీ పరీక్షలలో కష్టాలు ఉన్నప్పటికీ, చివరికి ఫలితాలు అనుకూలంగా మారతాయి.
* అక్టోబర్ 27 తర్వాత క్రీడాకారులు ఆకస్మికంగా పెద్ద అవకాశాలను అందుకోవచ్చు.
ఆరోగ్యం, అదృష్టం
ఆరోగ్య పరంగా ఈ నెల జాగ్రత్త అవసరం.
* అక్టోబర్ 2 నుంచి 23 వరకు కంటి, దంత, జుట్టు సమస్యలు కలగవచ్చు.
* అక్టోబర్ 17 తర్వాత తీసుకునే ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం, లేకపోతే సమస్యలు ఎదుర్కోవచ్చు.
* జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది.
* అదృష్ట సంఖ్యలు: 4, 6, 8
* అదృష్ట రంగులు: నీలం, ముదురు ఆకుపచ్చ
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు పలువురు పండితులు, జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో తెలిపిన అంశాల ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.