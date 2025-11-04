Zodiac signs: కార్తీక పౌర్ణమి రోజున ఏ రాశివారు ఏం చేయాలో తెలుసా?
Zodiac signs: కార్తీక పౌర్ణమి ఈ ఏడాది నవంబర్ 5వ తేదీన జరుపుకోనున్నారు. ఈ రోజున దానధర్మాలకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ రోజున కొన్ని మంచి పనులు చేయడం వల్ల ,శివుని ఆశీస్సులతో పాటు, లక్ష్మీ కటాక్షం లభిస్తుంది.
జోతిష్య శాస్త్రం ప్రతి వారం, ప్రతి రోజూ ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. కార్తీక పూర్ణిమ రోజున దానధర్మాలకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ కార్తీక పూర్ణిమ రోజున దాదాపు అందరూ శివాలయానికి వెళ్లి... దీపాలను వెలిగిస్తారు. వీటితో పాటు.. కొన్ని పనులు చేయడం వల్ల అదృష్టం పెరుగుతుంది. మరి, ఏ రాశివారు ఈ రోజున ఏం దానం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం....
మేష రాశి...
మేష రాశివారు కార్తీక పౌర్ణమి రోజున ఎరుపు రంగు దుస్తులు, పప్పులు, తేనె, ఎరుపు రంగు పండ్లు దానం చేయడం మంచిది. వీటిలో ఏవి దానం చేసినా మేష రాశివారికి ఉత్సాహం, సంపద పెరుగుతాయి. అలాగే, మీ అప్పుల సమస్య కూడా తీరుతుంది.
వృషభ రాశి...
వృషభ రాశివారు కార్తీక పౌర్ణమి రోజున తెలుపు రంగు వస్తువులు అంటే.. బియ్యం, నెయ్యి, పెరుగు దానం చేయాలి. వీటిని దానం చేయడం వల్ల ఈ రాశివారికి ఆనందం, శ్రేయస్సు పెరుగుతాయి.
మిథున రాశి...
మిథున రాశివారు వ్యాపారాల్లో లాభాలు పొందాలన్నా, వీరి సమస్యలు తీరాలన్నా.. ఈ కార్తీక పౌర్ణమి రోజున పప్పులు, ఆకుకూరలు, స్టేషనరీ వస్తువులు దానం చేయడం మంచిది. వీటిని దానం చేస్తే.. వ్యాపారంలో మంచి స్థాయికి వెళతారు.
కర్కాటక రాశి...
లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి, కర్కాటక రాశివారు ఈ కార్తీక పౌర్ణమి రోజున తెల్లటి తీపి పదార్థాలు, బియ్యం, చక్కెర, వెండి వస్తువులు, నీటిని దానం చేయడం మంచిది. ఈ వస్తువులను దానం చేయడం ద్వారా, కర్కాటక రాశివారు మానసిక ప్రశాంతతను పొందుతారు.
సింహ రాశి...
సింహ రాశి వారు గ్రహాల వల్ల కలిగే అడ్డంకులను తొలగించుకోవాలనుకుంటే, కార్తీక పౌర్ణమి రోజున రాగి, బెల్లం, కుంకుమ రంగు దుస్తులు, ఎరుపు పండ్లు దానం చేయాలి. వీటిని దానం చేయడం వలన సింహ రాశి వారు గౌరవం, కీర్తి పెరుగుతాయి.
కన్య రాశి...
కన్య రాశి వారు ఈ సంవత్సరం కార్తీక పౌర్ణమి రోజున పేదలకు ఆకుపచ్చ దుస్తులు, శనగ పిండి , ఆకుపచ్చ కూరగాయలను దానం చేయాలి. ఈ వస్తువులను దానం చేయడం ద్వారా, కన్య రాశి వారు ఆరోగ్య పరంగా చాలా ప్రయోజనాలను పొందుతారు.
తుల రాశి...
లక్ష్మీ దేవి ఆశీస్సులు పొందడానికి, తుల రాశి వారు ఈ కార్తీక పౌర్ణమి రోజున తెల్లటి దుస్తులు, సువాసనగల వస్తువులు, బియ్యం, నెయ్యిని దానం చేయాలి. ఈ వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల తులారాశి వారికి సంపద, శ్రేయస్సు, ఆనందం, శ్రేయస్సు, కీర్తి , ఐశ్వర్యం బాగా పెరుగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి..
వృశ్చిక రాశి వారు ఈ సంవత్సరం కార్తీక పూర్ణిమ రోజున బెల్లం, ఎరుపు రంగు దుస్తులు, పప్పులు, ఎరుపు కూరగాయలు లేదా డబ్బును పేదలకు దానం చేయడం మంచిది. ఈ వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల వృశ్చిక రాశి వారికి సంబంధించిన అన్ని అసంపూర్ణ పనులు పూర్తవుతాయి.
ధనస్సు రాశి...
కార్తీక పూర్ణిమ రోజున, ధనుస్సు రాశి వారు శనగలు, అరటిపండ్లు, పసుపు బట్టలు, కుంకుమ, పసుపు దానం చేయడం మంచిది. ఈ వస్తువులను దానం చేయడం ద్వారా, ధనుస్సు రాశి వారికి తమ పిల్లలు జీవితంలో పురోగతి సాధిస్తారు.
మకర రాశి...
ఈ సంవత్సరం కార్తీక పూర్ణిమ రోజున మకర రాశి వారు నువ్వులు, ఆవాల నూనె, మినపప్పు, దుప్పట్లు దానం చేయాలి. ఈ వస్తువులను దానం చేయడం ద్వారా, మకర రాశి వారికి ఉన్న శని దోషం తగ్గుతుంది. కార్యాలయంలోని అన్ని అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి.
కుంభ రాశి...
కార్తీక పూర్ణిమ రోజున, కుంభ రాశి వారు నల్ల దుప్పట్లు, నువ్వులు, మినపప్పు, బూట్లు , చెప్పులు , డబ్బును దానం చేయడం మంచిది. ఈ వస్తువులను దానం చేయడం ద్వారా, కుంభ రాశి వారు ఆర్థిక సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందుతారు.
మీన రాశి..
ఈ పవిత్రమైన రోజున లక్ష్మీ దేవిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి మీన రాశి వారు పేదవారికి ఆహారాన్ని దానం చేయడం చాలా శుభప్రదం. ఈ వస్తువును దానం చేయడం ద్వారా, మీన రాశి వారికి ఉన్న అన్ని ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి. అదనంగా, వారు లక్ష్మీదేవి నుండి అపారమైన ఆశీర్వాదాలను పొందుతారు.