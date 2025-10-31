Zodiac signs: 5 ఏళ్ల కష్టాల తర్వాత.... ఈ మూడు రాశుల కష్టాలు తీరినట్లే..!
Zodiac signs: ఐదేళ్ల తర్వాత శుక్రుని రాశిలో లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా మూడు రాశులకు గోల్డెన్ టైమ్ మొదలుకానుంది. దీని వల్ల ఆ రాశులకు వృత్తి, వ్యాపారాల్లో పురోగతి లభించే అవకాశం ఉంది.
Zodiac signs
జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాలు నిర్దిష్ట సమయంలో తమ రాశులను మార్చుకుంటూ ఉంటాయి. ఇది శుభ, రాజయోగ ప్రభావాలను కలిగిస్తుంది. నవంబర్ లో గ్రహాల రాశి బుధుడు సంపదను ఇచ్చే శుక్రుడు తో కలయిక ఏర్పడుతోంది. దీని వల్ల లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దాదాపు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత తుల రాశిలో లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ రాజయోగ ప్రభావం మూడు రాశులపై పడనుంది. ఆ మూడు రాశుల జీవితం స్వర్ణమయం కానుంది. దీనికారణంగా, వారికి ఆర్థిక లాభాలతోపాటు, కెరీర్ అద్భుతంగా మారుతుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం....
తుల రాశి...
లక్ష్మీ నారాయణ యోగం తుల రాశివారి జీవితంలో సానుకూల మార్పులు తీసుకురానుంది. ఈ రాజయోగం మీ జాతకంలో మొదటి స్థానంలో ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి, ఈ సమయంలో మీ వ్యక్తిత్వం అభివృద్ధి చెందుతుంది. వివాహతులు సంతోషకరమైన వైవాహిక జీవితాన్ని ఆనందిస్తారు. ఒంటరిగా ఉన్న వారికి పెళ్లి జరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రజాదరణ కూడా పెరుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవం, ప్రతిష్ఠ పొందుతారు. పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు పొందుతారు. కెరీర్ లో మంచి ప్రమోషన్స్ పొందుతారు.
మకర రాశి....
లక్ష్మీ నారాయణ యోగం మకర రాశివారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ రాజయోగం మీ జాతకంలో కెరీర్, వ్యాపార రంగాల్లో ఏర్పడుతుంది. దీని వల్ల మీరు మీ పని వ్యాపారాల్లో గణనీయమైన లాభాలు పొందుతారు. ఉద్యోగస్థులు మంచి స్థానాన్ని పొందుతారు. అందరి ముందు ఈ ఇమేజ్ పెరుగుతుంది. కెరీర్ అద్భుతంగా మారుతుంది. ఉద్యోగం మారాలి అనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం.
కుంభ రాశి...
లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఏర్పడటం కుంభ రాశివారికి చాలా మేలు చేయనుంది. అనుకూలమైన ఫలితాలను తెస్తుంది. ఈ రాజయోగం మీ రాశి వారి తొమ్మిదో ఇంట్లో ఏర్పడుతోంది. కాబట్టి, ఈ సమయంలో మీకు అదృష్టం పెరుగుతుంది. విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. మతపరమైన, శుభ కార్యాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. వాహనం, ఆస్తులు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కోరికలన్నీ నెరవేరతాయి. పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు.