Ashtama Shani Effects: అష్టమ శని అంటే ఏంటి? ప్రస్తుతం దాని ప్రభావం ఏ రాశులపై ఉంది?
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని గ్రహానికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. శని.. కర్మ, న్యాయం, క్రమశిక్షణకు కారకుడు. శని సంచారం వల్ల ఏర్పడే ముఖ్యమైన దశల్లో అష్టమ శని ఒకటి. ఈ దశలో వ్యక్తి జీవితంలో కొన్ని మార్పులు, సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశముందని పండితులు చెబుతున్నారు.
అష్టమ శని అంటే ఏంటి?
అష్టమ శని అనేది జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఒక ముఖ్యమైన గ్రహ స్థితి. జన్మ రాశి నుంచి ఎనిమిదో స్థానంలో శని గ్రహం సంచరిస్తే దాన్ని “అష్టమ శని” అని అంటారు. ఈ స్థితి సాధారణంగా వ్యక్తి జీవితంలో సవాళ్లు, మానసిక ఒత్తిడి, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఆరోగ్య సమస్యలు వంటివి తీసుకువస్తుందని చాలామంది నమ్ముతారు. ఈ కాలం సాధారణంగా రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు కొనసాగుతుంది.
అష్టమ శని ప్రభావం ఉన్న రాశులు
ప్రస్తుతం శని గ్రహం కుంభ రాశిలో సంచరిస్తోంది. కుంభ రాశి నుంచి ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉన్న కన్య రాశి వారికి అష్టమ శని ప్రభావం కొనసాగుతోంది. కన్య రాశి వారు ఈ సమయంలో తమ నిర్ణయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండటం, ఖర్చులను నియంత్రించడం, ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టడం అవసరం అని పండితులు సూచిస్తున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో కొంత ఒత్తిడి, పనుల్లో ఆలస్యం, మానసిక ఆందోళన వంటి పరిస్థితులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉన్నా, క్రమశిక్షణతో ముందుకు సాగితే మంచి ఫలితాలు చూడవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు.
శని ప్రభావం వల్ల..
శని ప్రభావం వల్ల కేవలం కష్టాలే కాదు.. జీవితంలో సహనం పెరుగుతుంది. బాధ్యతలను అర్థం చేసుకునే పరిస్థితిని శని కల్పిస్తుంది. అందువల్ల ఈ దశను అభివృద్ధికి అవకాశంగా కూడా చూడవచ్చు. ఇదే సమయంలో మకర, కుంభ రాశుల వారికి కూడా శని ప్రభావం వల్ల బాధ్యతలు పెరగవచ్చు, కానీ స్థిరత్వం కూడా వస్తుంది. మీన రాశి వారికి శని ప్రభావం ప్రారంభ దశలో ఉండగా, మిగతా రాశులపై ప్రభావం సాధారణంగా ఉంటుంది.
ఈ పరిహారాలు చేయడం ద్వారా..
పండితుల ప్రకారం శని ప్రభావాన్ని సానుకూలంగా మార్చుకోవడానికి కొన్ని పరిహారాలు చేయడం మంచిది. ప్రతి శనివారం శని దేవుడిని ప్రార్థించడం, నల్ల నువ్వులు లేదా నూనె దానం చేయడం, పేదలకు సహాయం చేయడం వంటి చర్యలు మానసికంగా ధైర్యాన్ని ఇస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు. హనుమాన్ స్తోత్రం జపించడం, జంతువులకు ఆహారం పెట్టడం వంటి మంచి అలవాట్లు శని ప్రభావం నుంచి ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తాయని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
భయపడాల్సిన అవసరం లేదు
నిజానికి అష్టమ శని అంటే భయపడాల్సిన దశ కాదు, అది జీవితంలో మార్పులను స్వీకరించేందుకు, క్రమశిక్షణతో ముందుకు సాగేందుకు ఒక అవకాశం అని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. సరైన ఆలోచన, పట్టుదల ఉంటే ఈ కాలాన్ని కూడా విజయవంతంగా దాటవచ్చంటున్నారు.