Weekly Horoscope: 12 రాశుల వారఫలాలు.. ఈ వారం ఎవరికి ధనయోగం? ఎవరికి కష్టకాలం?
Weekly Horoscope: ఈ వార ఫలాలు 8.11.2026 నుంచి 14.11.2026 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాలలో కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులను పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. వ్యాపారులు తొందరపడి పెట్టుబడులు పెట్టకుండా పరిస్థితులను అంచనా వేయాలి. ఆర్థికంగా ఆదాయం బాగానే ఉన్నప్పటికీ అనవసర ఖర్చులు పెరగవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. జీవిత భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించాలి. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత పెంచుకోవాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలమైన ఫలితాలు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభించవచ్చు. కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. వ్యాపారులకు లాభదాయకమైన ఒప్పందాలు కుదిరే సూచనలు ఉన్నాయి. అయితే భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో అన్ని విషయాలను స్పష్టంగా మాట్లాడుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. చాలాకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వినవచ్చు. ప్రేమికులకు అనుకూల సమయం. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
మిథున రాశి వారికి ఈ వారం పనుల్లో కొంత ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ క్రమంగా పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. ఉద్యోగులు తమ మాటతీరుతో పై అధికారులను ఆకట్టుకుంటారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు, ఒప్పందాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. వ్యాపారంలో కొత్త ఆలోచనలు ప్రయోజనకరంగా మారవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో గతంలో చేసిన పొరపాట్లను సరిదిద్దుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త అవసరం.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. గతంలో చేసిన కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభించవచ్చు. వ్యాపారులు కొత్త పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. ఆర్థికంగా కొంత ఊరట లభించినా కుటుంబ అవసరాల కోసం ఖర్చులు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. బంధుమిత్రులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. జీవిత భాగస్వామి సహకారం లభిస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్థాలకు తావివ్వకూడదు. విద్యార్థులు చదువులో పట్టుదలతో ముందుకు సాగాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం.
సింహ రాశి ఫలాలు
సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఆత్మవిశ్వాసం, పట్టుదల పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో కీలకమైన బాధ్యతలు చేపడతారు. వ్యాపారులు కొత్త ప్రణాళికలు రూపొందిస్తారు. అయితే ఆవేశంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ సభ్యులతో సమన్వయం పాటించాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు వద్దు. ఆరోగ్యం విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
కన్య రాశి ఫలాలు
కన్య రాశి వారు ఈ వారం ఆర్థిక, కుటుంబ విషయాల్లో ఆచితూచి వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. వ్యక్తిగత సంబంధాలు, సౌకర్యాలకు సంబంధించిన విషయాల్లో స్పష్టత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగులు పెండింగ్ పనులను పూర్తి చేయడంపై దృష్టి పెట్టాలి. వ్యాపారంలో కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు పెద్దల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోవాలి. కుటుంబంలో చిన్నపాటి సమస్యలు వచ్చినా చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవచ్చు. విద్యార్థులకు చదువుపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
తుల రాశి వారికి ఈ వారం కొత్త పరిచయాలు, అవకాశాలు ఏర్పడే సూచనలు ఉన్నాయి. కమ్యూనికేషన్, ఉద్యోగ సంబంధిత వ్యవహారాల్లో క్రమంగా స్పష్టత రావచ్చు. ఉద్యోగులకు సహోద్యోగుల సహకారం లభిస్తుంది. వ్యాపారులు పాత బకాయిల వసూళ్లపై దృష్టి పెట్టవచ్చు. ఆర్థికంగా పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాల ప్రస్తావన రావచ్చు. దాంపత్య జీవితంలో పరస్పర అవగాహన అవసరం. ప్రేమికులకు అనుకూల సమయం.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం కొన్ని విషయాల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకునే అవకాశాలు రావచ్చు. పై అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు ఆలోచించి మాట్లాడాలి. వ్యాపారులకు కొత్త కస్టమర్లు పరిచయం కావచ్చు. అయితే అప్పులు ఇవ్వడం, తీసుకోవడం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఆర్థికంగా ఆదాయం, ఖర్చుల మధ్య సమతుల్యత పాటించాలి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి సహకారం లభిస్తుంది. దూరప్రాంతాల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. .
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం ఆశాజనకంగా ఉండే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగులకు కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. ప్రమోషన్ లేదా ఉద్యోగ మార్పు కోసం ప్రయత్నిస్తున్నవారు ప్రయత్నాలను కొనసాగించాలి. వ్యాపారులకు కొత్త పరిచయాలు ఉపయోగపడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ విలాసవంతమైన ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. స్నేహితులతో కలిసి ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
మకర రాశి ఫలాలు
మకర రాశి వారికి ఈ వారం బాధ్యతలు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగులు పనులను ప్రణాళికాబద్ధంగా పూర్తి చేయాలి. పై అధికారుల నుంచి ఒత్తిడి ఎదురైనా సహనంతో వ్యవహరించడం మంచిది. వ్యాపారులు గతంలో ప్రారంభించిన పనులపై దృష్టి పెట్టాలి. ఆర్థికంగా మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ చూపించాల్సి ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చినా వాటిని పెద్దవి చేయకూడదు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
కుంభ రాశి వారు ఈ వారం కొత్త ఆలోచనలు, ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు లభించవచ్చు. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టే అవకాశం ఉంటుంది. వ్యాపారులు భాగస్వామ్య వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆర్థికంగా ఆదాయం పెరిగే సూచనలు ఉన్నప్పటికీ పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపడకూడదు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. స్నేహితుల సహకారంతో కొన్ని సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ప్రేమికుల మధ్య అనుబంధం బలపడుతుంది.
మీన రాశి ఫలాలు
మీన రాశి వారికి ఈ వారం సహనం, పట్టుదల చాలా అవసరం. పనుల్లో కొంత ఆలస్యం, బాధ్యతల భారం కనిపించవచ్చు. ఉద్యోగులు తమ పనులను వాయిదా వేయకుండా పూర్తి చేయాలి. వ్యాపారులు కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునే ముందు అన్ని అంశాలను పరిశీలించాలి. ఆర్థికంగా పొదుపుపై దృష్టి పెట్టాలి. కుటుంబ సభ్యులతో అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండాలి. జీవిత భాగస్వామి సలహాలను గౌరవించడం మంచిది. విద్యార్థులు ఏకాగ్రతతో చదవాలి. ఆరోగ్యపరంగా విశ్రాంతి అవసరం.