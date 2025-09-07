ఈ వారం ఓ రాశివారికి అప్పులు తీరుతాయి.. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు!
ఈ వార ఫలాలు 07.09.2025 నుంచి 13.09.2025 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ ప్రతిభ వెలుగులోకి వస్తుంది. మిత్రుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు సానుకూలంగా సాగుతాయి. ఆర్థికంగా మెరుగైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. సమాజంలో పలుకుబడి పెరుగుతుంది. వ్యాపారులకు అనుకూలం. స్థిరాస్తి వివాదాలు సర్దుమణుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో కీలక ఆలోచనలు అమలు చేస్తారు. అప్పులు తీర్చగలుగుతారు. దూరపు బంధువుల నుంచి అందిన సమాచారం కొంత ఊరట కలిగిస్తుంది. నూతన వాహన కొనుగోలు యత్నాలు ఫలిస్తాయి. గృహ నిర్మాణ పనులు వేగవంతం చేస్తారు. విద్యార్థులు కష్టానికి తగిన ఫలితం పొందుతారు. నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభించి ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగాల్లో కోరుకున్న ట్రాన్స్ ఫర్ లు ఉంటాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో చురుగ్గా పాల్గొంటారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారి సహాయపడతారు సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాల నుంచి బయటపడతారు. సమాజంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులు ఉన్నత పదవులు పొందుతారు. బంధుమిత్రులతో వివాదాలు కలుగుతాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో అప్రయత్న కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. ఆత్మీయులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. దైవ సేవా కార్యక్రమాలకు డబ్బు సహాయం చేస్తారు. రావాల్సిన సొమ్ము అందుతుంది. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఇంటా బయట విశేషమైన ఆదరణ పెరుగుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపారాలు మరింత ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగులకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. మిత్రులతో చిన్నపాటి కలహా సూచనలు ఉన్నాయి. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఆప్తులతో సరదాగా గడుపుతారు. సమాజంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. అన్ని వైపుల నుంచి ఆదాయం అందుతుంది. నిరుద్యోగులు చాలా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని వ్యవహారాలలో బంధువుల సలహాలు తీసుకొని ముందుకు సాగుతారు. నూతన వస్త్ర ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. వ్యాపారాల్లో ఆశించిన లాభాలు అందుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ పనితీరుతో ప్రశంసలు అందుకుంటారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. తొందరపడి ఇతరులతో మాట్లాడటం మంచిది కాదు.
కన్య రాశి ఫలాలు
బంధుమిత్రులతో వివాదాలు తొలగి ఊరట పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఇతరుల నుంచి ఊహించని సహాయం అందుతుంది. దైవ సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి మీ విలువను పెంచుకుంటారు. స్థిరాస్తి లాభాలు పొందుతారు. విద్యార్థుల ప్రయత్నాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగాల్లో తోటివారితో మాట పట్టింపులు తొలగుతాయి. అన్ని రంగాల వారికి అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. వారం మధ్యలో ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో విజయం సాధిస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ పనితీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. కుటుంబ వ్యవహారాలలో మీ ఆలోచనలు అందరికి నచ్చేవిధంగా ఉంటాయి. స్థిరాస్తి వ్యవహారంలో సోదరులతో కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. అప్పులు తీరుతాయి. సమాజంలో పేరు కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడి నుంచి బయటపడతారు. కొన్ని రంగాల వారికి ఊహించని అవకాశాలు అందుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనుల్లో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. స్నేహితుల నుంచి విలువైన సమాచారం అందుతుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. మిత్రులతో వివాదాలను తెలివిగా పరిష్కరించుకుంటారు. ఆస్తి వ్యవహారాలలో నూతన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. ఇంటాబయటా మీ నిర్ణయాన్ని అందరూ గౌరవిస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నూతన పెట్టుబడులు పెట్టి లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. అన్ని రంగాల వారికి అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించి సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఇంటా బయటా బాధ్యతలు సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు కలిసివస్తాయి. దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. కొన్ని వ్యవహారాలలో పెద్దల సలహాలు స్వీకరించి ముందుకు సాగడం మంచిది. వ్యాపారాలలో గతం కంటే మెరుగైన లాభాలు అందుకుంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగ బాధ్యతలు సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. అన్ని రంగాల వారికి ఉత్సాహకర వాతావరణం ఉంటుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారి సహాయపడతారు. రావాల్సిన డబ్బు అవసరానికి చేతికందుతుంది. కుటుంబ వ్యవహారాలలో కీలక నిర్ణయాలు అమలుచేస్తారు. మిత్రులతో వివాదాలు సర్దుమణుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాలు అందరికీ నచ్చే విధంగా ఉంటాయి. నిరుద్యోగులకు కలిసివస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు లాభాల బాటపడతాయి. ఉద్యోగులకు అదనపు బాధ్యతలు ఉన్నప్పటికీ టైంకి పూర్తిచేస్తారు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు వాయిదా పడతాయి. కుటుంబ ఆలోచనలలో స్థిరత్వం ఉండదు. ఆరోగ్య సమస్యలు కొంత బాధిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. పాత విషయాలు గుర్తుకు తెచ్చుకొని బాధపడతారు. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు అంతగా అనుకూలించవు. మిత్రులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. వ్యాపారులకు కష్టానికి తగిన ఫలితం లభించదు. ఉద్యోగులకు పనిభారం పెరుగుతుంది. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. స్వల్ప ధన లాభ సూచనలు ఉన్నాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో అవరోధాలు ఉన్నప్పటికీ నిదానంగా పూర్తిచేస్తారు. బంధు మిత్రుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. అవసరానికి డబ్బు అందుతుంది. చిన్ననాటి మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. కొన్ని వ్యవహారాలలో కుటుంబ పెద్దల సలహాలు తీసుకొని ముందుకు సాగడం మంచిది. ఇంటాబయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. చాలాకాలంగా పడుతున్న శ్రమ ఫలించి కొత్త అవకాశాలు అందుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో అంచనాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగాల్లో సమస్యలు తొలగిపోతాయి.