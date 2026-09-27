Weekly Horoscope: ఈ వారం ఈ నాలుగు రాశులవారు ఎంత ఓపికగా ఉంటే అంత మంచిది!
Weekly Horoscope: ఈ వార ఫలాలు 27.9.2026 నుంచి 3.10.2026 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఈ వారం మేష రాశివారికి పనుల్లో వేగం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. మొదట కాస్త ఒత్తిడిగా అనిపించినా, సమర్థంగా పూర్తి చేస్తే మంచి పేరు వస్తుంది. వ్యాపారులకు కొత్త అవకాశాలు దక్కుతాయి. అయితే నిర్ణయం తీసుకునే ముందు లాభనష్టాలు చూసుకోవడం మంచిది. ఆర్థికంగా అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం మంచిది. కుటుంబంలో చిన్నచిన్న సమస్యలు వచ్చినా ప్రశాంతంగా మాట్లాడితే పరిష్కారం అవుతాయి. ప్రేమ విషయంలో భాగస్వామితో మంచి అవగాహన వస్తుంది. విద్యార్థులు చదువుపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం పనికిరాదు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వృషభ రాశివారికి ఈ వారం అనుకూలంగా సాగుతుంది. ఉద్యోగంలో మీ పనికి గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. కొత్త బాధ్యతలు వచ్చినా వాటిని సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. వ్యాపారులకు పాత పరిచయాల ద్వారా మంచి అవకాశాలు రావచ్చు. ఆర్థికంగా ఆదాయం బాగానే ఉన్నా, కుటుంబ అవసరాల కోసం ఖర్చులు పెరుగుతాయి. పొదుపుపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది. ప్రేమలో ఉన్నవారు భాగస్వామితో ఎక్కువ సమయం గడుపుతారు. విద్యార్థులకు చదువులో ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యపరంగా ఆహారం, నిద్ర విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.
మిథున రాశి ఫలాలు
మిథున రాశివారికి ఈ వారం మాటతీరు చాలా ముఖ్యం. ఉద్యోగంలో సహోద్యోగులతో కలిసి పనిచేసే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. మీరు చెప్పే మాటలను ఇతరులు తప్పుగా అర్థం చేసుకోకుండా స్పష్టంగా మాట్లాడాలి. వ్యాపారులకు కొత్త కస్టమర్లు పరిచయం కావచ్చు. ఆర్థికంగా ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. కుటుంబంలో ఒక ముఖ్యమైన విషయం గురించి చర్చ జరుగుతుంది. దాంపత్య జీవితంలో అపార్థాలు రాకుండా భాగస్వామితో నేరుగా మాట్లాడటం మంచిది. విద్యార్థులు ప్రణాళిక ప్రకారం చదవాలి. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. ఈ వారం తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాలి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కర్కాటక రాశివారికి ఈ వారం కొత్త అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను నిరూపించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. కొత్త బాధ్యతలు వచ్చినా ధైర్యంగా స్వీకరించాలి. వ్యాపారులు కొత్త అవకాశాలను పరిశీలించవచ్చు.. కానీ తొందరపాటు పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండాలి. ఆర్థికంగా కొంత జాగ్రత్త అవసరం. ఊహించని ఖర్చులు రావచ్చు. కుటుంబంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ప్రేమ విషయంలో మంచి మార్పులు కనిపించవచ్చు. విద్యార్థులు కష్టపడి చదివితే మంచి ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యపరంగా ఒత్తిడి తగ్గించుకోవాలి. ఈ వారం ఓపిక చాలా అవసరం.
సింహ రాశి ఫలాలు
సింహ రాశివారు ఈ వారం కొన్ని విషయాల్లో ఆలోచించి ముందుకు వెళ్లాలి. ఉద్యోగంలో పని ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. ఒకేసారి చాలా పనులు చేయాల్సి రావచ్చు కాబట్టి ప్రణాళికతో పనిచేయడం మంచిది. వ్యాపారులు కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకునే ముందు అన్ని వివరాలు తెలుసుకోవాలి. డబ్బు విషయంలో అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి. కుటుంబంలో చిన్న అపార్థాలు వచ్చినా మాట్లాడుకుని పరిష్కరించుకోవచ్చు. ప్రేమ విషయంలో అనుమానాలకు తావివ్వకుండా భాగస్వామితో మాట్లాడటం మంచిది. విద్యార్థులు చదువుపై దృష్టి పెట్టాలి. ఆరోగ్యపరంగా విశ్రాంతి అవసరం. ప్రయాణాలలో జాగ్రత్త అవసరం.
కన్య రాశి ఫలాలు
కన్య రాశివారికి ఈ వారం పనుల్లో పురోగతి కనిపించవచ్చు. ఉద్యోగంలో మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. కొత్త బాధ్యతలు వచ్చినా వాటిని సులభంగా నిర్వహిస్తారు. వ్యాపారులకు పాత కస్టమర్ల ద్వారా ప్రయోజనం కలుగుతుంది. ఆర్థికంగా ఆదాయం బాగానే ఉన్నా చిన్నచిన్న ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రేమలో ఉన్నవారికి ఇది మంచి సమయం. విద్యార్థులు ప్రణాళిక ప్రకారం చదవాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. ప్రతి విషయాన్ని ఎక్కువగా ఆలోచించకుండా ముఖ్యమైన పనులపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది.
తుల రాశి ఫలాలు
తుల రాశివారికి ఈ వారం సంబంధాలు, ఉద్యోగ విషయాల్లో మంచి పరిణామాలు కనిపిస్తాయి. మీ ఆలోచనలను ఇతరులతో పంచుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. వ్యాపారులకు కస్టమర్లతో మంచి సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. ఖరీదైన వస్తువులు కొనేముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడం మంచిది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రేమలో ఉన్నవారు భవిష్యత్తు గురించి భాగస్వామితో మాట్లాడవచ్చు. విద్యార్థులకు చదువుపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యపరంగా ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి. ఈ వారం ప్రతి విషయంలో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
వృశ్చిక రాశివారికి ఈ వారం పనుల్లో కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేయాల్సి రావచ్చు. కాస్త ఓపికగా పనిచేస్తే సమస్యలు సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. వ్యాపారులు కొత్త పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. డబ్బు పరంగా పొదుపుపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది. కుటుంబంలో మీ సహాయం అవసరమయ్యే పరిస్థితి రావచ్చు. ప్రేమ విషయంలో గత విషయాలను పదే పదే ప్రస్తావించడం మంచిదికాదు. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత పెంచుకోవాలి. ఆరోగ్యపరంగా విశ్రాంతి తీసుకోవడం అవసరం. ఈ వారం ఓర్పుతో వ్యవహరిస్తే అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లు పూర్తవుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ధనుస్సు రాశివారికి ఈ వారం కొత్త అవకాశాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో మార్పు కోసం ప్రయత్నిస్తున్నవారికి కొత్త సమాచారం అందవచ్చు. కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. వ్యాపారులకు కొత్త కస్టమర్లు పరిచయం కావచ్చు. అయితే కొత్త వ్యక్తులను పూర్తిగా నమ్మే ముందు వారి గురించి తెలుసుకోవాలి. ఆర్థికంగా ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవాలి. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం కొంత పొదుపు చేయడం మంచిది. కుటుంబంలో శుభకార్యానికి సంబంధించిన చర్చ జరుగుతుంది. ప్రేమలో ఉన్నవారికి భాగస్వామితో సమయం గడిపే అవకాశం వస్తుంది. విద్యార్థులకు చదువుపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
మకర రాశివారికి ఈ వారం బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో ముఖ్యమైన పనులు మీ చేతికి వస్తాయి. క్రమశిక్షణతో పనిచేస్తే మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చు. ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నవారికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారులు పాత బకాయిలు, ఖాతాలపై దృష్టి పెట్టాలి. ఆర్థికంగా ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్తపడాలి. కుటుంబంలో ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ప్రేమలో భాగస్వామితో కొంత సమయం గడపడం మంచిది. విద్యార్థులు కష్టపడి చదవాలి. ఆరోగ్యపరంగా నిద్ర, విశ్రాంతి అవసరం. ఈ వారం వేగం కంటే ఓర్పుతో ముందుకు వెళ్లడం మంచిది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
కుంభ రాశివారికి ఈ వారం కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త ప్రాజెక్ట్ లేదా బాధ్యత రావచ్చు. మొదట కాస్త కష్టంగా అనిపించినా ప్రయత్నిస్తే ఈజీగా పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారులకు కొత్త అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. అయితే ఏ నిర్ణయమైనా పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్న తర్వాత తీసుకోవాలి. డబ్బు విషయంలో బడ్జెట్ ప్రకారం నడుచుకోవడం మంచిది. కుటుంబంలో అపార్థాలు తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది. ప్రేమలో ఉన్నవారు భాగస్వామితో భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడవచ్చు. విద్యార్థులకు చదువుపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యపరంగా మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి. ఈ వారం వచ్చే ప్రతి అవకాశాన్ని వెంటనే స్వీకరించకుండా, ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.
మీన రాశి ఫలాలు
మీన రాశివారు ఈ వారం పాత పనులను పూర్తి చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో కొంత ఆలస్యం జరిగినా నిరుత్సాహపడకూడదు. ఓపికగా ప్రయత్నిస్తే పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. వ్యాపారులు పాత కస్టమర్లు, పెండింగ్ చెల్లింపులపై దృష్టి పెట్టాలి. కొత్త పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఆర్థికంగా చిన్నచిన్న ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి మంచి సహకారం ఉంటుంది. ప్రేమ విషయంలో మనసులోని విషయాలను భాగస్వామితో పంచుకోవడం మంచిది. విద్యార్థులు క్రమం తప్పకుండా చదవాలి. ఆరోగ్యపరంగా నిద్ర, విశ్రాంతికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఈ వారం తొందరపడకుండా ఓర్పుతో ముందుకు సాగితే మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు.