ఈ వారం ఏ రాశివారికి ఎలాంటి ఫలితాలు ఉన్నాయో తెలుసా?
Weekly Horoscope: ఈ వార ఫలాలు 26.10.2025 నుంచి 1.11.2025 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఇంట్లో శుభకర్యాలు నిర్వహిస్తారు. విద్యార్థుల ప్రతిభ వెలుగులోకి వస్తుంది. సన్నిహితుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. భూ క్రయ విక్రయాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. వ్యాపారాలు పుంజుకుంటాయి. వారం మధ్యలో కుటుంబ సభ్యులతో వివాదులుంటాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం.
వృషభ రాశి ఫలాలు
బంధు మిత్రుల సలహాలతో ముందుకు సాగుతారు. ఇంటా బయటా బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారాల్లో ఒడిదుడుకులు అధిగమించి లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగాల్లో పనిభారం నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. వారం ప్రారంభంలో ఆర్థిక సమస్యలు కొంత చికాకు తెప్పిస్తాయి. కుటుంబ పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
మిథున రాశి ఫలాలు
బంధువుల నుంచి ముఖ్యమైన సమాచారం అందుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు లాభదాయకం. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగాల్లో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. వారం ప్రారంభంలో కొన్ని పనులు శ్రమతో కానీ పూర్తి కావు. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి వివాదాలు వస్తాయి. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ విషయాల్లో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఇంటా బయటా అందరిని మంచి మాట తీరుతో ఆకట్టుకుంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. నిరుద్యోగుల శ్రమ ఫలిస్తుంది. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. వారం మధ్యలో వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన పనుల్లో విజయం దక్కుతుంది. ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. నిరుద్యోగుల కలలు సాకారమవుతాయి. ప్రయాణాల్లో కొత్త వ్యక్తులు పరిచయమవుతారు. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాల్లో నూతన పెట్టుబడులు అందుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో సమస్యలు తొలగుతాయి. వారం చివరలో బంధువులతో వివాదాలు వస్తాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిదికాదు.
కన్య రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక పరిస్థితి గతం కంటే మెరుగుపడుతుంది. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు కలిసివస్తాయి. వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సమర్థవంతంగా నిర్వర్తిస్తారు. వారం ప్రారంభంలో చేపట్టిన పనులు మందగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది. అప్పుల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు కలిసివస్తాయి. కొత్త వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. వ్యాపారాల్లో ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. వారం చివరిలో డబ్బు పరంగా ఇబ్బందులు తప్పవు. మిత్రుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆటంకాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాల్లో అదనపు బాధ్యతలు కొంత ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. వారం మధ్యలో బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. ఆకస్మిక ధన లాభం కలుగుతుంది. వాహన యోగం ఉంది.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక లావాదేవీలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి బయటపడతారు.ఆప్తుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాల్లో సమస్యలు అధిగమిస్తారు. వారం మధ్యలో కుటుంబ సభ్యులతో చికాకులు తప్పవు.
మకర రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొన్ని విషయాల్లో తెలివిగా ప్రవర్తిస్తారు. విద్యార్థులకు అనుకూలమైన సమయం. నూతన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. వ్యాపారాలు ఆశించిన స్థాయిలో రాణిస్తాయి. ఉద్యోగులు నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుకుంటారు. వారం ప్రారంభంలో స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. బంధువులతో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. సమాజంలో గౌరవ, మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయాలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలు సాఫీగా సాగుతాయి. వారం ప్రారంభంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంటాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. నిరుద్యోగులకు కొత్త అవకాశం దక్కుతుంది. ముఖ్యమైన విషయాల్లో ఆప్తుల సలహాలు కలిసివస్తాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. వ్యాపారాల్లో లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. వారం చివరలో కొన్ని పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది.