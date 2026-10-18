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- Weekly Horoscope: ఈ వారం ఓ రాశివారు ఇతరుల మాటలకు ప్రభావితం కాకుండా సొంతంగా ఆలోచించడం మంచిది!
Weekly Horoscope: ఈ వారం ఓ రాశివారు ఇతరుల మాటలకు ప్రభావితం కాకుండా సొంతంగా ఆలోచించడం మంచిది!
Weekly Horoscope: ఈ వార ఫలాలు 18.10.2026 నుంచి 24.10.2026 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలను ప్రముఖ పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశివారి జాతకం ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఈ వారం మేష రాశివారికి కొత్త అవకాశాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేసేందుకు కృషి చేయాలి. వ్యాపారులు కొత్త పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి అభిప్రాయభేదాలు వచ్చినా సంయమనంతో పరిష్కరించుకోవాలి. ప్రేమ జీవితంలో మనసులోని భావాలను స్పష్టంగా వ్యక్తపరచడం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు. ఖర్చులను నియంత్రించుకోవాలి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాల్లో పెద్దల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వృషభ రాశివారికి ఈ వారం అనుకూలమైన ఫలితాలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరిగినా సమర్థంగా నిర్వహించగలుగుతారు. వ్యాపారంలో పాత పరిచయాలు కొత్త అవకాశాలకు దారి చూపుతాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆదాయానికి తగినట్లుగా ఖర్చులు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. దంపతుల మధ్య అనుబంధం బలపడుతుంది. విద్యార్థులు ఏకాగ్రతతో చదివితే మంచి పురోగతి సాధించవచ్చు. ఇతరుల మాటలకు తొందరగా ప్రభావితం కాకుండా సొంతంగా ఆలోచించి ముందుకు సాగడం మంచిది.
మిథున రాశి ఫలాలు
మిథున రాశివారికి ఈ వారం కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి, నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు సహోద్యోగుల సహకారం లభించవచ్చు. వ్యాపారులు కస్టమర్లతో మంచి సంబంధాలు కొనసాగించడం ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతారు. ఆర్థికంగా సాధారణ పరిస్థితులు కనిపించినా అనవసర కొనుగోళ్లను తగ్గించాలి. కుటుంబ సభ్యులతో ఎక్కువ సమయం గడపడం మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్థాలకు తావివ్వకూడదు. విద్యార్థులు ప్రణాళికాబద్ధంగా చదవాలి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పనులు ఒక్కొక్కటిగా పూర్తి చేయడం మంచిది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కర్కాటక రాశివారికి ఈ వారం కుటుంబం, వృత్తి సంబంధిత అంశాలు ప్రాధాన్యంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే పరిష్కారాలు కనిపిస్తాయి. వ్యాపారంలో తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో స్పష్టత అవసరం. ఇంట్లో పెద్దల సలహాలు ఉపయోగపడతాయి. జీవిత భాగస్వామితో పరస్పర అవగాహన పెంచుకోవాలి. విద్యార్థులు సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. ప్రతి సమస్యను ప్రశాంతంగా ఎదుర్కోవడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు.
సింహ రాశి ఫలాలు
సింహ రాశివారు ఈ వారం ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో మీ ఆలోచనలకు ప్రాధాన్యం లభిస్తుంది. ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు మర్యాదగా, స్పష్టంగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపారంలో కొత్త పరిచయాలు ఉపయోగపడతాయి. ఆర్థికంగా లాభాలు వచ్చినా పొదుపుపై దృష్టి పెట్టాలి. కుటుంబంలో శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ సంబంధాల్లో అహంకారానికి దూరంగా ఉండటం మంచిది. విద్యార్థులు లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుని చదవాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. ఇతరులతో పోల్చుకోవడం మానేయడం మంచిది.
కన్య రాశి ఫలాలు
కన్య రాశివారికి ఈ వారం పనులను క్రమబద్ధంగా పూర్తి చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు లభించవచ్చు. ఉద్యోగంలో పెండింగ్ పనులు కొలిక్కి వస్తాయి. వ్యాపారులు లెక్కలు, ఒప్పందాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. ఆర్థికంగా పొదుపుపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్న సమస్యలు ఎదురైనా చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో పరస్పర నమ్మకం పెరుగుతుంది. విద్యార్థులు చదువుపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. ప్రతి విషయంలో అతిగా ఆలోచించకుండా, అవసరమైనప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుని ముందడుగు వేయడం మీకు మేలు చేస్తుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
తుల రాశివారికి ఈ వారం వ్యక్తిగత సంబంధాలు, వృత్తిపరమైన నిర్ణయాలు ముఖ్యంగా మారతాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. సహోద్యోగులతో సమన్వయం పాటిస్తే పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారంలో పాత ఒప్పందాలను సమీక్షించడం మంచిది. డబ్బు విషయంలో ఇతరులకు హామీలు ఇచ్చే ముందు ఆలోచించాలి. కుటుంబంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. విద్యార్థులకు ఏకాగ్రత అవసరం. ఆరోగ్యం కోసం విశ్రాంతి అవసరం. ముఖ్యంగా వారం చివర్లో పత్రాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలను ఒకటికి రెండుసార్లు పరిశీలించాలి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
వృశ్చిక రాశివారికి ఈ వారం సహనం, పట్టుదల విజయానికి కీలకంగా మారుతాయి. ఉద్యోగంలో అనుకున్న పనులు ఆలస్యమైనా నిరుత్సాహపడకుండా ప్రయత్నించాలి. వ్యాపారులు కొత్త భాగస్వామ్యాల విషయంలో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలి. ఆర్థికంగా అప్పులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. కుటుంబంలో ఇతరుల అభిప్రాయాలను గౌరవించడం మంచిది. ప్రేమ సంబంధాల్లో నిజాయతీ అవసరం. విద్యార్థులు క్రమశిక్షణతో చదవాలి. ఆరోగ్యపరంగా ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం ముఖ్యం.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ధనుస్సు రాశివారికి ఈ వారం కొత్త అవకాశాలు ఎదురయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు లేదా ప్రాజెక్టులు చేపట్టే అవకాశం ఉంటుంది. వ్యాపారులు ప్రణాళిక ప్రకారం ముందుకు వెళ్లాలి. ఆర్థికంగా ఆదాయం పెంచుకునే మార్గాలపై ఆలోచిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ప్రేమ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల కోసం శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. ప్రయాణాలు చేసేవారు ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి. ఖర్చులు, పెట్టుబడుల విషయంలో హద్దులు పాటిస్తూ, దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది.
మకర రాశి ఫలాలు
మకర రాశివారికి ఈ వారం బాధ్యతలు పెరిగినా క్రమశిక్షణతో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరును మెరుగుపరచుకునే అవకాశాలు లభించవచ్చు. వ్యాపారంలో పాత సమస్యలకు పరిష్కారాలు దొరుకుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో స్థిరత్వం కోసం అనవసర ఖర్చులను తగ్గించాలి. కుటుంబంలో పెద్దల సూచనలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ప్రయోజనకరం. జీవిత భాగస్వామితో సమన్వయం అవసరం. విద్యార్థులు మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. ఈ వారం ప్రణాళిక ప్రకారం ముందుకు సాగాలి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
కుంభ రాశివారికి ఈ వారం సృజనాత్మక ఆలోచనలు, కొత్త పరిచయాలు ప్రయోజనకరంగా మారుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను ప్రదర్శించేందుకు అవకాశాలు రావచ్చు. వ్యాపారులు కొత్త పద్ధతులను పరిశీలించినా జాగ్రత్తగా అమలు చేయాలి. ఆర్థికంగా భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం పొదుపు చేయడం మంచిది. స్నేహితులతో అనుబంధం బలపడుతుంది. కుటుంబంలో మీ బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వహించాలి. ప్రేమ సంబంధాల్లో పరస్పర స్వేచ్ఛకు గౌరవం ఇవ్వాలి. విద్యార్థులు కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడంపై ఆసక్తి చూపుతారు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాల్లో పెద్దల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
మీన రాశి ఫలాలు
మీన రాశివారు ఈ వారం ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం మంచిది. ఉద్యోగంలో కొత్త పనులు చేపట్టే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, వాటిని పూర్తి చేయడానికి సమయపాలన పాటించాలి. వ్యాపారులు లావాదేవీల్లో పారదర్శకతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఆర్థికంగా అప్పులు, అనవసర ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ సభ్యులకు సమయం ఇవ్వాలి. ప్రేమ జీవితంలో ఓర్పుతో వ్యవహరించాలి. విద్యార్థులు లక్ష్యంపై దృష్టి పెట్టాలి. ఈ వారం తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాలి. నమ్మకమైన వ్యక్తుల సలహాలతో ముందుకు సాగడం మేలు చేస్తుంది.