Venus Transit: శుక్ర సంచారం... నెల రోజులు మూడు రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే..!
శుక్ర గ్రహం సింహ రాశిలోకి అడుగుపెడుతోంది. ఈ సంచారం మూడు రాశుల జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేయనుంది.
వేద జోతిష్యశాస్త్రంలో శుక్రుడు ప్రేమ, అందం, ఐశ్వర్యం, సంపదకు మారుపేరుగా పరిగణిస్తారు. సెప్టెంబర్ 15న ఉదయం 12.23 గంటలకు శుక్రుడు మకర రాశి నుంచి బయలుదేరి.. సూర్యుని రాశి అయిన సింహ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సంచారం అక్టోబర్ 9 వరకు సాగుతుంది. ఈ సమయం... కొన్ని రాశులకు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను కలిగిస్తుంది. మరి.. ఇది ఏ రాశులకు అదృష్టం కలుగుతుందో తెలుసుకుందాం...
1.మేష రాశి...
మేష రాశిలోకి శుక్ర సంచారం... మేష రాశివారి కి చాలా మేలు చేస్తుంది. ఈ సమయంలో మేష రాశి వారికి ప్రేమ జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది. ఆల్రెడీ పెళ్లి అయిన వారు.. తమ జీవిత భాగస్వామితో ఆనందంగా ఉంటారు. పెళ్లి కావాల్సిన వారికి.. ఈ సమయంలో వారు కోరుకున్న వ్యక్తి దొరికే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాలు బాగా కలిసొస్తాయి.పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు వస్తాయి. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు, వ్యాపారంలో విజయాలు తథ్యం. అయితే.. ఈ సమయంలో ఖర్చుల విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
తుల రాశి...
తుల రాశి వారికి, శుక్రుని ఈ సంచారము పదకొండవ ఇంటిని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ సంచారము తులారాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే శుక్రుడు మీ రాశిచక్రానికి అధిపతి. ఈ కాలంలో, తులారాశి వారికి ఆర్థిక లాభాలు, సామాజిక ప్రతిష్ఠ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు జీతం పెరిగే అవకాశం ఉంది. సహోద్యోగులు , ఉన్నతాధికారులతో మీ సంబంధం బలంగా ఉంటుంది. దీని కారణంగా కార్యాలయంలో మీ పనితీరు బాగుంటుంది. వ్యాపారవేత్తలకు, ఈ సమయం భాగస్వామ్యంలో కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి , లాభాలను ఆర్జించడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక ప్రాజెక్టులలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల మీకు మంచి లాభాలు రావచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో కూడా సానుకూల మార్పులు ఉంటాయి. మీ భాగస్వామితో సమయం గడపడం వల్ల మీ బంధం మరింత బలపడుతుంది.
వృశ్చిక రాశి...
వృశ్చిక రాశి వారికి, సింహరాశిలో శుక్రుని సంచారము పదవ ఇంటిని ప్రభావితం చేస్తుంది. వృశ్చిక రాశి వారికి, ఈ సమయంలో కెరీర్, వ్యాపారం లో మంచి ఎదుగుదల ఉంటుంది. ఉద్యోగులు కొత్త ఉద్యోగం లేదా ఇప్పటికే ఉన్న ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ వంటి కొత్త అవకాశాలను పొందవచ్చు. ఉద్యోగంలో మంచి స్థాయికి వెళతారు. విదేశాలకు సంబంధించిన పనులలో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు చూస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. పూర్వీకుల ఆస్తి లేదా ఊహించని వనరుల నుండి ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం , శాంతి ఉంటుంది. తండ్రితో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ఆరోగ్య పరంగా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు నయమవుతాయి.