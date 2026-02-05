Venus Transit: మృగశిర నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్న శుక్రుడు, ఈ 3 రాశులకు పండగే
Venus Transit: మృగశిర నక్షత్రంలోకి శుక్రుని సంచారం వల్ల కొన్ని రాశులకు అదృష్టం దక్కుతుంది. వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. జీవితంలో మంచి స్థాయికి చేరుకుంటారు. ఏ రాశుల వారికి ఈ శుక్ర సంచారం కలిసి వస్తుందో తెలుసుకోండి.
శుక్ర సంచారం
శుక్రుడు ఒకరి జాతకంలో మంచి స్థానంలో ఉంటే ఆ జాతకుడు పట్టిందల్లా బంగారమే అవుతుంది. జీవితంలో కష్టాలే రావు. విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. శుక్రుడు నక్షత్రాలను మార్చడానికి 13 నుంచి 14 రోజులు పడుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్రంలో శుక్ర గ్రహం ప్రతి కదలిక జాతకుల జీవితాలను ఎంతో ప్రభావితం చేస్తుంది. మే 2026లో రాక్షసుల గురువైన శుక్రుడు మృగశిర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఇది కొన్ని రాశులకు ఎన్నో లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది.
మేష రాశి
శుక్రుని సంచారం మేషరాశి వారికి ఎన్నో ప్రయోజనాలను, లాభాలను అందిస్తుంది. వీరిలో ఈ సమయంలో శక్తి, ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం పెరుగుతాయి. వీరు పడ్డ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి మంచి పురోగతి కనిపిస్తుంది. వీరి ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. అలాగే ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బలంగా మారుతుంది.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి శుక్ర సంచారం అన్ని విధాలుగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రేమికులకు ఈ సమయం బాగా కలిసివస్తుంది. పెద్దల అంగీకరారంలో వారికి వివాహం జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో మీనరాశి వారు భూమి, కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితంలో సానుకూల మార్పులు రావచ్చు. కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. కాకపోతే పని మీద ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచచ్చు.
సింహ రాశి
సింహరాశి వారికి శుక్రును నక్షత్రం మారడం అనేది బాగా కలిసొచ్చే సమయం. వీరికి ఆదాయం పెరుగుతుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు కూడా పూర్తవుతాయి. ఎక్కడికైనా ప్రయాణించేందుకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. వీరి ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది. దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నుంచి వీరికి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్న వారికి ప్రమోషన్ పొందే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. అలాగే సమాజంలో గౌరవం, మర్యాదలు పెరుగుతాయి.