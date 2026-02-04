Telugu

పెండెంట్ అవసరం లేని మంగళసూత్రం డిజైన్లు

life Feb 04 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:pinterest
Telugu

క్లాసిక్ నల్ల పూసలు

పెండెంట్ లేకుండా ఒక సన్నని లైన్‌లో ఉండే సాంప్రదాయ నల్ల పూసల మంగళసూత్రం ఇది. ఈ డిజైన్ సింపుల్‌గా, రోజూ వేసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: pinterest
Telugu

ముత్యాలతో ఎలిగెంట్ టచ్

మంగళసూత్రానికి రాయల్ లుక్ ఇచ్చేందుకు ఇందులో ఉండే ముత్యాలు అందంగా కనిపిస్తాయి. ఆఫీస్ వేర్, పార్టీలు, పండుగల సందర్భాల్లో చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: shop.southindiajewels.com
Telugu

గోల్డెన్ పూసల మినిమల్ స్టైల్

మధ్యలో చిన్న బంగారు పూసలు ఉన్న నల్లపూసలు మంగళసూత్రం ఇది. మెడకు నిండుగా ఉంటుంది. దీన్ని చీరలు, సూట్‌లతో వేసుకుంటే చాలా ట్రెడిషనల్ లుక్ వస్తుంది.

Image credits: rukminim2.flixcart.com
Telugu

రంగురంగుల పూసల డిజైన్

రెండు వరుసల పూసలతో చేసిన మంగళసూత్రం ఇప్పుడు ట్రెండ్ అవుతోంది.  రంగురంగుల పూసలతో మెడ అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

రంగురంగుల పూసల ఫ్యూజన్ లుక్

నల్ల పూసలను ఎరుపు, ఆకుపచ్చ లేదా మెరూన్ పూసలతో కలిపి చేసిన మంగళసూత్రం ఇది.

Image credits: digitaldressroom.com
Telugu

పూర్తి నల్లపూసలు

డైమండ్ కట్ ఫినిషింగ్ ఉన్న చిన్న పూసలు మంగళసూత్రానికి మెరుపుని ఇస్తాయి. ఇవి ప్రీమియం లుక్‌ని అందిస్తాయి.

Image credits: pinterest
Telugu

మూడు లేయర్ల మంగళసూత్రం

మూడు లేయర్లలో కనిపించే మంగళసూత్రం ఇది. చూసేందుకు ఎంతో నిండుగా ఉంటాయివి.

Image credits: Getty

ఈ మొక్కలు ఇంట్లో ఉంటే పాములు అస్సలే రావు!

Oats: ప్రతిరోజు ఓట్స్ తినడం వల్ల కలిగే 5 లాభాలు ఇవే!

అందమైన నెమలి డిజైన్ చెవిదిద్దులు

Gold: తక్కువ వెయిట్ లో థ్రెడ్ ఇయర్ రింగ్స్