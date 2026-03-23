Venus Transit: మేష రాశిలోకి శుక్రుడు...ఈ రాశులకు దిన దిన గండమే, జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే
Venus Transit: జోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడు శుభ గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. కానీ, ఈ గ్రహం మేష రాశిలోకి అడుగుపెట్టి.. మూడు రాశుల వారికి ఊహించని సమస్యలను తెచ్చి పెట్టే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక, ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
Venus Transit
జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాలు తరచూ తమ రాశులను మార్చుకుంటూ ఉంటాయి. ఈ మార్పులు.. అన్ని రాశులపై ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది. మార్చి 26వ తేదీన ఉదయం శుక్రుడు తన రాశిని మార్చుకుంటున్నాడు. మేష రాశిలోకి అడుగుపెడుతున్నాడు ఏప్రిల్ 19వ తేదీ వరకు అదే రాశిలో ఉంటాడు. దీని కారణంగా.. మూడు రాశుల వారికి ఊహించని సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది . ఈ సమయంలో ఆ మూడు రాశుల వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం..
1.వృషభ రాశి..
శుక్రుడు మేష రాశిలోకి అడుగుపెట్టడం వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారికి ఊహించని సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారు తమ ఆరోగ్యం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా కంటి సంబంధిత సమస్యలను ఎదుర్కునే అవకాశం కూడా ఉంది. అదేవిధంగా, ఈ సమయంలో ఈ రాశివారి ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అనవసర వస్తువులు కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. చాలా అవకాశాలు చేతి దాకా వచ్చి చేజారే అవకాశం ఉంది.
2. కన్య రాశి..
శుక్రుడు మేష రాశిలోకి అడుగుపెట్టడం కన్య రాశివారికి కూడా అనుకూలంగా ఉండదు. కన్య రాశివారి జీవితంలోని వివిధ రంగాలపై ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఈ సమయంలో అవమానాలు ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. మిమ్మల్ని అందరూ అపార్థం చేసుకునే ప్రమాదం ఉంది. ఈ కాలంలో కన్య రాశివారు డబ్బుకు సంబంధించి ఎలాంటి పొరపాట్లు చేయకపోవడమే మంచిది. అంటే.. ఇతరులకు డబ్బులు ఇవ్వడం, పెట్టుబడులు పెట్టడం లాంటి నిర్ణయాలు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. లేకపోతే.. ఆర్థికంగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది.
3.వృశ్చిక రాశి...
శుక్ర గ్రహం తన రాశిని మార్చుకోవడం వృశ్చిక రాశివారికి కూడా అనుకూలంగా ఉండకపోవచ్చు. ఈ రాశివారికి జీవితంలో అనేక ఒడిదుడుకులు ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉంది. శత్రువుల విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అప్రమత్తంగా లేకపోతే ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది. ఇల్లు, లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయాలని అనుకుంటే.. ఈ సమయంలో వాయిదా వేయడం మంచిది. కొద్ది రోజులు ఆగిన తర్వాత ఇలాంటి విషయాల్లో నిర్ణయం తీసుకోవాలి. అప్పుడు శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. విద్యార్థులు విజయం సాధించడానికి ఎక్కువ శ్రమించాల్సి ఉంటుంది.