- Home
- Astrology
- Venus Moon Transit: రాశి మారనున్న శుక్రుడు, చంద్రుడు.. ఈ 3 రాశులవారికి మంచిరోజులు మొదలైనట్టే
Venus Moon Transit: రాశి మారనున్న శుక్రుడు, చంద్రుడు.. ఈ 3 రాశులవారికి మంచిరోజులు మొదలైనట్టే
Venus Moon Transit: శుక్రుడు, సూర్యుడు, చంద్రుడు ఒకేసారి రాశులను మార్చుకోబోతున్నారు. దీని వల్ల మూడు రాశుల వారికి బీభత్సంగా కలిసివస్తుంది. వారికి అనుకున్న పనులు నెరవేరుతాయి. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం పట్టనుంది.
రాశి మారనున్న మూడు గ్రహాలు
వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యం ఉంది. గ్రహాలు మారయాంటే ఒక వ్యక్తి జీవితంలో కూడా మార్పులు వస్తాయని అర్థం. ఒకే రోజున సూర్యుడు, శుక్రుడు, చంద్రుడు తమ రాశులను మార్చుకోబోతున్నారు. అది కూడా మార్చి 15న ఈ ఘటన జరగబోతోంది. ఈ రోజున సూర్యుడు మీనరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. జీవితంలో కొత్త దిశలో వారు అడుగులు వేస్తారు. ఈ గ్రహాలు రాశి మార్చుకోవడం వల్ల లాభపడే మూడు రాశులు ఏవో తెలుసుకోండి.
కర్కాటక రాశి
ప్రధాన గ్రహాలు రాశులు మార్చుకోవడం వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి ఎంతో అనుకూలమైన సమయం ఏర్పడుతుంది. ఈ రాశివారి వ్యక్తిగత, కుటుంబ జీవితంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఇంట్లోని కుటుంబ సభ్యులు, బంధువుల సంబంధాల్లో ఉన్న దూరంం తగ్గుతుంది. ఈ రాశి వారు చేస్తున్న ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో కలిసివస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ చేయడానికి ఇదే మంచి సమయం.
కన్యా రాశి
కన్యారాశి వారికి కలిసొచ్చే కాలం ఇది. ఈ రాశి వారికి కష్టానికి తగ్గ ఫలితం దక్కుతుంది. చాలాకాలంగా వీరిని అడ్డుకుంటున్న అడ్డంకులు తొలగిపోయే అవకాశాలు అధికంగా ఉన్నాయి. పెట్టుబడులు, ఆస్తికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఒకసారి నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. గ్రహాల సంచారం విద్యార్థులకు కలిసివస్తుంది. ఇది ఉత్సాహాన్ని, కొత్త స్ఫూర్తిని ఇస్తుంది.
ధనూ రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి ఇది మంచి కాలం. వీరికి కొత్త ఉద్యోగావకాశాలు తలుపు తట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీడియా, విద్య, సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్నవారు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించే అవకాశం దక్కుతుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో చాలా తెలివిగా వ్యవహరిస్తే వీరు అనుకున్న పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు.